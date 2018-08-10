【撰文．攝影｜行遍天下】

海風輕拂，海浪隨著節奏拍打著，岩石被侵蝕得凹凸崎嶇，有的像豆腐般一格格的排列，有的像人臉躲在沿岸的礁石中。這片被譽為「全球 21 個最美日出觀測點」之一的世界秘境，是位於基隆和平島公園東側的阿拉寶灣，受地質及環境侵蝕的影響容易有落石，因而被封鎖了將近 7 年。如今在 8 月 3 日終於對外開放，讓大眾能一探這片奇幻絕美的景致。

站在岩頂上的黑鳶岩傲視四方

走進阿拉寶灣，映入眼簾的是一片從沿海彎進來的潮間帶，清晰可見水底下追逐的魚群與躲藏在石間的螃蟹。一條由石頭與木頭搭建而成閃電狀的橋延伸到對岸，長短不一的生痕足跡化石遍佈腳邊的岩石。小路沿著海岸蜿蜒，可以遇見阿拉寶灣著名的各個守護岩，盛氣雄偉的「金剛岩」、站在岩頂上的「黑鳶岩」、俯伏浪漫的「鱷魚岩淚」等。感受親上腳邊的浪花、透著磚紅色紋路的石頭，以及被海水侵蝕得坑坑洞洞的沿岸，讓人有置身異世界的錯覺。

一條條長短不一的生痕化石足跡遍佈腳邊的岩石

岩石被侵蝕得凹凸崎嶇，有的像豆腐般一格格的排列，有的像人臉躲在沿岸的礁石中

一條由石頭與木頭搭建而成閃電狀的橋延伸到對岸

阿拉寶灣

地址: 基隆市中正區平一路 360 號

電話: 02-2463-5452

時間: 和平公園 8:00～19:00 (18:00 停止售票)，阿拉寶灣需根據預約導覽時間，團體預約詳情可見官網及粉絲團資訊。

網頁: https://www.facebook.com/hepingislandpark

備註: 所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》