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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2885   元大金                 20264     66941    00637L 元大滬深300正2        -12007         0  
00672L 元大S&P原油正2          9794         0    2887   台新金                 -5400    -23415  
00677U 富邦VIX                 7147         0    2610   華航                   -4399     -9634  
2409   友達                    4881    155354    2449   京元電子               -3661     -5597  
2353   宏碁                    2595     -1622    00633L 富邦上証正2            -3532         0  
2317   鴻海                    2515     14737    2888   新光金                 -3168    -32799  
2891   中信金                  1753     -4733    00655L 國泰中國A50正2         -2946         0  
2002   中鋼                    1634     30393    2337   旺宏                   -2565     -7300  
6153   嘉聯益                  1536      -447    2892   第一金                 -2435    -11451  
2371   大同                    1481     19492    00673R 元大S&P原油反1         -2321         0  
1314   中石化                  1259      9489    3037   欣興                   -2084      -704  
2458   義隆                    1176      1323    6116   彩晶                   -2061      9876  
1605   華新                    1059     -6954    3036   文曄                   -1949     -2100  
2356   英業達                   837      8201    1101   台泥                   -1899    -50884  
00642U 元大S&P石油              729         0    2881   富邦金                 -1717    -11478  
0050   元大台灣50               701      7380    00709  富邦歐洲               -1500        18  
3034   聯詠                     590       666    2886   兆豐金                 -1425    -25226  
2882B  國泰金乙特               572         0    2324   仁寶                   -1193    -10255  
2027   大成鋼                   542      3633    2448   晶電                   -1184     -1192  
5880   合庫金                   502      3046    2367   燿華                   -1124      -845  
2408   南亞科                   467    -12421    1313   聯成                    -990     -2256  
1312   國喬                     453      3083    2838   聯邦銀                  -990     -2216  
2823   中壽                     447     -7176    3026   禾伸堂                  -908     -2647  
00632R 元大台灣50反1            441         0    1216   統一                    -842    -18167  
5871   中租-KY                  441      -235    9945   潤泰新                  -837      1054  
8039   台虹                     439       346    2534   宏盛                    -786       455  
3059   華晶科                   422       580    2439   美律                    -755      1487  
5469   瀚宇博                   413      -615    00739  元大MSCI A股            -749     15640  
3711   日月光投控               410     -2198    2363   矽統                    -673     -2570  
2330   台積電                   383     31221    00743  國泰中國A150            -668     -3303  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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