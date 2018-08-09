股東反對 美國第三大藥局Rite Aid和Albertsons合併破局

美國第三大連鎖藥局來德愛 Rite Aid(RAD-US) 和零售商 Albertsons 於週三 (8 日) 宣布終止合併協議。

這一消息對藥店和雜貨商都是一個打擊，此筆交易本來將創建一家擁有 319 家診所和 4345 家藥店的公司，來與市場上的競爭對手們競爭。然而這筆 240 億美元的交易遭到股東們的反對。反對者認為，這筆交易為 Albertsons 的私募股權所有者 Cerberus Capital Management 提供了一種手段，讓公司上市，卻無需回饋 Rite Aid 的股東。

「雖然我們相信與 Albertsons 合併將帶來許多優點，但我們已經聽取了我們的股東所表達的觀點，並致力於作為獨立公司來執行我們的戰略計劃。」Rite Aid 首席執行官 John Standley 在一份聲明中表示。

Rite Aid 的股票週三收於每股 1.74 美元，上漲 1.16%，市值為 18.6 億美元。自 2 月份宣布該合併的交易以來，股價大跌了約 24%。

Albertsons 由 Cerberus 和投資者於 2006 年成立。該公司在 2015 年將 Albertsons 與超市 Safeway 合併。但是，市場波動導致 Albertsons 公開上市的計劃被擱置。而後，其大型競爭對手亞馬遜收購了 Whole Foods 超市。

而 Rite Aid 方面，先前與 Walgreens Boots Alliance 合併破局，最後 Walgreens 購買下 2186 間門市。此外，由於受到來自仿製藥製造商的壓力，本週早些時候 Rite Aid 下修了 2019 年的財報。

「從戰略上講，合併似乎是朝著正確方向邁出的一步，因為它為 Rite Aid 提供了更大的規模和多樣性。然而，該交易也將帶來一系列新風險，以及合併後的公司可能會限制商業投資環境。」機構股東服務公司 ISS 表示。