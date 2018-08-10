漢來上半年每股賺3.4元 下半年展店加速 7月營收創同期新高

漢來美食 (1268) 上半年營收 18.18 億元，年增 6.59%，稅後淨利 1.33 億元，年減 4%，每股稅後盈餘 3.4 元；7 月單月營收則創同期新高，達 2.88 億元，年增 5.52%；累計 1-7 月營收 21.06 億元，年增 6.44%。漢來美食表示，上半年在台南、台中陸續開出漢來上海湯包、漢來蔬食兩個品牌分店，尤其是在台南南紡購物中心的漢來上海湯包，7 月營收已突破 700 萬元，平均日周轉率也超過 7 次。



今年上半年雖然國內整體經濟景氣未見好轉，甚至接連傳出餐飲品牌亮起熄燈號，但漢來美食依然秉持著穩紮穩打的經營策略，攻頂的腳步不曾停歇。預計在下半年，也將陸續有名人坊及漢來海港餐廳的拓點進度。



漢來美食指出，繼上海萬科購物廣場開幕的上海漢來海港七寶店及上海漢來軒兩家餐廳採取受託經營管理方式後，今年改採合資方式於曼谷開出集團第 10 家漢來海港餐廳 (台灣 7 家、西安 1 家、上海 1 家)，將大型自助餐的經營經驗複製到泰國；而位於漢來大飯店的漢來海港餐廳，也將於 9 月下旬進行大型改裝，將推出全新概念的第三代漢來海港。



此外，漢來美食也提到，上半年漢來名人坊台中及台南兩店開幕以來業績同步成長，也帶動高雄店的業績向上攀升，營收較去年同期表現更為優異。漢來美食總經理林淑婷透露，名人坊將於第四季持續拓展的動力插旗台北。