崇佑上半年轉盈 EPS 0.11元 訂單能見度達年底

金屬建材廠崇佑 (5543-TW) 今 (31) 日公布自結第 2 季財報，單季持續維持獲利，稅後純益 660 萬元，季增 10 倍，每股稅後純益 0.08 元，上半年稅後純益 660 萬元，較去年由虧轉盈，每股稅後純益 0.11 元；崇佑也已接獲億元級上海大型建案內裝工程，訂單能見度已直達年底；

崇佑自結第 2 季營收 2.64 億元，毛利率 23%，年減 4 個百分點，季增約 1 個百分點，稅後純益 660 萬元，較去年同期由虧轉盈，季增 10 倍，累計上半年營收 4.89 億元，年增 9.02%，稅後純益為 660 萬元，每股純益 0.11 元。

崇佑第 2 季營收占比以吊頂龍骨最高，占營收高達 41%，其次金屬隔間牆體的 33%，金屬天花板則占 26% 營收比重。

由於崇佑旗下金屬天花板及金屬隔間牆體擁有輕易裝卸、可重複安裝及回收再利用等特點，金屬面材可達到不集塵、抗靜電、防火、耐重及耐腐蝕效果，有利打入商辦大樓、工業廠房、食品及藥品 GMP 廠等業主。

目前崇佑集團整體接單表現持續暢旺，除順利取得知名食品業者、氣動元件大廠等擴廠訂單，並接獲列為上海最高雙子星大廈的星港國際中心的億元級大型訂單，原本 3 個月訂單能見度已增加至年底，其中，又以金屬天花板及金屬隔間牆體之產品比重為高，將持續挹注整體營運相當正面的成長貢獻。