佳世達挹注見成效 友通Q2、上半年每股純益 雙創10年新高

工業電腦廠友通 (2397-TW) 今年第 2 季稅後純益 1.87 億元，季增 42.46%、年增 48.16%，每股純益 1.63 元，上半年稅後純益 3.18 億元，年增 55.51%，每股純益 2.77 元，雙雙寫下 10 年新高。雖然受到原物料及產品組合影響，導致上半年毛利率下降至 30.06%，但是受惠佳世達集團資源挹注積極因應，全年毛利率仍可維持 30% 以上。

友通第 2 季營收為 14.28 億元，季增 23.33%、年增 43.65％，毛利率 30.05%，年減 1.07 個百分點，為近 3 年單季新低，營益率 16.83%，年增 1.22 個百分點，則寫下 2 年來單季新高。

友通上半年營收 25.86 億元，年增 35.1%，毛利率 30.06%，年減 1.36 個百分點，營益率 16.08%，年增 0.44 個百分點。

友通指出，上半年毛利率下降，主要受原物料上漲如 MLCC、類比元件等及產品組合影響毛利率各約 1%，受惠佳世達集團資源挹注，並有效因應原物料上漲等因素，目前積極切入如工廠自動化、車載、軍工與醫療等高毛利市場，今年全年毛利率目標為 30% 以上。

總經理蔡其南表示，今年系統產品出貨占比過半目標已在上半年達成，後續業務可望持續成長，有助於整體獲利提升。

友通 7 月營收為 4.34 億元，月減 16.04%、年增 42.91%，累計 1 至 7 月營收為 30.2 億元，年增 36.17%，雙雙寫下歷史同期新高，友通指出，目前接單穩定，第 3 季將持續延長成長動能。