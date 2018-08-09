三星即將發布最新旗艦新機Note 9 升級版 S Pen 將是今年看點

三星 (005930-KR) 即將在紐約當地時間 8 月 9 日上午 11 點 (台灣 8 月 9 日晚間 11 點) 發布最新旗艦新機 Galaxy Note 9，隨著前段時間三星官網與其他媒體陸續釋出的內容來看，升級進化版的 S Pen、超大電力容量與儲存空間，預料是今年 Galaxy Note 9 的主打特色，此外，市場盛傳新平板 Galaxy Watch 可能在同一天發布。

S pen 手寫筆向來是 Galaxy Note 機種的最大特色，為轉型年輕活力的印象，新款 S pen 大膽配用黃色，配色相當亮眼。新 S Pen 將支援藍牙連線及無線充電功能，用戶還可透過 S Pen 手寫筆遙控手機相機或音樂播放。

新版 S Pen 將具有藍牙連線及無線充電功能。(翻攝自：phonearna)

硬體方面， Galaxy Note 9 會有高通 Snapdragon 845 與自家的 Exynos 9810 處理器版本，北美、中國地區推出的新機將會採用高通版本，其他地區則使用 Exynos 版本。

相機功能來看，雙鏡頭配置 1200 萬畫素 (f/1.5、f/2.4 光圈可變) + 1200 萬畫素 (f/2.4 光圈) 構成，提供雙光圈設計，並支援支援虹膜辨識，指紋辨識器改成相機下方，避免用戶誤觸鏡頭

外觀來看，Galaxy Note 9 與 Note 8 並無太大差異，採 18.5:9 比例的全螢幕規格， 6.38 吋的 Super AMOLED 螢幕。先前市場傳出有 5 種顏色可供選擇，分別為黑、灰、紫、藍、棕等色，也可能推出限定版金色。

超大電力容量與儲存空間是 Galaxy Note 9 另一大特色，儲存容量從 128G 起跳，市場也預料將推 256GB 和 521GB 版本，支援 6GB RAM 記憶體。此外，Galaxy Note 9 支援 microSD 記憶卡，手機提供最大 1TB 儲存空間。

其他功能方面，Galaxy Note 9 支援 Samsung Pay 和 Google Pay 等支付服務，提供手機無線充電，但無線充電配件會另外販售。

三星與 Epic Games 傳獨家合作。(翻攝自：Epic Games)

行銷策略來看，市場傳出三星與 Epic Games 獨家進行合作，預料 Galaxy Note 9 成為首款支援《Fortnite》電玩遊戲的手機裝置，玩家只有購買三星新機後才能從 Epic Games 下載遊戲。

三星也將會推出舊機回購、搭配組合包銷售等優惠，吸引更多買氣。

《Forbes》專欄作家 Ewan Spence 表示，Galaxy Note 9 有可能是三星最後一款 Note 系列。

由於 Galaxy S Plus 手機佔據大螢幕智慧手機市占，Note 系列優勢不在，而且三星新技術多會在 Galaxy S 新機時發布，因此預料 Note 9 若沒出色的零售業績，那麼這系列很可能會畫下終點。

Galaxy Note 9 證實將於 8 月 24 日美國地區出貨，目前傳出銷售價格落在 1000 美元起跳，實際售價與規格預料將隨發布會一同揭曉。

而市場也傳出，Galaxy Note 9 在台預購時間為 8 月 16 日和上市時間為 8 月 24 日。