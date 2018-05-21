中國同意增購美國農產品 內盤大豆低開 外盤普漲

上周末，中美就經貿議題達成重要共識，中美貿易戰「休兵」。周一，中美大豆期貨表現反差明顯。

內盤豆一、豆二低開，一度分別跌 0.1%、0.4%；美國大豆、小麥、玉米、豆粕、棉花期貨目前分別漲 2.2%、1.3%、1.4%、1.7%、1.7%。

周一，芝商所大豆期貨主力合約跳漲 2%，內盤大豆期貨主力合約低開。

中美兩國 19 日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明。聲明中提到：

雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。

雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

在聲明發表後，華安期貨預計：

大豆、棉花、豬肉、高粱、玉米酒糟粕等的自美國進口的數量會趨於增加。雖然短期內這不會讓國內上述農產品與畜產品的市場供應量大幅增加，但增加的趨勢是明確的，最終會改變市場供求關係，國內農產品價格恐將走弱。

對於中美在農產品方面的合作，環球網稱：

這一點，意料之中。而且，這還真是一個雙贏結果。

必須看到，美國農產品價廉物美，牛肉、大豆等產品的性價比，在全球都是領先的，而且具有穩定供應能力。對一個吃貨民族來說，增加些美國農產品進口，有利於食品結構的優化，其實還有利於改善保護耕地。

值得注意的是，中國商務部前天突然終止了對美國高粱的雙反調查，理由也很實在，因為加稅會提高下游養殖業成本。