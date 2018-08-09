文．洪寶山 (理財周刊發行人)

行政院長賴清德日前接受採訪時表示，國人二○一七年每人每月總薪資約四．八萬元，必須了解這數字是包括月薪及分紅等名目加總。很多勞工反映自己的薪資沒有那麼高，賴清德更建議勞工在和資方談薪水時可以要求：「你給的薪水太低了」，結果引起軒然大波，讓在野黨大作文章。身為老闆，我並不認為這話有何不妥，我喜歡員工跟我要求高薪，因為我也會要求他業績，拿出真本事來換高薪，我舉雙手歡迎。問題是，敢開口但能否做到？勞資雙方要一起進步，才有辦法改變現況。

近年來台灣經濟陷入低谷，兩次政黨輪替都不見好轉，在台灣人眼中，低薪是難以擺脫的噩夢，儘管執政者不斷釋出好的數據，告訴全民其實經濟沒有那麼差，但住在這島上的人們感受卻大不相同。如果我們從外國人的角度來看台灣呢？

台灣曾被稱為最美的風景是人，很多外國人除了喜歡到台灣旅遊，更喜歡長住在台灣。二○一五年國際調查指出，台灣位居最佳移居地點第八名，領先日本、美國、瑞士等先進國家，其中又以在生活環境、健保、兒童教育等多項指標表現亮眼。緊接著，二○一六年又有外媒報導，全球最大旅外人士網站 InterNations 針對各國旅外人士就移居他國的生活品質、工作及財務等狀況做評量調查顯示，台灣榮登全球冠軍，成為最適宜居住的地方。二○一七年，InterNations 網站再評選世界最適合工作、生活的國家，台灣名列第四，小滑到第四名，仍是亞洲第一。

剛看到這報導，我一開始非常驚訝，因為向來被視為理想工作和居住地的美國和英國竟然沒有入榜，這讓我開始省思，回過頭來看看我們成長的這個地方，其實她有諸多好處，只是我們身在其中都忽略了。外派人士高度肯定台灣優良的醫療水準，還有治安良好、交通便利等，都是在台灣生活的優勢，只是我們在這塊土地住久了，久而久之就視而不見了。

既然台灣最適合移居，那麼，我們該如何利用這個優勢，讓更多外籍人士願意來台灣消費、置產，進而帶動經濟，進入一個善的循環，只要我們每個人都願意做一些，來證明台灣不是鬼島，我相信，台灣這塊土地，跟土地上的人民都是最棒的！

來源：《理財周刊》 937 期

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