豪邁使用季節新鮮水果

【撰文．攝影｜行遍天下】

老闆葉先生的屏東老家是香蕉大盤商，主要做香蕉熟成，也是高雄鳳山的水果批發行口，讓原本專長是咖啡烘焙的他決定以新鮮果汁及水果冰品為主打，希望為台灣農業盡一份心力。現打果汁不加糖不加水，以鳳梨與蘋果為基底，味道厚實濃郁，除了果汁，店內季節限定的愛文芒果雪花冰，沒有糖漿醃漬，不但有大塊的芒果堆疊，還將芒果打成泥，代替煉乳。果園天堂雪花冰則是淋上自家熬煮的黑糖膏，用料扎實，能品嚐到水果冰最天然的滋味。

宇治金時雪花冰

繽紛的蔬果原汁現打不加糖不加水味道濃郁

堆疊多種水果與冰淇淋的果園天堂雪花冰

果園先生 屏南商行

以可愛猴子為 LOGO 的清爽店面

地址: 新北市新店區光明街 133 號

電話: 02-2915-972

網頁: https://www.facebook.com/fmpts/

時間: 週一到五 11:00∼20:00；週六到日 9:30∼20:00

費用: 鮮火龍果原汁 95 元、鮮奇異果原汁 100 元、養顏蔬果原汁 95 元、紫香蔬果原汁 95 元、愛文芒果雪花冰 (季節限定)145 元、果園天堂雪花冰 145 元

備註: 所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

快速取餐方式: https://foodnearby.app.link/sgxIResTBG

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

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