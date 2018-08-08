巫慧燕儲滿退休水庫 三大支柱當靠山

文╱沈瑜

施羅德投信總裁巫慧燕，掌管資產規模約千億左右，別人以為，她一定走得一帆風順，殊不知如今的成就，都是記取錯誤，從中學習得來的。

年過五旬的她，即將邁入退休的年紀，深有感觸，想穿越回去跟年輕的自己聊聊，要成功，須經歷多少改進反省，做過多少努力，才能有今天。

Dear 青澀的巫慧燕：

我看著年輕的你，就想到一句話：「人總是在逆境中長大」，老么的你，從小就備受寵愛，不愁吃穿、生活不虞匱乏，上了大學也只要把課業顧好就好，不懂何謂儲蓄、何謂金錢。

從留學生中活學會精打細算

直到你考上了美國研究所，嬌嬌女才一下子長大，因為家中已負擔不起你在美國的生活費，你第一次感受到貧困感，你開始在學校、在花店打工，僅獲得最低工資一小時四美元，就算超支，也只能自己縮衣節食，不敢跟家裡要錢，因此你開始記帳、蒐集優惠券，思考怎樣可以買到最多的東西，開始「斤斤計較」。

為了兼顧學業與賺錢，你學會注重效率，你會在週六、日把所有飯菜都準備好放在冰箱供一週來吃；你懂得珍惜資源，這麼難得你能到國外讀書，怎麼能像在台灣一樣渾渾噩噩！

美國的教學環境，鼓勵學生勇於開口，不像在台灣，老師一言堂就好，於是你鼓起勇氣，第一次在外國人面前舉手發言，即使心臟都要跳出來了，但你還是勇敢地跟老師說聽不懂，問可不可以錄音？然後你把老師的每句話都打逐字稿出來，最後那堂課妳拿到 A，其他堂課成績也很優異，甚至超越在台灣讀書時的成績。你領悟到，「成功的果實永遠屬於努力不懈的人。」

學成歸國後，你踏入金融圈，當時，正是亞洲股市的大多頭，是個隨便買隨便賺的時代，「投資怎麼那麼簡單」這是你見獵心喜的慾念，導致不論在推薦客戶或自己投資，都只看哪裡有高成長，就投資哪裡，譬如單壓新興亞洲、股票型基金，甚至還買暴漲暴跌的日本認股權證基金。

從金融危機學會投資組合

但是你卻沒注意這個榮景就像泡沫，愈吹愈大，卻總有一天會被戳破，終於 1997 年亞洲金融危機、2000 年網路泡沫危機、2008 年金融風暴，接二連三地爆發。

你才發現惡魔果實藏在各處，即使順風而行，一不注意就會被捲入瘋狗浪中。

不僅自己的基金資產跌了不少，投資人買的、所推薦的也都受到波及，把顧客資產當作己任的你，覺得愧對自己的投資人。

經過這些風暴，你體認該把過去的投資觀念砍掉重練，這下你終於知道投資組合和紀律，開始會做股票、債券比例配置，通過全球報酬策略的布局，做到分散風險。

你悟到，買到最低點、賣到最高點，根本不可能，短期套利也不可能，你應隨時懷疑淨值是否脫離基本面太多，關注景氣週期，看長期趨勢。

當時的你，靠著修正投資方法，慢慢地把原本賠的都賺回來了，用的是定期定額以一些穩健的標的打底，再輔以成長動能強勁的基金增加獲利引擎，譬如以美國中小型基金作為衛星基金，看好美國是全球經濟的霸權，是帶動全球創新的動能，你信任這檔可長期持有，因此直到今天，我都還持有著。

我必須坦言，你將從一個不識愁滋味的小公主，到看盡起起落落，看到有人一夕致富，也有一夕跌落谷底。

即便如此，我還是很鼓勵年輕人大膽參與，投資是能讓你快速增加財富的工具，年輕人不知道要買什麼個股，買涵蓋國際市場的基金就對了，單一個股的波動大，透過基金才能降低風險，並且投資的同時關心國際的脈動，眼界才會打開。

以三大支柱穩定退休金流

我不是想嘮叨，但還是想再提點一下，你可以每次領到薪水後把投資的金額扣起來，譬如月薪 20％，或每月 3000、5000 元來做定期定額，同時注意投資組合的配置，然後絕對要儲存一部分可支配所得，做為存退休金。

你應該沒料想過，20、30 年後，台灣的退休年金竟然會有入不敷出的時候，如果到我這個時代再驚訝就來不及了，若不想變成收入少、存款少、可依賴的人也少的下流老人，趕緊開始做退休準備吧！

你可以先從每月足額提撥 6％勞退基金開始，你知道嗎？這並不只是為了遙遠的退休生活，也可以立即享受當年度節稅，是不是一舉兩得？

除了勞保、勞退，請你還要將一部份的投資存退休金，你可以用基金、也可以用投資型保單來存，這些都很好。以勞保、勞退、自我投資三大支柱，才有機會打造源源不絕的退休生活收入水庫。

卸下總裁擔子 開始學慢活

為什麼我要現在跟你耳提面命這些事情？其實這是我年過五旬的體悟。

雖然我吃過的鹽多了，走過的路多了，但是這不代表我沒有功課要修行，每個人生階段都有關卡要克服。

於是我回過頭看看你，我必須再跟你說說你將經歷的道路，30～50 歲的你，會花較多時間在工作上，將自己硬生生放在理性的軀殼中，擔任總裁的日子，你總是端起架式，瞻前顧後，運籌帷幄。

如今活到這個歲數，我想繼續為公司效力之餘，也思考顧及身體要緊。

我並不想要一直活在總裁軀殼中，我還有另外一個我，是個情感豐沛、天真浪漫的我，我開始重拾鋼琴技藝、安排更多旅行，在公司，開始把舞台多留給年輕人。

現在我走到人生另外一個舞台，雖然布幕還沒揭起，但我期待著，也準備好了！

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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