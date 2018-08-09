歐股盤中─貿易戰加劇、指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600%跌0.11%

美中貿易爭端加劇、市場持續關注企業財報，今 (9) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.11%。

台北時間週四下午 5 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.11%，德國 DAX 指數上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數下跌 0.20%，英國 FTSE 指數下跌 0.53%。

週四早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，石油、天然氣相關類股表現不佳；受美中貿易戰持續延燒影響，基本資源類股疲軟。

個股方面，愛迪達 (Adidas) 第 2 季財報優於預期，股價大漲逾 9%。

在執行長宣布離職後，丹麥珠寶品牌 Pandora 股價大漲 9%；雖然宣稱今年獲利可望增加 10%，但旅遊集團 TUI 股價仍下挫 5%。

中國昨晚宣布，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

中國商務部以發言人名義，刊登聲明指出，「中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對 160 億美元自美進口產品，加徵 25% 關稅，並與美方同步實施。」