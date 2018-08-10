[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2885 元大金 20264 66941 00637L 元大滬深300正2 -12007 0 00672L 元大S&P原油正2 9794 0 2887 台新金 -5400 -23415 00677U 富邦VIX 7147 0 2610 華航 -4399 -9634 2409 友達 4881 155354 2449 京元電子 -3661 -5597 2353 宏碁 2595 -1622 00633L 富邦上証正2 -3532 0 2317 鴻海 2515 14737 2888 新光金 -3168 -32799 2891 中信金 1753 -4733 00655L 國泰中國A50正2 -2946 0 2002 中鋼 1634 30393 2337 旺宏 -2565 -7300 6153 嘉聯益 1536 -447 2892 第一金 -2435 -11451 2371 大同 1481 19492 00673R 元大S&P原油反1 -2321 0 1314 中石化 1259 9489 3037 欣興 -2084 -704 2458 義隆 1176 1323 6116 彩晶 -2061 9876 1605 華新 1059 -6954 3036 文曄 -1949 -2100 2356 英業達 837 8201 1101 台泥 -1899 -50884 00642U 元大S&P石油 729 0 2881 富邦金 -1717 -11478 0050 元大台灣50 701 7380 00709 富邦歐洲 -1500 18 3034 聯詠 590 666 2886 兆豐金 -1425 -25226 2882B 國泰金乙特 572 0 2324 仁寶 -1193 -10255 2027 大成鋼 542 3633 2448 晶電 -1184 -1192 5880 合庫金 502 3046 2367 燿華 -1124 -845 2408 南亞科 467 -12421 1313 聯成 -990 -2256 1312 國喬 453 3083 2838 聯邦銀 -990 -2216 2823 中壽 447 -7176 3026 禾伸堂 -908 -2647 00632R 元大台灣50反1 441 0 1216 統一 -842 -18167 5871 中租-KY 441 -235 9945 潤泰新 -837 1054 8039 台虹 439 346 2534 宏盛 -786 455 3059 華晶科 422 580 2439 美律 -755 1487 5469 瀚宇博 413 -615 00739 元大MSCI A股 -749 15640 3711 日月光投控 410 -2198 2363 矽統 -673 -2570 2330 台積電 383 31221 00743 國泰中國A150 -668 -3303 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股