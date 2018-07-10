大型濾殼設備訂單增 旭然Q2營收季增近一成

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 6 月合併營收達 3630 萬元，年成長 5%，月減 13.6%，受惠美國景氣穩健回升以及半導體、石油化工等 (產業) 主要客戶大型濾殼設備需求暢旺，帶動第二季合併營收達 1.12 億元，較第一季及去年同期分別成長 9%、6%。旭然表示，近兩年公司致力擴大整體營收規模，持續深耕美國、歐洲、日本等地區銷售表現，並已連續 5 季整體營收站穩億元水準。另一方面，受惠半導體、石油化工等主要客戶液體過濾訂單需求，帶動第二季大型濾殼設備訂單銷售表現較去年同期成長 18%，推升旗下中國昆山廠與雲科一、二廠產能稼動率逐步升溫。



此外，為保持旗下自有品牌 Filtrafine 良好競爭優勢，擁有專業液體過濾研發技術、高 CP 值 (性價比) 產品、兩岸製造量產等利基，以搶奪更高市場銷售表現，並持續有效控管生產成本、生產效率優化，再加上第二季新台幣匯率走貶，減輕匯率波動不利因素干擾，並有機會看見第一季業外匯兌評價損失的回沖，挹注整體營運獲利表現繳出亮麗成績單。



近期中美兩國貿易戰開打，旭然指出，整體影響程度相當小，主要係旭然擁有產品之生產及銷售之「垂直整合」優勢，能夠發揮高度客製化之關鍵技術能力，且過濾設備及系統對於客戶製造產品之良率變化具有直接性的影響，不容易受到市場其他同業競爭而出現搶單情況。另一方面，旭然已提前針對中國及台灣兩岸生產基地調配接單策略，雖然短期影響部分濾殼設備訂單遞延至第三季出貨，但並不受中美兩國因關稅而導致對業務減少及成本增加的影響。



旭然指出，今年以來持續受惠半導體、面板等主要客戶擴廠及擴增產能需求，帶動濾殼設備及濾心、濾袋等過濾耗材出貨量同步走高，第二季半導體、電子等產業營收比重達 33% 水準，隨著第三季一線半導體晶圓代工客戶擴廠，有助於帶動大型濾殼設備訂單暢旺，並積極與全球最大半導體封測廠洽談 UV 紫外線機台設備訂單，可望爭取第三季逐步出貨貢獻，創造整體營運更上層樓。