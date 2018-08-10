雲品認一次性費用 Q2獲利創單季新低 下半年營收衝高可期

飯店集團雲品 (2748-TW) 於今 (10) 日召開臨時股東會，通過決議購買君品酒店案，10 月 1 日起將納入君品酒店營收；雲品也同時公告第 2 季財報，稅後純益 0.21 億元，年減幅 52%，每股純益 (EPS)0.32 元，創單季新低；上半年稅後純益 8692 萬元，年減 22%，EPS 1.32 元。

雲品第 2 季合併營收 3.39 億元，年減 5.7%，主要是因自助餐廳品花苑於 5 月停業，再加上品花苑改裝需認列一次性資產報廢、以及人力資遺等費用，導致第 2 季獲利受到明顯影響。

不過，第 4 季起君品酒店的併購效益將發酵，再加上全新婚宴品牌「頤璽」也將開始營運，雲品高度看好後市。

品花苑改裝後，將在 10 月以全新婚宴品牌頤璽營運，目前已開始接單，屆時雲品旗下總婚宴席次的胃納量將再擴增 20%，

頤璽規劃為可同時容納 100 桌的婚宴場地，起桌價 17900 元起，未來雲品在雙北市將透過君品酒店、頤品大飯店、頤璽三品牌，採三種不同訂價策略滿足不同客群的的宴會需求。

雲品也指出，今年再度獲得媒體評鑑服務業大賞金獎後，已針對日月潭雲品溫泉酒店仍持續推動官網、其他知名訂房網路平台帶動訂單，而暑假親子住房促銷活動，也廣受消費者好評，為第 3 季營運維持成長動能。