氣立擴營運規模挹注成長 上半年獲利增8成 EPS 1.68元

自動氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今年受惠擴充營運規模挹注，上半年稅後純益 1.13 億元，年增幅 80.86%，每股純益 1.68 元；今年營運已在 5、6 月達到高峰，下半年業績將持穩發展。法人估，氣立下半年獲利將較上半年成長，全年每股純益將達 3.5 元。

台灣氣立今 (8) 日由董事會通過第 2 季財報，營收 4.83 億元，毛利率 39.26%，季增 1.03 個百分點，年減 0.23 個百分點，稅後純益為 5431 萬元，季減 6.84%，年減 8.73%，每股純益為 0.81 元；累計 1-6 月營收為 8.63 億元，毛利率 38.81%，年增 0.3 個百分點，稅後純益為 1.13 億元，年增 80.86%，每股純益為 1.68 元。

氣立今天也公布 7 月營收 1.57 億元，月減 1.91%，年增 8.34%；累計 1-7 月營收 10.26 億元，年增率 24.5%。氣立目前因中國市場受美中貿易戰影響導致市場觀望，客戶下單保守，不過長期仍樂觀看待，預期下半年營運可維持上半年水準。

氣立看好智能化生產趨勢，持續投入大量研發能量，以智慧製造、物聯網及節能為三大發展主軸，積極開發高階智慧化氣動元件，並研發數位化的電控產品，以期成為永續發展的成長動能。

氣立繼本月初參加亞洲最具規模之「台北國際自動化工業大展」大受好評後，9 月中旬將參與「2018 上海工業自動化展」， 以展示推廣氣立研發產製的氣動、電控類元件及模組等自動化解決方案。