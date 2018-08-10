振樺電三大產品線同步升溫 H2先蹲後跳 Q4營運將達今年高峰

振樺電 (8114)POS、IPC 與 KIOSK 三大業務下半年逐漸進入傳統旺季，業績可望先蹲後跳，第四季訂單能見度高，包括智慧醫療、數位金融、餐飲服務以及大型資料中心之交換器與終端伺服器運算平台等垂直應用領域，均可望同步攀升。該公司預計週五(10 日) 下午公告營收，因進入歐美暑假淡季，預估比 6 月的 9.3 億元歷史次高紀錄下滑，但較去年同期大幅成長，8、9 月則有機會穩步攀升，第四季進入高峰期。



振樺電指出，其北美運籌中心 (NACO) 積極推動區域內之資源共享與營銷能量擴大，印度市場也憑藉振樺當地之深厚基礎，整合瑞傳產品能量，進軍當地 IoT 基礎建設高度需求。



而三大產品線中，除了在原有市場的持續耕耘之外，模組化 KIOSK 進軍全球品牌通路市場與重點區域市場的交叉銷售催化，將為中長期成長動能。因此，下半年在毛利率提升以及費用 (已完全反映併購溢價攤銷) 維持穩定下，集團整合績效及營運效率可望穩步提升。