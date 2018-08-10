世界銀行將首次使用區塊鏈技術發行債券「bond-i」

世界銀行 (The World Bank) 授權澳洲聯邦銀行 (CBA-US) 著手推出世界首個區塊鏈債券，將透過分散式帳本技術來建立與管理，目前傳出債券名稱為 Bond-I。

世界銀行已經授權澳洲聯邦銀行發行世界上首個區塊鏈債券，這個澳洲債券市場上發行的首個區塊鏈債券 (袋鼠債券) 已被命名為 Bond-I (Blockchain Offered New Debt Instrument) (區塊鏈發行新債券工具) ，同時也參考了澳洲雪梨著名海灘 Bondi Beach 來命名。

世界首個區塊鏈債券將透過分散式帳本技術來建立與管理。(圖：WIKI)

澳洲聯邦銀行表示，這個債券是世界上第一個使用區塊鏈技術來建立、配置、移轉與管理的債券，透過類似比特幣採用的應用技術 ─ 分散式帳本技術，安全紀錄區塊鏈中所有的交易。

兩家銀行聯合發布的新聞稿中提出：「區塊鏈能精簡眾多債務資本市場仲介機構和代理商之間的流程。這有助於簡化資金籌募、交易證券、提高執行效率，以及強化監管功能。」

澳洲聯邦銀行表示，這個項目採用私有的以太坊 (Ethereum) 區塊鏈，隨著開發演進，將會提供多項區塊鏈的選擇。

該債券推出後，將在世界銀行與澳洲聯邦銀行聯合經營的區塊鏈平台上發行與銷售。

儘管部分市場看好區塊鏈技術未來發展潛力，認為它使交易流程更快、更安全，但有些人擔心區塊鏈技術可能不是市場試金石而是狂熱份子炒作下的泡沫。