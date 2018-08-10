恆大派發股息激勵單周大漲33% 中國第三富豪財富錦上添花將增17億美元

中國恆大 (0333-HK) 傳出將派發特別股息 147 億港元，激勵股價六個交易日大漲 4 成，目前為中國第三大富豪的恆大董事局主席許家印，可望增加 115 億人民幣 (約 16.7 億美元) 的財富。

定期回購自家股票的恆大，預定 8 月 20 日召開董東會，並規劃派發 2016 及 2017 年度股息。若依往例，派發股息為股東可分配獲利的 50%，過去兩年的股東可分配獲利合計 294.63 億人民幣，預估此次派發股息總額有望超過 147 億人民幣。

根據富比士全球富豪實時排名榜顯示，現年 59 歲的許家印目前身家財富達 386 億美元， 為全球第 22 大富豪，同時也是中國第三大富豪，持有恆大 78% 的股權，此次將可獲得派發特別股息 16.7 億美元，將可一舉超越阿里巴巴創辦人馬雲目前的 388 億美元，晉升為中國第二大富豪。

許家印目前身家為 386 億美元。(圖：Forbes 網站)

恆大近期有那些利多？

恆大地產的股票流通量僅 15%，是港股中市值百億美元俱樂部中，流通量第三小的公司，近期除了進行一系列回購股票外，並宣布上半年獲利可能倍增，激勵股價發動漲勢，周二曾飆漲 21%，累計單周漲幅達 33%，創下 2011 年以來最大單周漲幅。

恆大股價單周大漲 33%。(圖：AFP)

恆大 2017 年大漲 458%，讓放空者大為受傷；今年股價則進行整理，拜本周大漲 33% 之賜，終於扭轉跌勢，累計今年以來股價上漲 2.4%。

甘比帳面轉虧為盈了

恆大本周大漲，也使得另名恆大大股東、香港知名女富豪「甘比」(陳凱韻) 身家水漲船高，去年甘比個人共斥資 51 億港幣買進恆大股票，據揭露的公告顯示，甘比持有恆大股權 1.49%，買進均價 25.95 港幣，6 個交易日來進帳 15.72 億港幣，與持股成本相較，帳面轉虧為盈，賺進 4 億港幣。