和大第二季營收、獲利同創新高 上半年每股賺2.5元

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 公佈第二季稅後淨利 3.58 億元，創歷史單季新高，每股稅後盈餘 1.4 元；累計上半年稅後淨利 6.38 億元，EPS 為 2.5 元，創歷年同期新高。和大第二季合併營收 18.03 億元，創歷史單季新高，合併毛利率 30.79%，較首季 33.2% 減少 2.4 個百分點，稅後淨利 3.58 億元，季增 28.2%，較去年同期成長 4.96%，每股稅後盈餘為 1.4 元，優於上季 1.1 元。



累計和大上半年營收 35.72 億元，創歷年同期新高，年增 6.84%，合併毛利率 31.98%，稅後淨利 6.38 億元，較去年同期成長 7.07%，每股稅後盈餘 2.5 元，優於去年同期 2.42 元，創歷史同期每股獲利新高。



法人估，因應客戶需求強勁，和大在加班生產與緊急加開產線下，8 月可再創歷史單月新高紀錄，第三季合併營收也可再創歷史單季新高紀錄。



展望今年營運，法人預期，和大今年業績可望比去年成長 10% 到 15%，續創歷年新高，若今年新台幣兌美元匯率走勢持貶，預估今年每股盈餘有機會突破 5.5 元，獲利有機會衝高。