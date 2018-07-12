至上跨足生技 旗下保康特推個人快篩檢測系統 將與醫院合作

至上 (8112-TW) 持續多角化布局，宣布進軍生技業，趕在生技展開展前，旗下轉投資保康特生技宣布，結合快篩試劑與資通訊技術，開發可攜式快篩體外檢測系統，目前已取得台灣與中國大陸的發明專利，未來將與醫院合作。

保康特利用檢測系統，進行個人日常生理健康分析追蹤，並透過藍牙傳輸至 APP 做健康數據儲存管理與追蹤，保康特與亞洲基因合作，取得亞洲基因試紙檢測技術，保康特則與至上設計生產檢測儀產品。

保特康是至上轉投資公司，持股 100%，董事長也是至上董事長葛均，說明兩家母子公司的合作關係，及至上搶進生技領域的企圖心，雖然保康特目前營運仍在初期起步階段，但瞄準個人醫療檢測，市場商機龐大，法人看好後續未來營運。

保特康指出，開發可攜式快篩體外檢測系統的演算法及可攜式檢測儀，並與亞洲基因與各界快篩試劑專家建立自我健康管理資料庫，讓醫療服務從醫院向外延伸至各個家庭。

保康特營運長田玉昇認為，居家自我檢測 (POCT) 觀念在歐美先進國家已非常成熟，看好未來應用發展，將積極在台灣、日本、韓國、中國、東南亞區域與當地政府、醫療院所與業界合作。

亞洲基因董事長呂萬賢表示，亞洲基因是試紙大廠，過去 10 餘年陸續開發出多項先進檢驗試劑，此次檢驗試劑與保康特可攜式試紙檢測儀結合，可協助判讀使用者居家環境中進行尿液、唾液試紙檢測結果，取代肉眼判斷可能造成的誤差，應長期記錄檢測結果。

葛均對此強調，與亞洲基因合作，雙方可達資源互補，並能在生物科技產業締造創新突破的商業模式。

至上進入第 3 季旺季營運，受惠中國大陸手機與伺服器廠的需求推升，DRAM 與 SSD 等產品出貨成長看俏，法人看好第 3 季營運動能將加溫；至上第 2 季單月營收重回百億元以上，5 月營收 140.7 億元創次高，第 2 季營收達 383.11 億元，較第 1 季成長近 5 成。