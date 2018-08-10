[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月09日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 169631 2885 元大金 111465 2303 聯電 71095 2892 第一金 49369 00633L 富邦上証正2 49228 2886 兆豐金 47881 00677U 富邦VIX 45204 2409 友達 37171 2353 宏碁 34282 2891 中信金 34058 3037 欣興 33103 6153 嘉聯益 32568 2887 台新金 30743 1101 台泥 28635 8163 達方 28558 2456 奇力新 27412 2337 旺宏 27321 2327 國巨 26637 2888 新光金 26133 2317 鴻海 26007 1605 華新 24971 6116 彩晶 24683 8112 至上 23804 2371 大同 22992 3481 群創 22401 2323 中環 21190 2492 華新科 20933 2890 永豐金 20723 2884 玉山金 20382 2449 京元電子 19523
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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