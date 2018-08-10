IET-KYQ2獲利大減 下半年營運拚回升

砷化鎵廠英特磊 IET-KY(4971) 遭遇逆風，因 InP 主要客戶調降庫存，及 GaAs 主要客戶拉貨遞延，第二季 EPS 僅 0.01 元，上半年獲利亦年減 34%，EPS 僅 1.1 元。不過，客戶下半年將逐漸恢復拉貨，且汽車防撞雷達及車用晶片比重持續增加，及試產商品「5G HBT-PA 磊晶」前景看好，下半年營運希望能回升到首季水準。IET-KY 表示，業績下滑主要係一家 InP 主要客戶調降庫存，以及另一家 GaAs 主要客戶拉貨遞延所導致，第二季營收 1.31 億元，較前一季大減 31.1%、年減 44.7%；毛利率 28.7%，季減 18.8 個百分點，較去年同期亦下降 16 個百分點；營益率僅 1.2%，較前一季大減 25.4 個百分點，也較去年同期減少 28.8 個百分點；稅後淨利 18 萬元，較上季及去年同期衰退 99%，每股盈餘僅 0.01 元。



上半年營收 3.23 億元，較去年同期衰退 25.35%；毛利率 39.82%，亦較去年同期下滑 0.98 個百分點；營益率 16.19%，年減 5.58 個百分點；稅後淨利 3958 萬元，年減 34.3%，每股盈餘 1.1 元。



第二季各產品營收比重為砷化鎵占 63%，磷化銦占 18.8%，銻化鎵及其他占 18.2%。砷化鎵高毛利產品、汽車防撞雷達及車用晶片比重居冠，VCSEL(面射型雷射) 需求相對穩定。磷化銦磊晶片部分：銷售金額與銷售比重較上季微降，APD 持平，HBT 磊晶降幅較多；雖政府合約收入與硬體構件本季比重提高，但總體金額仍低於前季。



IET 強調，目前正積極準備新廠啟用，進行機台試產及測試新廠各生產設施符合產業標準，以期靈活調整產品線，隨時配合各 GaAs 磊晶片大廠拉貨復甦。同時，也同步增加各項雷射及 VCSEL 磊晶片機台，擴充產能與擴大 VCSEL 產品人力訓練，準備承接量產訂單。此外，公司目前也正開始與大廠合作試產大尺吋磷化銦 5G HBT-PA 磊晶，以利及早切入高頻 (28GHz)5G 手機產品市場；銻化鎵基板及紅外磊晶產品也可因應明、後年政府及商用的大量需求。