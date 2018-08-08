友通上季獲利激增 每股賺1.63元 創歷史新高 上半年EPS達2.77元

IPC 廠友通 (2397) 公告半年報，在佳世達 (2352) 集團扶植轉型之下，營收獲利大躍進，上季稅後獲利 1.87 億元，較首季跳增 42.7%，年增率達 48.2%，刷新歷史紀錄，單季 EPS 達 1.63 元。累計上半年稅後賺 3.18 億元，年增 55.5%，EPS 2.77 元。此外，友通上季本業獲利也相當亮眼，單季營業利益 2.4 億元，較首季大增 37.1%，較去年同期激增達 54.8%，創 2008 年第三季以來、共 39 個季度新高紀錄以及歷史次高紀錄。



友通第二季合併營收 14.3 億元，季增 23.3%，毛利率守穩 30% 大關，為 30.05%，營益率 16.83%，則優於首季的 15.14% 與同期的 15.61%，稅後盈餘 1.87 億元，年增率 48.2%，EPS 1.63 元。累計上半年合併營收 25.9 億元，年增率 35.1%，毛利率雖因原物料價格上漲與產品組合影響，仍守在 30.06%，較去年同期的 31.42% 下滑 1.36 個百分點，EPS 為 2.77 元。



友通指出，該公司專注發展工業用主板、嵌入式系統，與強固型平板電腦，目前積極切入工廠自動化、車載、軍工與醫療等高毛利市場。總經理蔡其南表示，今年以來，自系統產品出貨已過半，後續業務可望持續成長，有助於整體獲利提升，加速放大事業體成長。