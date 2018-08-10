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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月09日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      169631  
2885   元大金              111465  
2303   聯電                 71095  
2892   第一金               49369  
00633L 富邦上証正2          49228  
2886   兆豐金               47881  
00677U 富邦VIX              45204  
2409   友達                 37171  
2353   宏碁                 34282  
2891   中信金               34058  
3037   欣興                 33103  
6153   嘉聯益               32568  
2887   台新金               30743  
1101   台泥                 28635  
8163   達方                 28558  
2456   奇力新               27412  
2337   旺宏                 27321  
2327   國巨                 26637  
2888   新光金               26133  
2317   鴻海                 26007  
1605   華新                 24971  
6116   彩晶                 24683  
8112   至上                 23804  
2371   大同                 22992  
3481   群創                 22401  
2323   中環                 21190  
2492   華新科               20933  
2890   永豐金               20723  
2884   玉山金               20382  
2449   京元電子             19523
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