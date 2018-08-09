〈櫃買生技系列法說〉友華上半年遭匯損衝擊 全年審慎樂觀

生技大廠友華 (4120-TW) 今 (9) 日召開業績發表會，總經理蔡孟霖表示，旗下三大事業群都將持續有新的發展，不過，主要成長動能仍在海外，海外市場過去 5 年平均成長率高達 12%，明顯優於國內僅 2% 成長，不過，由於匯損不確定性大，全年獲利能否較去年好，仍審慎樂觀看待。

友華甫公布今年上半年每股純益 (EPS)1.66 元，低於去年同期的 3.26 元，主要是因第 2 季匯損多達 2400 萬元，不如去年同期匯兌利益，第 2 季 EPS 僅 0.12 元；同時，上半年研發投資費用 1 億元，均影響獲利表現。

蔡孟霖說明，目前外銷占營收比重為 45%，呈現逐年成長；而在產品面，食品 (奶粉) 占 60%，西藥占 40%，由於國內生育率持續低迷，友華將奶粉銷售的主要市場成長力放在中國和東南亞，是成長主要產品。

蔡孟霖直言，匯率走勢影響海外營收劇烈波動。

展望後市，蔡孟霖指出，今年從口服製劑已跨足奈米針劑製造，而奶粉銷售加強開發菲律賓和印尼市場，再加上泰國將設立新據點，維持成長動能。

其中，看好越南西藥銷售潛力，Pitator 已進入其醫藥市場完成醫院投標，待 9 月底前醫藥開標進藥完成，即可開始銷售。

而兩款中樞神經用藥新藥將上市，包括新型緩釋劑型癲癇症用藥 XR，預計第 4 季在台上市，而注意力不足過動症新藥，則要在年底取得 TFDA 藥證，預計明言在台上市。

友華旗下有西藥事業群、食品營養事業群和抗老化事業群，產品包括有嬰幼兒營養保健、醫學美容、成人營養保健和處分用藥，目標 2021 成為終身照顧的健康事業。