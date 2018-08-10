為升上半年每股賺5.44元 外資調降目標價 股價開低走低

汽車電裝廠商為升 (2231) 公佈第二季季報數字，第二季稅後淨利 3.49 億元，每股盈餘 3.04 元，低於去年同期 3.27 元，累計上半年每股盈餘 5.44 元，則較去年同期 5.02 元成長。受到美系及日系外資調降評等及下修目標價，今天股價開盤重挫，創波段新低價，量能明顯放大。為升第二季營收為 10.28 億元，稅前淨利 4.13 億元，稅後淨利為 3.49 億元，每股盈餘 3.04 元，低於市場預期。



為升自結 7 月營收為 3.56 億元，月增 0.93%，年增 19.77%；累計前 7 月營收為 24.07 億元，年增 19.39%。



日系外資今天最新報告指出，調降為升評等，由原先的「買進」降至「中立」，目標價由 425 元下修至 317 元。至於美系外資則重申「減碼」評等，目標價維持 275 元。