中高階元件出貨提高 氣立上半年獲利大增81% 每股賺1.68元

台灣氣立 (4555) 公布第二季季報數字，第二季合併營收 4.83 億元，年增 16%，營業淨利為 0.78 億元，年增 15%，稅後淨利 0.54 億元，年減 9%，每股稅後盈餘為 0.81 元。氣立指出，第二季為傳統旺季，本業穩定成長，匯兌損失對整體獲利影響甚小。氣立累計上半年合併營收 8.63 億元，年增率 26.35%，創下歷史同期新高，平均毛利率為 39%，較去年回升主要係景氣回復，電子業及自動化工廠需求拉升，中高階元件出貨提高所致，稅後淨利 1.13 億元，年增 81%，每股盈餘為 1.68 元，較去年同期 0.93 元明顯成長。



氣立指出，近兩年廣設直營據點策略奏效，直營比重上升，經銷與直營比重已達 6:4，有效擴大客戶數量、類型及分布區域，營收規模亦明顯放大。



氣立自結 7 月營收為 1.57 億元，受中美貿易戰影響，客戶下單趨於保守，7 月營收較上月略減 1.91%，較去年同期則成長 8.34%。



展望下半年，氣立指出，「智能工廠」及工業 4.0 應用議題加溫，電子業成長力道仍在，公司樂觀預期全年營運表現將優於去年。