人民幣兌美元將「貶破7」？匯豐：估年底升至6.7

2018 年以來，人民幣兌美元下跌約 5%，對於有無可能「貶破 7」，匯豐銀行 (HSBC) 今(9)日表示，人民幣接下來可望趨穩，預估年底將回升至 6.7。

台北時間週四 (9 日) 下午 4 點 49 分，CNBC 數據顯示，美元兌人民幣跌逾 0.2%，至 6.8198。

美元兌人民幣跌逾 0.2%。(圖：翻攝自 CNBC)

根據 CNBC 報導，匯豐銀行亞洲投資策略主管范卓雲認為，貿易緊張情勢引發的擔憂情緒，使市場對前景抱持悲觀看法。

匯豐銀行估計，人民幣兌美元匯率，可望於年底回升至 6.7；換言之，將比週三收盤價高出約 2%，全年跌幅 2.98%。

范卓雲解釋，中國人民銀行上週將外匯風險準備金率，從 0 調高至 20%，增加做空人民幣的成本，此舉有助提振市場情緒。

范卓雲指出，外國投資人仍持續購買中國股票、債券，由此可見，資本外流的說法，並未成真。

范卓雲說，貿易爭端升溫，反而強化了中國刺激內需的動力，在中國國內生產毛額 (GDP) 當中，內需占比極高，「內需表現將成為下半年金融、經濟穩定與否的關鍵。」

摩根士丹利亦預估，由於美元可能在第 4 季由強轉弱，屆時人民幣兌美元可望回升，有機會來到 6.6；但若中美貿易戰加劇，人民幣匯率恐進一步承壓。

不過，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強稱，若貿易戰升級，例如美國對中國商品加徵關稅規模增至 5000 億美元，人民幣匯率恐進一步承壓。

荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Iris Pang 則認為，假如美中貿易戰加劇，人民幣兌美元恐於年底貶破 7。