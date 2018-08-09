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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/08  107/08/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53010   10.52950   0.00060    0.00570
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.07100   10.08250  -0.01150   -0.11406
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.07080   10.08240  -0.01160   -0.11505
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.02710   10.04020  -0.01310   -0.13048
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.02690   10.04000  -0.01310   -0.13048
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.35120    9.36420  -0.01300   -0.13883
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.61490    9.62690  -0.01200   -0.12465
中國信託台灣活力基金                                               15.48000   15.67000  -0.19000   -1.21251
中國信託台灣優勢基金                                               18.18000   18.41000  -0.23000   -1.24932
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.84760    9.84150   0.00610    0.06198
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25350    9.24780   0.00570    0.06164
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25490   10.24620   0.00870    0.08491
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.60320    9.59510   0.00810    0.08442
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.52570   10.51460   0.01110    0.10557
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.18910    9.17940   0.00970    0.10567
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06250   10.99950   0.06300    0.57275
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.98530    9.92840   0.05690    0.57310
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
中國信託智能運動基金-美元                                          10.73000   10.67000   0.06000    0.56232
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98380   10.98370   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.50610    9.51130  -0.00520   -0.05467
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.19130    9.19630  -0.00500   -0.05437
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.64950    9.65280  -0.00330   -0.03419
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.32560    9.32880  -0.00320   -0.03430
中國信託精穩基金                                                   18.58050   18.60860  -0.02810   -0.15101
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
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元大2001基金                                                       66.37000   66.50000  -0.13000   -0.19549
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.12690   39.28170  -0.15480   -0.39408
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.19000   17.68000   0.51000    2.88462
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.38850   11.38760   0.00090    0.00790
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51760   10.44990   0.06770    0.64785
元大上證50基金                                                     27.79000   28.09000  -0.30000   -1.06800
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.85000   11.54000   0.31000    2.68631
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.58000   10.23000   0.35000    3.42131
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.60000   13.52000   0.08000    0.59172
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.84300   12.68400   0.15900    1.25355
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.21500   17.00700   0.20800    1.22303
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.64100   10.42500   0.21600    2.07194
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.25000    9.98000   0.27000    2.70541
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    2.97000   0.04000    1.34680
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.47000   13.22000   0.25000    1.89107
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.18820   46.16410   0.02410    0.05221
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47790   10.48110  -0.00320   -0.03053
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.71680    9.71970  -0.00290   -0.02984
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.65420    9.59690   0.05730    0.59707
元大巴西指數基金                                                    5.89400    5.96700  -0.07300   -1.22340
元大巴菲特基金                                                     30.00000   30.04000  -0.04000   -0.13316
元大日經225基金                                                    28.48000   28.51000  -0.03000   -0.10523
元大台商收成基金                                                   25.12000   25.13000  -0.01000   -0.03979
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.98000   12.07000  -0.09000   -0.74565
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.74000   40.14000   0.60000    1.49477
元大台灣中型100基金                                                34.74000   34.47000   0.27000    0.78329
元大台灣加權股價指數基金                                           26.11400   25.89600   0.21800    0.84183
元大台灣卓越50基金                                                 86.30000   85.37000   0.93000    1.08938
元大台灣金融基金                                                   18.12000   17.98000   0.14000    0.77864
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.53000   32.24000   0.29000    0.89950
元大台灣高股息基金                                                 27.73000   27.59000   0.14000    0.50743
元大台灣電子科技基金                                               37.83000   37.48000   0.35000    0.93383
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.88000   14.84000   0.04000    0.26954
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.34000   13.42000  -0.08000   -0.59613
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.62900   12.62600   0.00300    0.02376
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.86000    8.76000   0.10000    1.14155
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.76000    6.68000   0.08000    1.19760
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.49000    8.48000   0.01000    0.11792
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.65000    6.65000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.75200    9.67400   0.07800    0.80628
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.76000   13.66000   0.10000    0.73206
元大全球農業商機基金                                               17.53000   17.43000   0.10000    0.57372
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大印尼指數基金                                                    8.84200    8.87100  -0.02900   -0.32691
元大印度指數基金                                                   10.35800   10.33600   0.02200    0.21285
元大印度基金                                                       13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
元大多多基金                                                       20.31000   20.72000  -0.41000   -1.97876
元大多福基金                                                       58.13000   58.50000  -0.37000   -0.63248
元大亞太成長基金                                                    9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.59220    8.56650   0.02570    0.30001
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.09550    7.07420   0.02130    0.30109
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.76900    9.67600   0.09300    0.96114
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10700   10.05700   0.05000    0.49717
元大卓越基金                                                       51.27000   51.35000  -0.08000   -0.15579
元大店頭基金                                                        9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
元大泛歐成長基金                                                    9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.25750   10.25690   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.52500    9.52580  -0.00080   -0.00840
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.48400   31.50910  -0.02510   -0.07966
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.58220   37.83270  -0.25050   -0.66213
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.30790   19.18800   0.11990    0.62487
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.68190   18.91800  -0.23610   -1.24802
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.37370   38.48910  -0.11540   -0.29983
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.44680   20.40530   0.04150    0.20338
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                           17.45620   17.45620   0.00000    0.00000
元大高科技基金                                                     21.13000   21.33000  -0.20000   -0.93765
元大得利貨幣市場基金                                               16.25030   16.25010   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.97950   11.97940   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     14.13000   14.29000  -0.16000   -1.11966
元大華夏中小基金                                                    7.56000    7.31000   0.25000    3.41997
元大新中國基金-人民幣                                               9.78000    9.50000   0.28000    2.94737
元大新中國基金-美元                                                 9.25100    8.92800   0.32300    3.61783
元大新中國基金-新台幣                                               9.15000    8.83000   0.32000    3.62401
元大新主流基金                                                     28.25000   28.81000  -0.56000   -1.94377
元大新東協平衡基金-美元                                             9.49200    9.44000   0.05200    0.55085
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.43990   10.44870  -0.00880   -0.08422
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.75910    9.70350   0.05560    0.57299
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.35720   10.30130   0.05590    0.54265
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.06410    9.01520   0.04890    0.54242
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.82770    9.82630   0.00140    0.01425
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45940    9.45810   0.00130    0.01374
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90820    9.90970  -0.00150   -0.01514
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.53970    9.54110  -0.00140   -0.01467
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.57640    9.57610   0.00030    0.00313
元大新興亞洲基金                                                   11.59000   11.50000   0.09000    0.78261
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.13430    9.10220   0.03210    0.35266
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.90720    8.87600   0.03120    0.35151
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.32030    9.29030   0.03000    0.32292
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.08810    9.05890   0.02920    0.32233
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09840   15.09820   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       41.33000   41.58000  -0.25000   -0.60125
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.73000    9.89000  -0.16000   -1.61780
元大實質多重資產基金-美元                                           9.02700    9.11500  -0.08800   -0.96544
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.00000   15.72000   0.28000    1.78117
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.08000   13.61000  -0.53000   -3.89420
元大摩臺基金                                                       40.02000   39.56000   0.46000    1.16279
元大標普500基金                                                    26.32000   26.26000   0.06000    0.22848
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.96000   13.00000  -0.04000   -0.30769
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.98000   34.75000   0.23000    0.66187
元大標智滬深300基金                                                16.07000   16.27000  -0.20000   -1.22926
元大歐洲50基金                                                     25.19000   25.02000   0.17000    0.67946
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.65670    9.65940  -0.00270   -0.02795
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17570   10.17540   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                       58.45000   59.63000  -1.18000   -1.97887
元大韓國KOSPI200基金                                               22.36000   22.30000   0.06000    0.26906
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.85000   15.97000  -0.12000   -0.75141
日盛上選基金                                                       36.51000   36.78000  -0.27000   -0.73409
日盛小而美基金                                                     19.17000   19.30000  -0.13000   -0.67358
日盛中國內需動力基金                                                9.78000    9.58000   0.20000    2.08768
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.62980   11.62340   0.00640    0.05506
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78750    9.78220   0.00530    0.05418
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.63610   11.62790   0.00820    0.07052
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.78690    9.78000   0.00690    0.07055
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.55750   10.55250   0.00500    0.04738
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.86450    8.86030   0.00420    0.04740
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.80000   10.49000   0.31000    2.95520
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.32000   10.02000   0.30000    2.99401
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.58000   10.28000   0.30000    2.91829
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
日盛日盛基金                                                       14.41000   14.54000  -0.13000   -0.89409
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12390   10.10820   0.01570    0.15532
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.54030    9.52540   0.01490    0.15642
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.93550    9.92190   0.01360    0.13707
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36500    9.35220   0.01280    0.13687
日盛全球新興債券基金A                                              10.68220   10.67760   0.00460    0.04308
日盛全球新興債券基金B                                               8.31680    8.31310   0.00370    0.04451
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.42040    2.41910   0.00130    0.05374
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.68810    1.68720   0.00090    0.05334
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36550    0.36530   0.00020    0.05475
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25570    0.25560   0.00010    0.03912
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.12910   12.12350   0.00560    0.04619
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34820    8.34430   0.00390    0.04674
日盛亞洲機會基金                                                    7.22000    7.12000   0.10000    1.40449
日盛首選基金                                                       18.12000   18.20000  -0.08000   -0.43956
日盛高科技基金                                                     19.78000   19.96000  -0.18000   -0.90180
日盛貨幣市場基金                                                   14.76630   14.76620   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     42.08000   42.46000  -0.38000   -0.89496
日盛精選五虎基金                                                   39.04000   39.24000  -0.20000   -0.50968
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48160   13.48140   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 34.18000   34.85000  -0.67000   -1.92253
台新MSCI中國基金                                                   20.74000   20.43000   0.31000    1.51738
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.45000   17.59000  -0.14000   -0.79591
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.46000   23.10000   0.36000    1.55844
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15800   14.15780   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.40910   10.46130  -0.05220   -0.49898
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55990   10.54440   0.01550    0.14700
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07150   10.05900   0.01250    0.12427
台新中國通基金                                                     46.87000   47.40000  -0.53000   -1.11814
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48220    0.47010   0.01210    2.57392
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.74300   14.37600   0.36700    2.55287
台新中國精選中小基金-美元                                           0.36120    0.35080   0.01040    2.96465
台新中國精選中小基金-新台幣                                        11.06000   10.75000   0.31000    2.88372
台新主流基金                                                       24.40000   24.78000  -0.38000   -1.53349
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.18000   20.26000  -0.08000   -0.39487
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66330    0.66570  -0.00240   -0.36052
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.10000   15.16000  -0.06000   -0.39578
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49510    0.49690  -0.00180   -0.36225
台新台灣中小基金                                                   36.67000   36.95000  -0.28000   -0.75778
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.94850    9.98970  -0.04120   -0.41242
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.28450    9.29330  -0.00880   -0.09469
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.36630   10.37610  -0.00980   -0.09445
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.46240   10.43950   0.02290    0.21936
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25460   11.23010   0.02450    0.21816
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
台新印度基金                                                       16.50000   16.46000   0.04000    0.24301
台新亞美短期債券基金                                               10.91230   10.89630   0.01600    0.14684
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.58590    8.57910   0.00680    0.07926
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28630    0.28590   0.00040    0.13991
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.87180   11.86230   0.00950    0.08009
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39030    0.38990   0.00040    0.10259
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08860   11.08840   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 30.49660   30.42540   0.07120    0.23402
台新智慧生活基金-美元                                              10.45130   10.34680   0.10450    1.00997
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.67000   10.56000   0.11000    1.04167
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.58900    8.59300  -0.00400   -0.04655
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.71730    8.72390  -0.00660   -0.07565
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18730    9.19150  -0.00420   -0.04569
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33280    9.33990  -0.00710   -0.07602
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.69620   10.70490  -0.00870   -0.08127
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.34460    0.34470  -0.00010   -0.02901
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.01300    8.01960  -0.00660   -0.08230
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27170    0.27190  -0.00020   -0.07356
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.56000    5.49000   0.07000    1.27505
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.92000   20.95000  -0.03000   -0.14320
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.86100   10.77900   0.08200    0.76074
未來資產台灣新趨勢基金                                             21.21000   21.83000  -0.62000   -2.84013
未來資產全球大消費基金                                             15.49000   15.40000   0.09000    0.58442
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.78970   11.78000   0.00970    0.08234
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55690    9.54910   0.00780    0.08168
未來資產亞洲新富基金                                               20.57000   20.37000   0.20000    0.98184
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56330   12.56320   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 13.17000   13.54000  -0.37000   -2.73264
未來資產新興市場債券基金A                                           8.76300    8.77210  -0.00910   -0.10374
未來資產新興市場債券基金B                                           6.69620    6.70320  -0.00700   -0.10443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.08550   11.08460   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.84650    9.83230   0.01420    0.14442
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.35580    9.35570   0.00010    0.00107
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59890   10.59880   0.00010    0.00094
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.93330    7.92130   0.01200    0.15149
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.04930    9.03550   0.01380    0.15273
永豐中小基金                                                       56.63000   57.13000  -0.50000   -0.87520
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77350    1.77310   0.00040    0.02256
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33490    2.33420   0.00070    0.02999
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.04710    8.03390   0.01320    0.16430
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.27930   10.26240   0.01690    0.16468
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.97000    4.87000   0.10000    2.05339
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.24000   21.76000   0.48000    2.20588
永豐主流品牌基金                                                   18.25000   18.04000   0.21000    1.16408
永豐永豐基金                                                       38.01000   38.09000  -0.08000   -0.21003
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.99540    9.97110   0.02430    0.24370
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.99390    9.96960   0.02430    0.24374
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.95580    9.93200   0.02380    0.23963
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.95550    9.93170   0.02380    0.23964
永豐亞洲民生消費基金                                               11.40000   11.20000   0.20000    1.78571
永豐南非幣2021保本基金                                             12.92360   12.90930   0.01430    0.11077
永豐高科技基金                                                     25.89000   26.52000  -0.63000   -2.37557
永豐貨幣市場基金                                                   13.87960   13.87940   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13830    2.14250  -0.00420   -0.19603
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51930    2.52420  -0.00490   -0.19412
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81770    7.82230  -0.00460   -0.05881
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.45120   10.45730  -0.00610   -0.05833
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.17240    7.16850   0.00390    0.05440
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.99990   10.99390   0.00600    0.05458
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.46000    9.26000   0.20000    2.15983
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.49000    7.33000   0.16000    2.18281
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.16000   16.79000   0.37000    2.20369
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.04000   56.55000   0.49000    0.86649
永豐領航科技基金                                                   42.32000   42.98000  -0.66000   -1.53560
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
永豐趨勢平衡基金                                                   48.40000   48.97000  -0.57000   -1.16398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.55410   11.55310   0.00100    0.00866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.44410    9.43660   0.00750    0.07948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.69610    9.68840   0.00770    0.07948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.45650    9.45310   0.00340    0.03597
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.62770    9.62420   0.00350    0.03637
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.46470    9.45780   0.00690    0.07296
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.84610    9.83890   0.00720    0.07318
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44100    9.43690   0.00410    0.04345
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.68980    9.68570   0.00410    0.04233
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.72000   10.54000   0.18000    1.70778
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.48000    9.28000   0.20000    2.15517
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.15000    9.94000   0.21000    2.11268
兆豐國際中小基金                                                   16.58000   16.65000  -0.07000   -0.42042
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.11000   13.73000   0.38000    2.76766
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.70000   18.15000   0.55000    3.03030
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.63000   18.08000   0.55000    3.04204
兆豐國際生命科學基金                                               16.51000   16.40000   0.11000    0.67073
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.42260   10.39330   0.02930    0.28191
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.68670   10.65410   0.03260    0.30599
兆豐國際全球基金                                                   32.13000   31.99000   0.14000    0.43764
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26270   10.26210   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                    9.97730    9.97840  -0.00110   -0.01102
兆豐國際國民基金                                                   23.48000   23.57000  -0.09000   -0.38184
兆豐國際第一基金                                                   13.87000   13.81000   0.06000    0.43447
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.00880   10.00640   0.00240    0.02398
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.96830    7.96640   0.00190    0.02385
兆豐國際萬全基金                                                   21.40000   21.35000   0.05000    0.23419
兆豐國際電子基金                                                   26.97000   27.15000  -0.18000   -0.66298
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.05000   22.82000   0.23000    1.00789
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.10000   16.21000  -0.11000   -0.67859
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.56000   33.41000   0.15000    0.44897
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.49960   12.49940   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15830   11.15020   0.00810    0.07264
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.00460   11.99430   0.01030    0.08587
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.78520   10.77550   0.00970    0.09002
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.55510   11.54620   0.00890    0.07708
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15990    8.19140  -0.03150   -0.38455
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50150    9.54950  -0.04800   -0.50264
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.06120    9.08700  -0.02580   -0.28392
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.99370    9.03870  -0.04500   -0.49786
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.33670    9.37500  -0.03830   -0.40853
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.37000   11.32000   0.05000    0.44170
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
合庫全球新興市場基金                                                9.35000    9.28000   0.07000    0.75431
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
合庫貨幣市場基金                                                   10.12740   10.12730   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.54520    9.54060   0.00460    0.04821
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.80810    9.80830  -0.00020   -0.00204
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.10530   10.10690  -0.00160   -0.01583
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.55320   11.55280   0.00040    0.00346
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.47010   13.47530  -0.00520   -0.03859
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.87740    8.92390  -0.04650   -0.52107
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.54200    9.58210  -0.04010   -0.41849
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94580    7.98030  -0.03450   -0.43231
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.84680    8.89870  -0.05190   -0.58323
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.05780   10.12930  -0.07150   -0.70587
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.96480   10.96390   0.00090    0.00821
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92370    9.92230   0.00140    0.01411
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.70900    9.71050  -0.00150   -0.01545
安聯中國東協基金                                                   15.56000   15.40000   0.16000    1.03896
安聯中國策略基金                                                   13.82000   13.39000   0.43000    3.21135
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.03000   13.71000   0.32000    2.33406
安聯中華新思路基金-美元                                            13.10000   12.81000   0.29000    2.26386
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.21000   11.94000   0.27000    2.26131
安聯台灣大壩基金                                                   29.08000   29.06000   0.02000    0.06882
安聯台灣科技基金                                                   49.03000   49.14000  -0.11000   -0.22385
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48870   12.48850   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   32.22000   32.20000   0.02000    0.06211
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15730   10.15210   0.00520    0.05122
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10990   15.10310   0.00680    0.04502
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67650    9.67210   0.00440    0.04549
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.77000   11.72000   0.05000    0.42662
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.38970   12.37740   0.01230    0.09937
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.17650   10.16800   0.00850    0.08360
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.29050   12.28080   0.00970    0.07899
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54220    9.53330   0.00890    0.09336
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38950    9.38170   0.00780    0.08314
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06750    9.06030   0.00720    0.07947
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.09180   12.07910   0.01270    0.10514
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.99110   10.98080   0.01030    0.09380
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65840   10.64890   0.00950    0.08921
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.95790    8.94890   0.00900    0.10057
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.74300    8.73470   0.00830    0.09502
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.45260    8.44510   0.00750    0.08881
安聯全球人口趨勢基金                                               11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.09000    9.93000   0.16000    1.61128
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.69000   37.13000   0.56000    1.50821
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
安聯全球計量平衡基金                                               12.91000   12.88000   0.03000    0.23292
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03060   12.03200  -0.00140   -0.01164
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42920   10.43040  -0.00120   -0.01150
安聯全球新興市場基金                                               17.83000   17.63000   0.20000    1.13443
安聯全球農金趨勢基金                                                9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
安聯亞洲動態策略基金                                               23.63000   23.52000   0.11000    0.46769
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.04040   10.03970   0.00070    0.00697
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79710    9.79630   0.00080    0.00817
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.51250   83.49580   0.01670    0.02000
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.42420   12.41000   0.01420    0.11442
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.51430   65.48400   0.03030    0.04627
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66470    9.65370   0.01100    0.11395
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57180    2.57150   0.00030    0.01167
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.43810   10.41860   0.01950    0.18717
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18850    2.19090  -0.00240   -0.10954
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.66310    8.64690   0.01620    0.18735
宏利台灣動力基金                                                   33.46000   33.72000  -0.26000   -0.77106
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.28160   10.24080   0.04080    0.39841
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.01620    9.97860   0.03760    0.37681
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.09940    8.06720   0.03220    0.39915
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.04030    8.00980   0.03050    0.38078
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
宏利全球債券組合基金                                               13.06330   13.06000   0.00330    0.02527
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78340    2.77950   0.00390    0.14031
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73070   11.71720   0.01350    0.11522
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70180    8.69150   0.01030    0.11851
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43040    2.43520  -0.00480   -0.19711
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.88830   10.87740   0.01090    0.10021
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.92510    3.90430   0.02080    0.53275
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.63390    0.63070   0.00320    0.50737
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       18.33000   18.24000   0.09000    0.49342
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80820   11.79780   0.01040    0.08815
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.50900   10.49800   0.01100    0.10478
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18350   10.17500   0.00850    0.08354
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.97750    8.96870   0.00880    0.09812
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.56850    8.56050   0.00800    0.09345
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47620    8.46920   0.00700    0.08265
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.53470    8.51090   0.02380    0.27964
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.78960    2.79450  -0.00490   -0.17534
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40490    0.40550  -0.00060   -0.14797
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.28700   12.30870  -0.02170   -0.17630
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.92360    0.92500  -0.00140   -0.15135
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.47110    7.48430  -0.01320   -0.17637
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06700    2.07020  -0.00320   -0.15457
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29740    0.29790  -0.00050   -0.16784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.15900    9.17520  -0.01620   -0.17656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33450    0.33520  -0.00070   -0.20883
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.63920   13.63910   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.68000    2.65000   0.03000    1.13208
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.17000   12.03000   0.14000    1.16376
宏利臺灣股息收益基金                                               29.11000   29.04000   0.07000    0.24105
宏利澳幣保本基金                                                   12.04440   12.04480  -0.00040   -0.00332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.16460   10.22230  -0.05770   -0.56445
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.49910    9.49020   0.00890    0.09378
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.86700    8.86130   0.00570    0.06432
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.54670   10.54000   0.00670    0.06357
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
貝萊德新台幣基金                                                   12.93210   12.93200   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.30000   27.16000   0.14000    0.51546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20580   11.19820   0.00760    0.06787
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85560    9.79810   0.05750    0.58685
保德信大中華基金-人民幣                                             9.78000    9.63000   0.15000    1.55763
保德信大中華基金-美元                                               9.73000    9.52000   0.21000    2.20588
保德信大中華基金-新台幣                                            28.75000   28.14000   0.61000    2.16773
保德信中小型股基金                                                 48.89000   49.47000  -0.58000   -1.17243
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.15000    8.92000   0.23000    2.57848
保德信中國中小基金-美元                                             8.88000    8.60000   0.28000    3.25581
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.51000    8.25000   0.26000    3.15152
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.18390    9.04470   0.13920    1.53902
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.24070    9.10690   0.13380    1.46922
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.31270    9.17730   0.13540    1.47538
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.02800    9.88220   0.14580    1.47538
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.81000    8.47000   0.34000    4.01417
保德信中國品牌基金-美元                                             8.78000    8.46000   0.32000    3.78251
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.52000    9.18000   0.34000    3.70370
保德信台商全方位基金                                               37.17000   37.19000  -0.02000   -0.05378
保德信全球中小基金                                                 30.56000   30.40000   0.16000    0.52632
保德信全球消費商機基金                                             18.55000   18.46000   0.09000    0.48754
保德信全球基礎建設基金                                             12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
保德信全球資源基金                                                  8.32000    8.26000   0.06000    0.72639
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.54000   33.45000   0.09000    0.26906
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.84940    9.83350   0.01590    0.16169
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.63380   10.61660   0.01720    0.16201
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28360    9.27130   0.01230    0.13267
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00850    9.99530   0.01320    0.13206
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26100    8.25890   0.00210    0.02543
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.84860   10.84590   0.00270    0.02489
保德信亞太基金                                                     21.73000   21.51000   0.22000    1.02278
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.52070    8.52120  -0.00050   -0.00587
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.24330   11.24410  -0.00080   -0.00711
保德信店頭市場基金                                                 35.52000   36.06000  -0.54000   -1.49750
保德信拉丁美洲基金                                                  7.14000    7.13000   0.01000    0.14025
保德信金平衡基金                                                   30.64000   30.45000   0.19000    0.62397
保德信金滿意基金                                                   44.41000   44.33000   0.08000    0.18046
保德信科技島基金                                                   27.50000   27.50000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                   97.02000   96.82000   0.20000    0.20657
保德信第一基金                                                     27.64000   27.63000   0.01000    0.03619
保德信貨幣市場基金                                                 15.76480   15.76460   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65830   10.63330   0.02500    0.23511
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75900   10.73690   0.02210    0.20583
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.90600   10.87950   0.02650    0.24358
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.30800   10.28600   0.02200    0.21388
保德信新世紀基金                                                   10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.10090    8.10300  -0.00210   -0.02592
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.89250   10.89530  -0.00280   -0.02570
保德信新興趨勢組合基金                                             11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
保德信瑞騰基金                                                     15.54330   15.54340  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.63000   10.55000   0.08000    0.75829
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.78830    9.79430  -0.00600   -0.06126
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01700   10.02300  -0.00600   -0.05986
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.72650    9.73240  -0.00590   -0.06062
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83620    9.84280  -0.00660   -0.06705
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.95400    9.97180  -0.01780   -0.17850
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.95390    9.97160  -0.01770   -0.17750
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79350    9.80810  -0.01460   -0.14886
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.79640    9.81090  -0.01450   -0.14779
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.07370   10.08880  -0.01510   -0.14967
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.11890   10.13640  -0.01750   -0.17265
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11860   10.13600  -0.01740   -0.17167
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.99080   10.00580  -0.01500   -0.14991
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.99080   10.00580  -0.01500   -0.14991
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.72850    9.75170  -0.02320   -0.23791
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.56420    9.58410  -0.01990   -0.20764
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95170    1.95280  -0.00110   -0.05633
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65760    2.65880  -0.00120   -0.04513
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29420    0.29380   0.00040    0.13615
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43490    0.43430   0.00060    0.13815
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40830    8.39790   0.01040    0.12384
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65750   11.64310   0.01440    0.12368
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50260    9.50820  -0.00560   -0.05890
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62800   11.63630  -0.00830   -0.07133
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62620    8.61490   0.01130    0.13117
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57900   10.56510   0.01390    0.13157
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.18930   10.20310  -0.01380   -0.13525
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.10920   10.12280  -0.01360   -0.13435
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11050   10.11550  -0.00500   -0.04943
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67190   10.67730  -0.00540   -0.05057
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.02070   10.02560  -0.00490   -0.04887
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82010    9.82620  -0.00610   -0.06208
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12440   10.13060  -0.00620   -0.06120
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.79430    9.80060  -0.00630   -0.06428
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.99590   10.00180  -0.00590   -0.05899
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.70220   10.74580  -0.04360   -0.40574
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.27910    6.28640  -0.00730   -0.11612
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.77880   10.79140  -0.01260   -0.11676
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64750   11.64740   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.36000   20.43000  -0.07000   -0.34263
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4640.24000 4656.56000 -16.32000   -0.35047
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.27320   10.15610   0.11710    1.15300
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.30870   11.17690   0.13180    1.17922
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.55300   10.43030   0.12270    1.17638
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.13880    9.03460   0.10420    1.15334
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.58120    9.46950   0.11170    1.17958
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.39180    9.28260   0.10920    1.17639
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.47410   10.35470   0.11940    1.15310
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.04360   10.91490   0.12870    1.17912
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.98670   10.85900   0.12770    1.17598
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.60000    6.57000   0.03000    0.45662
柏瑞巨人基金                                                       13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65180   13.65170   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.35000   16.26000   0.09000    0.55351
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.52820   13.53640  -0.00820   -0.06058
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.90410   11.90960  -0.00550   -0.04618
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.51660   12.52200  -0.00540   -0.04312
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.93060    8.93610  -0.00550   -0.06155
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81720    6.82130  -0.00410   -0.06011
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.82140    8.82540  -0.00400   -0.04532
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45530    8.46240  -0.00710   -0.08390
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.81900   10.82370  -0.00470   -0.04342
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35970    8.37350  -0.01380   -0.16481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.08060   12.08620  -0.00560   -0.04633
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.71980   11.72690  -0.00710   -0.06054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77700   11.78690  -0.00990   -0.08399
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.39400   11.39900  -0.00500   -0.04386
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.03410    9.03960  -0.00550   -0.06084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.85640    9.86100  -0.00460   -0.04665
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66450    9.67270  -0.00820   -0.08477
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62230    9.62650  -0.00420   -0.04363
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.44960    9.46520  -0.01560   -0.16481
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.26410   10.26570  -0.00160   -0.01559
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13400   10.13430  -0.00030   -0.00296
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.02040   10.02030   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10080   10.10090  -0.00010   -0.00099
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.01840   10.01990  -0.00150   -0.01497
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.82450    9.82470  -0.00020   -0.00204
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.77680    9.77670   0.00010    0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.85790    9.85790   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.24500   10.24660  -0.00160   -0.01561
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13400   10.13420  -0.00020   -0.00197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.02040   10.02030   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10100   10.10100   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.01840   10.01990  -0.00150   -0.01497
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.82460    9.82480  -0.00020   -0.00204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.77690    9.77680   0.00010    0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.85790    9.85800  -0.00010   -0.00101
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.66080   10.65860   0.00220    0.02064
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85410   11.85020   0.00390    0.03291
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26510   11.26100   0.00410    0.03641
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04900    9.04720   0.00180    0.01990
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75200    9.74870   0.00330    0.03385
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61790    9.61440   0.00350    0.03640
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.37380   10.37170   0.00210    0.02025
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03750   11.03380   0.00370    0.03353
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88330   10.87940   0.00390    0.03585
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04930    9.04740   0.00190    0.02100
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75240    9.74910   0.00330    0.03385
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61830    9.61480   0.00350    0.03640
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.17000   14.11000   0.06000    0.42523
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.34000   13.20000   0.14000    1.06061
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.44000   13.31000   0.13000    0.97671
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.39830   11.42090  -0.02260   -0.19788
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.46780    7.48260  -0.01480   -0.19779
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.45380   11.47130  -0.01750   -0.15255
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.12200   11.13800  -0.01600   -0.14365
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.24360   10.25780  -0.01420   -0.13843
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.39520    8.40800  -0.01280   -0.15224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.45210    9.46580  -0.01370   -0.14473
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.47790    9.49090  -0.01300   -0.13697
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.69880   10.71420  -0.01540   -0.14373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.05850   10.07390  -0.01540   -0.15287
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.22690   10.24100  -0.01410   -0.13768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.79250    9.80660  -0.01410   -0.14378
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.07100    9.08490  -0.01390   -0.15300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.93580    8.94860  -0.01280   -0.14304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.50210    9.51520  -0.01310   -0.13767
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.95750   11.99190  -0.03440   -0.28686
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.42840   11.45980  -0.03140   -0.27400
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.85480   10.88390  -0.02910   -0.26737
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.12930    7.14980  -0.02050   -0.28672
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.93140    8.95590  -0.02450   -0.27356
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.54130    9.56690  -0.02560   -0.26759
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.27880   10.30840  -0.02960   -0.28714
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.87210   10.90120  -0.02910   -0.26694
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66600    9.69260  -0.02660   -0.27444
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.09130    9.11750  -0.02620   -0.28736
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.74450    9.77070  -0.02620   -0.26815
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.19000   11.18790   0.00210    0.01877
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76940   11.76560   0.00380    0.03230
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.79920   10.79560   0.00360    0.03335
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.14980    9.14810   0.00170    0.01858
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.68960    9.68660   0.00300    0.03097
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.68320    9.67990   0.00330    0.03409
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.09320   11.08970   0.00350    0.03156
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98390    9.98210   0.00180    0.01803
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29000   10.28650   0.00350    0.03403
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.51660    9.51480   0.00180    0.01892
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.30360    9.30180   0.00180    0.01935
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.91000    9.90690   0.00310    0.03129
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.44450    9.44130   0.00320    0.03389
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.44000   18.41000   0.03000    0.16295
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.27000   17.23000   0.04000    0.23215
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.94860   12.94360   0.00500    0.03863
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.84690   10.81900   0.02790    0.25788
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.77370   11.74780   0.02590    0.22047
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.35730   12.32570   0.03160    0.25637
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.28700   11.25950   0.02750    0.24424
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.86640    9.84100   0.02540    0.25810
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.40560   10.38260   0.02300    0.22152
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.28850   10.26220   0.02630    0.25628
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.29070   10.26550   0.02520    0.24548
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         10.00740    9.98160   0.02580    0.25848
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.20030   10.17780   0.02250    0.22107
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.84850   11.81820   0.03030    0.25638
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.23140   10.20640   0.02500    0.24494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.73000   14.45000   0.28000    1.93772
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.05000   26.06000  -1.01000   -3.87567
國泰大中華基金                                                     21.38000   21.50000  -0.12000   -0.55814
國泰小龍基金                                                       16.17000   16.11000   0.06000    0.37244
國泰中小成長基金                                                   46.38000   46.60000  -0.22000   -0.47210
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.09040    4.01950   0.07090    1.76390
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.37000   17.94000   0.43000    2.39688
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69340    0.67690   0.01650    2.43758
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65520    0.63960   0.01560    2.43902
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18700    2.19910  -0.01210   -0.55023
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64330    9.63550   0.00780    0.08095
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.18710    8.18050   0.00660    0.08068
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31620    0.31590   0.00030    0.09497
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.48810   11.48710   0.00100    0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68040    1.66930   0.01110    0.66495
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95600    9.91790   0.03810    0.38415
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33010    0.32870   0.00140    0.42592
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.34710    4.26140   0.08570    2.01108
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.51000   19.00000   0.51000    2.68421
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.63190    0.61540   0.01650    2.68118
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.19860    3.12910   0.06950    2.22109
國泰中港台基金台幣級別                                             14.36000   13.96000   0.40000    2.86533
國泰中港台基金美元級別                                              0.47070    0.45750   0.01320    2.88525
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.76000   27.77000  -0.01000   -0.03601
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.57000   36.59000  -0.02000   -0.05466
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.30910   10.30580   0.00330    0.03202
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.30930   10.30600   0.00330    0.03202
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.30960   10.30620   0.00340    0.03299
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33630    0.33610   0.00020    0.05951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33640    0.33610   0.00030    0.08926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33640    0.33620   0.00020    0.05949
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.40970   12.40960   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       28.66000   29.02000  -0.36000   -1.24052
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47460    2.47970  -0.00510   -0.20567
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36310    0.36150   0.00160    0.44260
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49170    0.49180  -0.00010   -0.02033
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.56000   13.48000   0.08000    0.59347
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.47070    0.46800   0.00270    0.57692
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.94000    5.90000   0.04000    0.67797
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19110    0.18960   0.00150    0.79114
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41510    0.41370   0.00140    0.33841
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37530    0.37400   0.00130    0.34759
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43980    0.43830   0.00150    0.34223
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50570    0.50630  -0.00060   -0.11851
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.95000   20.95000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.14000   21.92000   0.22000    1.00365
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50260    2.50660  -0.00400   -0.15958
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.29920   11.24590   0.05330    0.47395
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.16110   10.11320   0.04790    0.47364
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36820    0.36640   0.00180    0.49127
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33110    0.32950   0.00160    0.48558
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49530    0.49520   0.00010    0.02019
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.84000   11.75000   0.09000    0.76596
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39940    0.39650   0.00290    0.73140
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.88000   18.78000   0.10000    0.53248
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61650    0.61300   0.00350    0.57096
國泰科技生化基金                                                   37.38000   37.88000  -0.50000   -1.31996
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.19000   27.07000   0.12000    0.44330
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.33000   13.40000  -0.07000   -0.52239
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.79970   39.06670  -0.26700   -0.68345
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.75010   19.63120   0.11890    0.60567
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   18.95500   19.19470  -0.23970   -1.24878
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.10910   40.28040  -0.17130   -0.42527
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.63950   40.71480  -0.07530   -0.18495
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.04270   43.01130   0.03140    0.07300
國泰紐幣2021保本基金                                               12.12940   12.11850   0.01090    0.08995
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.41630   12.40200   0.01430    0.11530
國泰紐幣保本基金                                                   12.39900   12.39580   0.00320    0.02582
國泰高科技基金                                                     13.68000   13.89000  -0.21000   -1.51188
國泰國泰基金台幣I級別                                              24.85000   24.93000  -0.08000   -0.32090
國泰國泰基金台幣級別                                               24.85000   24.93000  -0.08000   -0.32090
國泰富時中國A50基金                                                17.86000   18.08000  -0.22000   -1.21681
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33670    0.33630   0.00040    0.11894
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46270    0.46430  -0.00160   -0.34460
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37310    0.37140   0.00170    0.45773
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51280    0.51280   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35120    0.35000   0.00120    0.34286
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48260    0.48320  -0.00060   -0.12417
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.66750   10.65620   0.01130    0.10604
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.65830    7.65010   0.00820    0.10719
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36050    0.36010   0.00040    0.11108
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25680    0.25660   0.00020    0.07794
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22770    2.23500  -0.00730   -0.32662
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.96310    9.93350   0.02960    0.29798
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32440    0.32340   0.00100    0.30921
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.22980   40.04260   0.18720    0.46750
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.95000   19.22000  -0.27000   -1.40479
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.91000   11.70000   0.21000    1.79487
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38900    0.38200   0.00700    1.83246
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26260    2.27910  -0.01650   -0.72397
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.49100    1.50190  -0.01090   -0.72575
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34220    0.34240  -0.00020   -0.05841
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36840    0.36860  -0.00020   -0.05426
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22770    0.22790  -0.00020   -0.08776
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.49810   10.50680  -0.00870   -0.08280
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.78820    6.79390  -0.00570   -0.08390
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.56000   13.66000  -0.10000   -0.73206
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.83000   37.29000   0.54000    1.44811
國泰價值卓越基金                                                   16.24000   16.50000  -0.26000   -1.57576
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.21000   11.11000   0.10000    0.90009
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38480    0.38140   0.00340    0.89145
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.63920   38.62000   0.01920    0.04972
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.68000   20.57000   0.11000    0.53476
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.73000   19.58000   0.15000    0.76609
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.89000   19.74000   0.15000    0.75988
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.10110   12.09810   0.00300    0.02480
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39700    0.39690   0.00010    0.02520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.62280    9.64130  -0.01850   -0.19188
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28660    8.26190   0.02470    0.29896
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.69560   10.71640  -0.02080   -0.19410
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31680    9.28910   0.02770    0.29820
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17340   11.17260   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76690    9.77180  -0.00490   -0.05014
第一金大中華基金                                                   28.57000   28.62000  -0.05000   -0.17470
第一金小型精選基金                                                 40.73000   41.39000  -0.66000   -1.59459
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.19000   12.97000   0.22000    1.69622
第一金中國世紀基金-美元                                             8.29460    8.10240   0.19220    2.37214
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.29540    8.10320   0.19220    2.37190
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.68000    9.46000   0.22000    2.32558
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.68000    9.46000   0.22000    2.32558
第一金中概平衡基金                                                 26.71000   26.81000  -0.10000   -0.37300
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24810   15.24790   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.81900  177.81600   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.00980   10.03330  -0.02350   -0.23422
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.00980   10.03330  -0.02350   -0.23422
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.23390   14.19800   0.03590    0.25285
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.23450   14.19860   0.03590    0.25284
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.57000   13.54000   0.03000    0.22157
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.58000   13.55000   0.03000    0.22140
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87840    9.86490   0.01350    0.13685
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88180    9.86840   0.01340    0.13579
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51510    9.50410   0.01100    0.11574
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54000    9.52900   0.01100    0.11544
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.35630   10.34230   0.01400    0.13537
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.98570    9.97420   0.01150    0.11530
第一金全球大趨勢基金                                               23.54000   23.45000   0.09000    0.38380
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.26680    8.25110   0.01570    0.19028
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87870    5.86760   0.01110    0.18917
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.61690    9.59110   0.02580    0.26900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.61800    9.59220   0.02580    0.26897
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.98330    9.95660   0.02670    0.26816
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.98460    9.95780   0.02680    0.26914
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.67220    8.65850   0.01370    0.15823
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.24920   10.23310   0.01610    0.15733
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.70730    9.69970   0.00760    0.07835
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.70650    9.69890   0.00760    0.07836
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98950    7.97670   0.01280    0.16047
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85780    8.84520   0.01260    0.14245
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85820    8.84560   0.01260    0.14244
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.20510   11.19630   0.00880    0.07860
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.20600   11.19720   0.00880    0.07859
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02480   10.00880   0.01600    0.15986
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.81690   14.79580   0.02110    0.14261
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.98800   13.91310   0.07490    0.53834
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.00540   13.93020   0.07520    0.53983
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
第一金亞洲科技基金                                                 19.50000   19.31000   0.19000    0.98395
第一金亞洲新興市場基金                                             13.50000   13.38000   0.12000    0.89686
第一金店頭市場基金                                                 10.29000   10.51000  -0.22000   -2.09324
第一金創新趨勢基金                                                 25.96000   26.45000  -0.49000   -1.85255
第一金電子基金                                                     35.92000   36.31000  -0.39000   -1.07408
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.13000   20.85000   0.28000    1.34293
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.74000   18.88000  -0.14000   -0.74153
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.01000    8.85000   0.16000    1.80791
統一大中華中小基金(美元)                                            8.29000    8.13000   0.16000    1.96802
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.16000   11.92000   0.24000    2.01342
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
統一大滿貫基金-A類型                                               36.30000   36.44000  -0.14000   -0.38419
統一大滿貫基金-I類型                                               36.30000   36.44000  -0.14000   -0.38419
統一大龍印基金                                                     15.31000   15.09000   0.22000    1.45792
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.55000    9.29000   0.26000    2.79871
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.80000    8.55000   0.25000    2.92398
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.92000    9.64000   0.28000    2.90456
統一中小基金                                                       27.51000   27.71000  -0.20000   -0.72176
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.82340    9.88620  -0.06280   -0.63523
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20340    9.24750  -0.04410   -0.47689
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90240    8.94480  -0.04240   -0.47402
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.67140   11.68620  -0.01480   -0.12665
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.86230   10.85830   0.00400    0.03684
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.50210   10.50000   0.00210    0.02000
統一台灣動力基金                                                   18.55000   18.93000  -0.38000   -2.00740
統一全天候基金-A類型                                              116.56000  117.06000  -0.50000   -0.42713
統一全天候基金-I類型                                              116.56000  117.06000  -0.50000   -0.42713
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.08580    9.11450  -0.02870   -0.31488
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.81910    8.83250  -0.01340   -0.15171
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.77270    8.78740  -0.01470   -0.16728
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.39820    9.39250   0.00570    0.06069
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.12220    9.10170   0.02050    0.22523
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.07420    9.05540   0.01880    0.20761
統一全球債券組合基金                                               11.99160   11.99460  -0.00300   -0.02501
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.15000   16.01000   0.14000    0.87445
統一全球新科技基金(美元)                                           15.29000   15.13000   0.16000    1.05750
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.55000   14.40000   0.15000    1.04167
統一亞太基金                                                       26.34000   26.04000   0.30000    1.15207
統一亞洲大金磚基金                                                 12.83000   12.68000   0.15000    1.18297
統一奔騰基金                                                       63.44000   64.06000  -0.62000   -0.96784
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65650   16.65630   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.59000   10.47000   0.12000    1.14613
統一強漢基金(美元)                                                  9.59000    9.47000   0.12000    1.26716
統一強漢基金(新台幣)                                               25.04000   24.73000   0.31000    1.25354
統一統信基金                                                       34.17000   34.54000  -0.37000   -1.07122
統一黑馬基金                                                       63.40000   64.05000  -0.65000   -1.01483
統一新亞洲科技能源基金                                             18.90000   18.53000   0.37000    1.99676
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.02130    8.05800  -0.03670   -0.45545
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.18970   10.19270  -0.00300   -0.02943
統一經建基金                                                       49.30000   49.55000  -0.25000   -0.50454
統一龍馬基金                                                       74.87000   75.59000  -0.72000   -0.95251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.83000   24.45000  -0.62000   -2.53579
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.57000   50.91000  -0.34000   -0.66785
野村中國機會基金                                                   13.34000   13.03000   0.31000    2.37913
野村巴西基金                                                        5.61000    5.68000  -0.07000   -1.23239
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.32000   12.17000   0.15000    1.23254
野村台灣高股息基金                                                 23.82000   23.80000   0.02000    0.08403
野村台灣運籌基金                                                   38.44000   38.62000  -0.18000   -0.46608
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.56520    9.57040  -0.00520   -0.05433
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.51670    9.52090  -0.00420   -0.04411
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.56800    9.57380  -0.00580   -0.06058
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77240    9.77760  -0.00520   -0.05318
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.67480    9.67910  -0.00430   -0.04443
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.63680    9.64270  -0.00590   -0.06119
野村平衡基金                                                       19.91000   20.02000  -0.11000   -0.54945
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
野村全球生技醫療基金                                               18.04000   17.89000   0.15000    0.83846
野村全球品牌基金                                                   28.28000   28.08000   0.20000    0.71225
野村全球氣候變遷基金                                                8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.32000   13.24000   0.08000    0.60423
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.42000   11.36000   0.06000    0.52817
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.91000   19.79000   0.12000    0.60637
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.56000   12.49000   0.07000    0.56045
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04380   10.03450   0.00930    0.09268
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.48000   10.46780   0.01220    0.11655
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37890   10.36870   0.01020    0.09837
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.61420    9.67250  -0.05830   -0.60274
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.36800    9.41680  -0.04880   -0.51822
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.94170    8.99290  -0.05120   -0.56934
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.31140   11.29760   0.01380    0.12215
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.80030   10.78750   0.01280    0.11866
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37130   10.36120   0.01010    0.09748
野村成長基金                                                       30.05000   29.72000   0.33000    1.11036
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.97800    9.01200  -0.03400   -0.37727
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.98750    9.01130  -0.02380   -0.26411
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.12090    9.14650  -0.02560   -0.27989
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.46300    9.41920   0.04380    0.46501
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.37740    9.33210   0.04530    0.48542
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.51840    9.47490   0.04350    0.45911
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.77000    8.66000   0.11000    1.27021
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.56000   12.39000   0.17000    1.37207
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49520    9.53880  -0.04360   -0.45708
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55360    9.58650  -0.03290   -0.34319
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.63650    9.67180  -0.03530   -0.36498
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.04470   10.03510   0.00960    0.09566
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.01470   10.00420   0.01050    0.10496
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.10750   10.09950   0.00800    0.07921
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.63650    8.68080  -0.04430   -0.51032
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.23200    9.28910  -0.05710   -0.61470
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10050    9.14710  -0.04660   -0.50945
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.15700   13.15360   0.00340    0.02585
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.19540   12.19140   0.00400    0.03281
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.93740    9.93260   0.00480    0.04833
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.22120   10.26940  -0.04820   -0.46936
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.88160    9.92010  -0.03850   -0.38810
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41780    9.45900  -0.04120   -0.43556
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24240   11.22900   0.01340    0.11933
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.19340   10.17670   0.01670    0.16410
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26690   11.24920   0.01770    0.15734
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.76690   10.74970   0.01720    0.16000
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.52430   10.50850   0.01580    0.15035
野村泰國基金                                                       41.43000   41.07000   0.36000    0.87655
野村高科技基金                                                     12.26000   12.56000  -0.30000   -2.38854
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.26480   10.23230   0.03250    0.31762
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.43610   10.44120  -0.00510   -0.04884
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.59360   10.63310  -0.03950   -0.37148
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.78710    9.78240   0.00470    0.04805
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.67990    9.67820   0.00170    0.01757
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.57030    9.57940  -0.00910   -0.09500
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.00740   11.97010   0.03730    0.31161
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.11610   13.09850   0.01760    0.13437
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.93510   10.89700   0.03810    0.34964
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.82210   10.78720   0.03490    0.32353
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.95690   10.92580   0.03110    0.28465
野村貨幣市場基金                                                   16.26370   16.26350   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.12000   15.90000   0.22000    1.38365
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.05360   10.05530  -0.00170   -0.01691
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97310    9.95300   0.02010    0.20195
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.94230    9.92510   0.01720    0.17330
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    9.84800    9.85130  -0.00330   -0.03350
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    9.80950    9.81000  -0.00050   -0.00510
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    9.80430    9.80660  -0.00230   -0.02345
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    9.84800    9.85130  -0.00330   -0.03350
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    9.80950    9.81000  -0.00050   -0.00510
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    9.80430    9.80660  -0.00230   -0.02345
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計   10.04440   10.07010  -0.02570   -0.25521
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.00000   10.02070  -0.02070   -0.20657
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    9.97660    9.99950  -0.02290   -0.22901
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計   10.04440   10.07010  -0.02570   -0.25521
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.00000   10.02070  -0.02070   -0.20657
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    9.97660    9.99950  -0.02290   -0.22901
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.11750   10.10890   0.00860    0.08507
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96560    7.99020  -0.02460   -0.30788
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.80760   11.79960   0.00800    0.06780
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.60000    7.54000   0.06000    0.79576
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                      9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
野村精選貨幣市場基金                                               12.07750   12.07740   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.12000    8.03000   0.09000    1.12080
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.51000   11.37000   0.14000    1.23131
野村積極成長基金                                                   12.68000   12.54000   0.14000    1.11643
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.11000   35.45000  -0.34000   -0.95910
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.29950   10.28740   0.01210    0.11762
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60550    8.64030  -0.03480   -0.40276
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94150    7.96690  -0.02540   -0.31882
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86330    7.89040  -0.02710   -0.34346
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.67960   11.66400   0.01560    0.13374
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52870   10.51610   0.01260    0.11982
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.45770   10.44720   0.01050    0.10051
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
野村環球基金-人民幣計價                                            16.23000   16.14000   0.09000    0.55762
野村環球基金-美元計價                                              12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.61000   17.51000   0.10000    0.57110
野村鴻利基金                                                       22.93000   23.09000  -0.16000   -0.69294
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85740   16.85730   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.87000   20.98000  -0.11000   -0.52431
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.90000   14.84000   0.06000    0.40431
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15620   10.15280   0.00340    0.03349
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32580   13.32140   0.00440    0.03303
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.63900    9.66910  -0.03010   -0.31130
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62490    9.65410  -0.02920   -0.30246
凱基台商天下基金                                                   13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
凱基台灣精五門基金                                                 21.03000   21.08000  -0.05000   -0.23719
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.81740   10.77590   0.04150    0.38512
凱基亞太高股息基金                                                 12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
凱基亞洲四金磚基金                                                 17.04000   16.78000   0.26000    1.54946
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.81000   13.68000   0.13000    0.95029
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.55220   12.39420   0.15800    1.27479
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.29000   12.14000   0.15000    1.23558
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54120   11.54110   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.60000   27.62000  -0.02000   -0.07241
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.31000   22.23000   0.08000    0.35987
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.74870   21.66680   0.08190    0.37800
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.76000   17.63000   0.13000    0.73738
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     17.07110   16.94520   0.12590    0.74298
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.76000    7.70000   0.06000    0.77922
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.95010   11.92060   0.02950    0.24747
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.67720   11.67560   0.00160    0.01370
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.31000   13.23000   0.08000    0.60469
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.12100   13.03920   0.08180    0.62734
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.50000   13.57000  -0.07000   -0.51584
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.20000   35.91000   0.29000    0.80757
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.22000   31.14000   0.08000    0.25690
富邦上証180基金                                                    27.29000   27.57000  -0.28000   -1.01560
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20240    0.19720   0.00520    2.63692
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.20000    6.04000   0.16000    2.64901
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.94000    7.81000   0.13000    1.66453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.53000   35.87000  -1.34000   -3.73571
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.36530   11.27570   0.08960    0.79463
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.51520   10.41470   0.10050    0.96498
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.09980    9.96270   0.13710    1.37613
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.95970    9.88120   0.07850    0.79444
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.14120    9.05370   0.08750    0.96646
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.78730    8.66810   0.11920    1.37516
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.47440   20.41100   0.06340    0.31062
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.32660   11.32560   0.00100    0.00883
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37180   10.30630   0.06550    0.63553
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.88210   12.88590  -0.00380   -0.02949
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89690    1.89640   0.00050    0.02637
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44250    9.44530  -0.00280   -0.02964
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43830    1.43790   0.00040    0.02782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.73830   11.73670   0.00160    0.01363
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71410    1.70980   0.00430    0.25149
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.16170   10.16030   0.00140    0.01378
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50270    1.49900   0.00370    0.24683
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.53000   23.59000  -0.06000   -0.25435
富邦日本東証基金                                                   22.36000   22.40000  -0.04000   -0.17857
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.44000   44.11000   0.33000    0.74813
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    50.01000   49.88000   0.13000    0.26063
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.41000   52.81000   0.60000    1.13615
富邦台灣心基金                                                     23.38000   23.44000  -0.06000   -0.25597
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.77000   49.23000   0.54000    1.09689
富邦台灣科技指數基金                                               55.76000   54.73000   1.03000    1.88197
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.25400   41.44630  -0.19230   -0.46397
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.36780   41.37260  -0.00480   -0.01160
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29710    0.29620   0.00090    0.30385
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50350    2.51850  -0.01500   -0.59559
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33910    0.33860   0.00050    0.14767
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.54100   10.52480   0.01620    0.15392
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17510    2.18820  -0.01310   -0.59867
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32530    0.32480   0.00050    0.15394
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.09830    9.08430   0.01400    0.15411
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.47000   24.53000  -0.06000   -0.24460
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.87000   32.92000  -0.05000   -0.15188
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63740   15.63720   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.99790   39.99820  -0.00030   -0.00075
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.99580   39.99640  -0.00060   -0.00150
富邦長紅基金                                                       67.16000   67.32000  -0.16000   -0.23767
富邦科技基金                                                       26.11000   26.32000  -0.21000   -0.79787
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.15130   40.20600  -0.05470   -0.13605
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.33670   39.62570  -0.28900   -0.72932
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.90190   39.04510  -0.14320   -0.36676
富邦恒生國企ETF基金                                                20.40000   20.34000   0.06000    0.29499
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.25000   28.18000   0.07000    0.24840
富邦高成長基金                                                     25.66000   25.60000   0.06000    0.23438
富邦基金                                                           14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
富邦深証100基金                                                     8.91000    9.08000  -0.17000   -1.87225
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.97000   20.84000   0.13000    0.62380
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41130    0.41090   0.00040    0.09735
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31650   12.30560   0.01090    0.08858
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.56010    9.55160   0.00850    0.08899
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30630    0.30600   0.00030    0.09804
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.90620    8.89820   0.00800    0.08991
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.51610    9.49370   0.02240    0.23595
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.97770    9.95720   0.02050    0.20588
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.44400    9.42190   0.02210    0.23456
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.88900    9.86860   0.02040    0.20672
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      21.01000   20.76000   0.25000    1.20424
富邦精準基金                                                       48.53000   49.02000  -0.49000   -0.99959
富邦精銳中小基金                                                   12.27000   12.41000  -0.14000   -1.12812
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       20.06000   20.11000  -0.05000   -0.24863
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.34000   22.06000   0.28000    1.26927
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.36000    7.41000  -0.05000   -0.67476
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.35000   16.12000   0.23000    1.42680
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.79000   19.81000  -0.02000   -0.10096
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.39850   10.38860   0.00990    0.09530
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.34780   10.25440   0.09340    0.91083
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.41790   10.32810   0.08980    0.86947
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.13490   10.12530   0.00960    0.09481
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.03940    9.94880   0.09060    0.91066
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.08920   10.00220   0.08700    0.86981
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富達台灣成長基金                                                   31.52000   31.30000   0.22000    0.70288
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.77570    8.76270   0.01300    0.14836
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25040    9.23500   0.01540    0.16676
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.98670    8.97290   0.01380    0.15380
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.77020    9.75480   0.01540    0.15787
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.71280    9.69660   0.01620    0.16707
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.43780    9.42330   0.01450    0.15387
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.50830    9.49350   0.01480    0.15590
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.52330    8.53450  -0.01120   -0.13123
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.48980    9.50120  -0.01140   -0.11998
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.98580    8.99780  -0.01200   -0.13337
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.59230   10.60700  -0.01470   -0.13859
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.28320   10.29550  -0.01230   -0.11947
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.80890    9.82190  -0.01300   -0.13236
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.10620    9.11820  -0.01200   -0.13160
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.63620    9.64890  -0.01270   -0.13162
富達卓越領航全球組合基金                                           15.41000   15.31000   0.10000    0.65317
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.72520    8.74160  -0.01640   -0.18761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.37060    9.38710  -0.01650   -0.17577
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.06850    9.08570  -0.01720   -0.18931
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.93130    9.95000  -0.01870   -0.18794
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.82650    9.84380  -0.01730   -0.17575
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54660    9.56460  -0.01800   -0.18819
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.15670    9.17380  -0.01710   -0.18640
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.61330    9.63130  -0.01800   -0.18689
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.52000    9.36000   0.16000    1.70940
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.29000   10.05000   0.24000    2.38806
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.98000    8.77000   0.21000    2.39453
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.08000    7.89000   0.19000    2.40811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.32000    9.05000   0.27000    2.98343
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.05000    8.78000   0.27000    3.07517
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.67660    9.69400  -0.01740   -0.17949
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15880    9.15300   0.00580    0.06337
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75620    8.75230   0.00390    0.04456
富蘭克林華美中華基金                                               13.24000   12.82000   0.42000    3.27613
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.81000   21.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.96000   20.94000   0.02000    0.09551
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.27000   11.17000   0.10000    0.89526
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.91770    7.91360   0.00410    0.05181
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.05690    9.05070   0.00620    0.06850
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.73740    9.73070   0.00670    0.06885
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.27300    9.26810   0.00490    0.05287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.11950   11.10140   0.01810    0.16304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78380    8.76950   0.01430    0.16307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.21160    9.19660   0.01500    0.16310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.24030   13.22540   0.01490    0.11266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26730   10.25580   0.01150    0.11213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15610   10.14030   0.01580    0.15581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70180    7.68990   0.01190    0.15475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17500    9.16080   0.01420    0.15501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.72100   10.70650   0.01450    0.13543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59230    7.58210   0.01020    0.13453
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06360    9.05130   0.01230    0.13589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.45030   10.43420   0.01610    0.15430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74680    7.73480   0.01200    0.15514
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20960    8.20850   0.00110    0.01340
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.22710    9.22420   0.00290    0.03144
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.00220    9.99910   0.00310    0.03100
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.63230   12.63050   0.00180    0.01425
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.09000    9.00000   0.09000    1.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.31280   13.24930   0.06350    0.47927
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.71000    9.64000   0.07000    0.72614
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
富蘭克林華美第一富基金                                             42.25000   42.46000  -0.21000   -0.49458
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30140   10.30120   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.32000   14.34000  -0.02000   -0.13947
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.47000   15.39000   0.08000    0.51982
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.04520    7.97290   0.07230    0.90682
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.96290   10.90630   0.05660    0.51897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.68320    9.71000  -0.02680   -0.27600
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.10250   11.13320  -0.03070   -0.27575
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.96510    6.96330   0.00180    0.02585
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.17680    9.17300   0.00380    0.04143
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.27250   10.26830   0.00420    0.04090
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.66430   10.66170   0.00260    0.02439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.34000   20.33000   0.01000    0.04919
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61410   11.61330   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                   39.58250   39.88280  -0.30030   -0.75296
復華大中華中小策略基金                                              9.41000    9.15000   0.26000    2.84153
復華中小精選基金                                                   79.48000   80.84000  -1.36000   -1.68234
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.05000    8.89000   0.16000    1.79978
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.08000    7.88000   0.20000    2.53807
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.00000   11.91000   0.09000    0.75567
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.03000   10.95000   0.08000    0.73059
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.60000   10.45000   0.15000    1.43541
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華台灣智能基金                                                   12.34000   12.38000  -0.04000   -0.32310
復華全方位基金                                                     32.81000   33.09000  -0.28000   -0.84618
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.91000   13.74000   0.17000    1.23726
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.68000   21.42000   0.26000    1.21382
復華全球平衡基金-美元                                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.38000   20.34000   0.04000    0.19666
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.96000   16.84000   0.12000    0.71259
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.19000   16.08000   0.11000    0.68408
復華全球原物料基金                                                  9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.71000   13.55000   0.16000    1.18081
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47010   11.46870   0.00140    0.01221
復華全球債券基金                                                   13.40590   13.41780  -0.01190   -0.08869
復華全球債券組合基金                                               14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.65000   14.64000   0.01000    0.06831
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
復華有利貨幣市場基金                                               13.43390   13.43370   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   12.74000   12.56000   0.18000    1.43312
復華亞太成長基金                                                   15.52000   15.32000   0.20000    1.30548
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.25000   10.06000   0.19000    1.88867
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.77000   10.57000   0.20000    1.89215
復華東協世紀基金                                                   12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
復華南非幣長期收益基金A                                            13.20000   13.14000   0.06000    0.45662
復華南非幣長期收益基金B                                             8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
復華南非幣短期收益基金A                                            13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              13.13000   12.99000   0.14000    1.07775
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.16000   13.02000   0.14000    1.07527
復華恒生基金                                                       21.08000   21.01000   0.07000    0.33317
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.10000   32.04000   0.06000    0.18727
復華神盾基金                                                       26.80850   27.11300  -0.30450   -1.12308
復華高成長基金                                                     70.50000   71.19000  -0.69000   -0.96924
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
復華貨幣市場基金                                                   14.39460   14.39450   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.31000   19.50000  -0.19000   -0.97436
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.01000   52.63000   0.38000    0.72202
復華復華基金                                                       22.15000   22.38000  -0.23000   -1.02770
復華華人世紀基金                                                   18.02000   17.54000   0.48000    2.73660
復華傳家二號基金                                                   31.44680   31.52970  -0.08290   -0.26293
復華傳家基金                                                       25.95840   26.58250  -0.62410   -2.34779
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.71000   11.65000   0.06000    0.51502
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.31000   19.33000  -0.02000   -0.10347
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.62000    5.62000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
復華新興市場短期收益基金                                           10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
復華滬深300 A股基金                                                20.29000   20.57000  -0.28000   -1.36121
復華數位經濟基金                                                   63.01000   64.58000  -1.57000   -2.43109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.19000   11.03000   0.16000    1.45059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.79250    9.80840  -0.01590   -0.16211
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.63200    9.64870  -0.01670   -0.17308
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94720    9.96330  -0.01610   -0.16159
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.75400    9.77090  -0.01690   -0.17296
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.70900    9.72950  -0.02050   -0.21070
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.14600   10.17040  -0.02440   -0.23991
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.71280    9.74070  -0.02790   -0.28643
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.15080   10.20820  -0.05740   -0.56229
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.71190    9.73980  -0.02790   -0.28645
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.15340   10.21080  -0.05740   -0.56215
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.97570   10.01700  -0.04130   -0.41230
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.02800   10.06510  -0.03710   -0.36860
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.00390    9.97800   0.02590    0.25957
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.97570   10.01700  -0.04130   -0.41230
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.02800   10.06510  -0.03710   -0.36860
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.00390    9.97800   0.02590    0.25957
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.97620    9.95330   0.02290    0.23007
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.30980    9.32760  -0.01780   -0.19083
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.45240    8.41180   0.04060    0.48266
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.36530    8.32760   0.03770    0.45271
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.57870   11.60080  -0.02210   -0.19050
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.53340   10.48290   0.05050    0.48174
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.54710   10.49960   0.04750    0.45240
景順主流基金                                                       19.11000   19.07000   0.04000    0.20975
景順台灣科技基金                                                   33.28000   33.36000  -0.08000   -0.23981
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
景順全球科技基金                                                   22.68000   22.63000   0.05000    0.22095
景順全球康健基金                                                   19.15000   19.10000   0.05000    0.26178
景順貨幣市場基金                                                   15.93470   15.93450   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                       35.12000   35.01000   0.11000    0.31420
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.07000   15.00000   0.07000    0.46667
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.98000   13.92000   0.06000    0.43103
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71260    8.71540  -0.00280   -0.03213
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99240    7.96440   0.02800    0.35156
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11960   11.12350  -0.00390   -0.03506
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17850   10.14290   0.03560    0.35098
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.85000    7.70000   0.15000    1.94805
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.56000    7.41000   0.15000    2.02429
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.01000   10.79000   0.22000    2.03892
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.41880    9.44150  -0.02270   -0.24043
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54160    9.56740  -0.02580   -0.26967
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70510    9.72840  -0.02330   -0.23950
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.83430    9.86090  -0.02660   -0.26975
華南永昌永昌基金                                                   19.80000   19.82000  -0.02000   -0.10091
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.32480   14.33040  -0.00560   -0.03908
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
華南永昌全球精品基金                                               16.31000   16.16000   0.15000    0.92822
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.79000   13.71000   0.08000    0.58352
華南永昌物聯網精選基金                                             12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
華南永昌策略報酬基金                                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20090   16.20070   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.97190   24.80060   0.17130    0.69071
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93500   11.93480   0.00020    0.00168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.15360   10.15000   0.00360    0.03547
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06920   10.00290   0.06630    0.66281
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.81130    9.80780   0.00350    0.03569
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.69720    9.63340   0.06380    0.66228
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.97990    9.97570   0.00420    0.04210
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.83720    9.77170   0.06550    0.67030
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.73710    9.73300   0.00410    0.04212
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59150    9.52770   0.06380    0.66963
華頓中小型基金                                                     27.91000   28.03000  -0.12000   -0.42811
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.78440   11.57990   0.20450    1.76599
華頓台灣基金                                                       30.17000   30.83000  -0.66000   -2.14077
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51730   11.51720   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.39000   17.37000   0.02000    0.11514
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44950   13.45470  -0.00520   -0.03865
華頓全球高收益債券基金B                                             8.33710    8.34030  -0.00320   -0.03837
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.86000    5.87000  -0.01000   -0.17036
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.62400    2.56700   0.05700    2.22049
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.77090   11.44150   0.32940    2.87899
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38440    0.37350   0.01090    2.91834
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.36320   11.27590   0.08730    0.77422
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.34360   10.27600   0.06760    0.65784
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.13380    9.99160   0.14220    1.42320
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.14780    9.01940   0.12840    1.42360
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.41580   10.26660   0.14920    1.45326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.44600    9.31020   0.13580    1.45862
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.23000   11.11000   0.12000    1.08011
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.70000    9.54000   0.16000    1.67715
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.48000   10.30000   0.18000    1.74757
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49790    2.50090  -0.00300   -0.11996
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05390    2.06420  -0.01030   -0.49898
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.72910   11.66560   0.06350    0.54434
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52170    9.47020   0.05150    0.54381
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36530    0.36330   0.00200    0.55051
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30320    0.30150   0.00170    0.56385
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.37000    3.33000   0.04000    1.20120
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.12000   14.85000   0.27000    1.81818
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   25.27000   25.09000   0.18000    0.71742
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.62000   12.55000   0.07000    0.55777
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.49000    8.42000   0.07000    0.83135
匯豐安富基金                                                       26.20000   26.06000   0.14000    0.53722
匯豐成功基金                                                       41.93000   41.50000   0.43000    1.03614
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57620    2.59050  -0.01430   -0.55202
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34730    2.36200  -0.01470   -0.62235
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.53690   11.52510   0.01180    0.10239
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90870    7.89670   0.01200    0.15196
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37810    0.37770   0.00040    0.10590
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33680    0.33640   0.00040    0.11891
匯豐金磚動力基金                                                   14.21000   14.03000   0.18000    1.28297
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97920   14.97910   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.97000    4.99000  -0.02000   -0.40080
匯豐新鑽動力基金                                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.51710    5.50940   0.00770    0.13976
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.11720    9.10970   0.00750    0.08233
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.40000   53.98000   0.42000    0.77807
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.40000   53.98000   0.42000    0.77807
匯豐龍騰電子基金                                                   39.01000   39.02000  -0.01000   -0.02563
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.26910   12.27040  -0.00130   -0.01059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.94000   20.26000  -0.32000   -1.57947
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.34000   10.01000   0.33000    3.29670
新光中國成長基金(美元)                                             10.41000   10.09000   0.32000    3.17146
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.31000    9.99000   0.32000    3.20320
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.56550   10.56640  -0.00090   -0.00852
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.77200    9.79230  -0.02030   -0.20731
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.99740   10.02870  -0.03130   -0.31210
新光台灣富貴基金                                                   23.80000   23.64000   0.16000    0.67682
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.80000   11.75000   0.05000    0.42553
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.01590   10.02860  -0.01270   -0.12664
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.71180    9.73430  -0.02250   -0.23114
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.65020    9.66240  -0.01220   -0.12626
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34610    9.36770  -0.02160   -0.23058
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44100   15.44080   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
新光亞洲精選基金-美金                                              22.78000   22.63000   0.15000    0.66284
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.90000   22.78000   0.12000    0.52678
新光兩岸優勢基金                                                   11.88000   11.60000   0.28000    2.41379
新光店頭基金                                                       26.93000   27.20000  -0.27000   -0.99265
新光南非幣保本基金                                                 11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
新光特選內需收益ETF基金                                            20.37000   20.28000   0.09000    0.44379
新光創新科技基金                                                   15.77000   15.82000  -0.05000   -0.31606
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.80970    9.79030   0.01940    0.19816
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05870   10.05850   0.00020    0.00199
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.70580    9.70590  -0.00010   -0.00103
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28670    9.26830   0.01840    0.19853
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.52930    9.52410   0.00520    0.05460
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.19260    9.19260   0.00000    0.00000
新光澳幣八年期保本基金                                             10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
新光澳幣十年期保本基金                                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
新光澳幣保本基金                                                   11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11370   10.10870   0.00500    0.04946
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.78850    9.86260  -0.07410   -0.75132
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73250    9.79460  -0.06210   -0.63402
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99910    9.99510   0.00400    0.04002
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95040    9.94510   0.00530    0.05329
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68260    9.74340  -0.06080   -0.62401
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65830    9.71430  -0.05600   -0.57647
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92530    9.91520   0.01010    0.10186
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.64000    7.59000   0.05000    0.65876
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80380    9.79210   0.01170    0.11948
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37340    9.41970  -0.04630   -0.49152
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.73540    9.72400   0.01140    0.11724
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.36320    9.40100  -0.03780   -0.40208
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.43310    9.47490  -0.04180   -0.44117
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.87310    9.86370   0.00940    0.09530
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.79160   13.77760   0.01400    0.10161
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.47310    8.50820  -0.03510   -0.41254
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.68410   37.85470  -0.17060   -0.45067
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.38050   38.58990  -0.20940   -0.54263
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.63710   39.78270  -0.14560   -0.36599
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.17950   11.17860   0.00090    0.00805
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.92080    9.92560  -0.00480   -0.04836
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.06960   12.79960   0.27000    2.10944
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.80680    9.60680   0.20000    2.08186
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.08000    9.87000   0.21000    2.12766
群益大印度基金-人民幣                                              14.48610   14.50430  -0.01820   -0.12548
群益大印度基金-美元                                                13.67700   13.69790  -0.02090   -0.15258
群益大印度基金-新臺幣                                              12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.93120   12.83990   0.09130    0.71106
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.51890   12.43390   0.08500    0.68361
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.95280   11.86850   0.08430    0.71028
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.55960   10.48800   0.07160    0.68268
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.37720   10.30390   0.07330    0.71138
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.20420    9.14170   0.06250    0.68368
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.98230    9.91190   0.07040    0.71026
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.15060    9.08860   0.06200    0.68217
群益中小型股基金                                                   50.40000   51.01000  -0.61000   -1.19584
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.85160    9.78580   0.06580    0.67240
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.18190    9.12300   0.05890    0.64562
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.55040    8.49800   0.05240    0.61662
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.67930    8.62120   0.05810    0.67392
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08870    8.03680   0.05190    0.64578
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.53310    7.48700   0.04610    0.61573
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98840   10.97620   0.01220    0.11115
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.64730   10.63690   0.01040    0.09777
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82150    9.81480   0.00670    0.06826
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.86240    8.67310   0.18930    2.18261
群益中國新機會基金N-美元                                            8.16950    7.99720   0.17230    2.15450
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.67000    8.49000   0.18000    2.12014
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.85960    7.69180   0.16780    2.18154
群益中國新機會基金-美元                                             8.73510    8.55090   0.18420    2.15416
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.27000    8.10000   0.17000    2.09877
群益平衡王基金                                                     19.61490   19.69190  -0.07700   -0.39102
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.97000    5.98000  -0.01000   -0.16722
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.16140   11.15270   0.00870    0.07801
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.69520   10.68980   0.00540    0.05052
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.00920   10.00140   0.00780    0.07799
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.59080    9.58600   0.00480    0.05007
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07090   10.07420  -0.00330   -0.03276
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86540    9.86950  -0.00410   -0.04154
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.41840    9.42140  -0.00300   -0.03184
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.33010    9.33400  -0.00390   -0.04178
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.12920   10.13250  -0.00330   -0.03257
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17490   10.17910  -0.00420   -0.04126
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.58430    9.58740  -0.00310   -0.03233
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.98260    9.98680  -0.00420   -0.04206
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.19850   10.21480  -0.01630   -0.15957
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.38460    7.39640  -0.01180   -0.15954
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14230   10.13230   0.01000    0.09869
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04750   10.03820   0.00930    0.09265
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.18680   10.17870   0.00810    0.07958
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02400   10.01410   0.00990    0.09886
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94710    9.93790   0.00920    0.09257
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.08500   10.07700   0.00800    0.07939
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14240   10.13240   0.01000    0.09869
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04750   10.03820   0.00930    0.09265
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.18680   10.17870   0.00810    0.07958
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02410   10.01420   0.00990    0.09886
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94710    9.93790   0.00920    0.09257
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.08500   10.07700   0.00800    0.07939
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.03070   15.95110   0.07960    0.49903
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.70000   15.62000   0.08000    0.51216
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
群益印度中小基金N-美元                                             10.10860   10.09750   0.01110    0.10993
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            16.23840   16.21600   0.02240    0.13814
群益印度中小基金-美元                                              14.45790   14.44200   0.01590    0.11010
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.60000   16.58000   0.02000    0.12063
群益多利策略組合基金                                               11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
群益多重資產組合基金                                               15.51000   15.45000   0.06000    0.38835
群益安家基金                                                       26.30110   26.54400  -0.24290   -0.91508
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08130   16.08110   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.18000   23.91000   0.27000    1.12923
群益亞太中小基金                                                   12.49000   12.24000   0.25000    2.04248
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.74000   16.62000   0.12000    0.72202
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.70470    9.71380  -0.00910   -0.09368
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.45320    7.46020  -0.00700   -0.09383
群益店頭市場基金                                                  105.86000  107.67000  -1.81000   -1.68106
群益東方盛世基金                                                    9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
群益東協成長基金-人民幣                                            13.50340   13.32450   0.17890    1.34264
群益東協成長基金-美元                                              11.89880   11.74440   0.15440    1.31467
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.68000   11.53000   0.15000    1.30095
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.29470   11.26380   0.03090    0.27433
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.72440   10.69680   0.02760    0.25802
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.16940   10.14500   0.02440    0.24051
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.88670    9.85960   0.02710    0.27486
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.39060    9.36650   0.02410    0.25730
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.90260    8.88110   0.02150    0.24209
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.67530    9.64880   0.02650    0.27465
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.55780    9.53320   0.02460    0.25805
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.94560    9.92160   0.02400    0.24190
群益長安基金                                                       30.47000   30.37000   0.10000    0.32927
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.08110   10.03710   0.04400    0.43837
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.25000   15.18340   0.06660    0.43864
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.62000   14.56000   0.06000    0.41209
群益真善美基金                                                     17.18970   17.40920  -0.21950   -1.26083
群益馬拉松基金                                                    127.63000  128.94000  -1.31000   -1.01598
群益深証中小板基金                                                 12.06000   12.28000  -0.22000   -1.79153
群益創新科技基金                                                   33.63000   33.99000  -0.36000   -1.05914
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.59600    9.38170   0.21430    2.28423
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.86580    8.67020   0.19560    2.25600
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.17000    8.97000   0.20000    2.22965
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.44990   10.21660   0.23330    2.28354
群益華夏盛世基金-美元                                               9.77580    9.56020   0.21560    2.25518
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.00000   15.65000   0.35000    2.23642
群益奧斯卡基金                                                     28.48000   28.57000  -0.09000   -0.31502
群益新興金鑽基金-美元                                              12.24950   12.08360   0.16590    1.37294
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
群益葛萊美基金                                                     24.30000   24.56000  -0.26000   -1.05863
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.40000   20.47000  -0.07000   -0.34196
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.03000    8.08000  -0.05000   -0.61881
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.37000   14.17000   0.20000    1.41143
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.70330   11.66210   0.04120    0.35328
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.28560   11.24840   0.03720    0.33071
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.19930   11.16700   0.03230    0.28925
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.53080    8.50080   0.03000    0.35291
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.11130    9.08120   0.03010    0.33145
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.71100    8.68590   0.02510    0.28897
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.12220   10.08880   0.03340    0.33106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       30.71000   30.90000  -0.19000   -0.61489
德信中國精選成長基金                                               10.93000   10.71000   0.22000    2.05415
德信台灣主流中小基金                                               20.28000   20.58000  -0.30000   -1.45773
德信新興股票組合基金                                               11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93080   11.93070   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75190   10.76040  -0.00850   -0.07899
德信數位時代基金                                                   29.07000   29.03000   0.04000    0.13779
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.65920   11.65910   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.72000   16.80000  -0.08000   -0.47619
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.56000   19.51000   0.05000    0.25628
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                   7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                  10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.39380   10.45640  -0.06260   -0.59868
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.87280   14.97980  -0.10700   -0.71430
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.12080    8.11850   0.00230    0.02833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.03240   11.02590   0.00650    0.05895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34080   11.33430   0.00650    0.05735
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01980   13.01620   0.00360    0.02766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.55000   18.41000   0.14000    0.76046
摩根中小基金                                                       25.14000   25.07000   0.07000    0.27922
摩根中國A股基金                                                    13.00000   12.61000   0.39000    3.09278
摩根中國A股基金(美元)                                              10.28000    9.97000   0.31000    3.10933
摩根中國亮點基金                                                   13.26000   12.99000   0.27000    2.07852
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.05540   10.87740   0.17800    1.63642
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.25520   12.11240   0.14280    1.17896
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.40370    9.25130   0.15240    1.64734
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.40690   12.16570   0.24120    1.98262
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.24260   14.01840   0.22420    1.59933
摩根台灣金磚基金-累積型                                            21.50000   21.36000   0.14000    0.65543
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        21.50000   21.36000   0.14000    0.65543
摩根台灣增長基金                                                   53.34000   52.99000   0.35000    0.66050
摩根平衡基金                                                       29.06000   28.83000   0.23000    0.79778
摩根全球α基金                                                     19.56000   19.46000   0.10000    0.51387
摩根全球平衡基金                                                   15.26580   15.21050   0.05530    0.36356
摩根全球發現基金                                                   12.87000   12.79000   0.08000    0.62549
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.77120    9.78040  -0.00920   -0.09407
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74740   10.78150  -0.03410   -0.31628
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.15770   10.16680  -0.00910   -0.08951
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.46420   11.42870   0.03550    0.31062
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.06240   10.03080   0.03160    0.31503
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.61580   10.55200   0.06380    0.60462
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.57800   13.49640   0.08160    0.60461
摩根亞洲基金                                                       56.59000   56.23000   0.36000    0.64023
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46420    8.48720  -0.02300   -0.27100
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85690    9.89900  -0.04210   -0.42530
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.73110    8.75410  -0.02300   -0.26273
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.27490   12.25660   0.01830    0.14931
摩根東方內需機會基金                                               17.92000   17.81000   0.11000    0.61763
摩根東方科技基金                                                   34.74000   34.52000   0.22000    0.63731
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.55000   11.45000   0.10000    0.87336
摩根金龍收成基金                                                   21.76000   21.44000   0.32000    1.49254
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07630   15.07620   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.61000   14.48000   0.13000    0.89779
摩根新金磚五國基金                                                 11.63000   11.55000   0.08000    0.69264
摩根新絲路基金                                                      9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
摩根新興35基金                                                     13.44000   13.35000   0.09000    0.67416
摩根新興日本基金                                                   24.85000   24.70000   0.15000    0.60729
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.44970    7.50340  -0.05370   -0.71568
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.71980    9.80580  -0.08600   -0.87703
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.46980    9.53740  -0.06760   -0.70879
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.69960   10.71320  -0.01360   -0.12695
摩根新興科技基金                                                   59.84000   59.48000   0.36000    0.60525
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34230    8.37220  -0.02990   -0.35713
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57180   10.57790  -0.00610   -0.05767
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66260    8.65630   0.00630    0.07278
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.44130    9.44920  -0.00790   -0.08360
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.89090    8.88320   0.00770    0.08668
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.93590    9.89550   0.04040    0.40827
摩根龍揚基金                                                       32.51000   32.05000   0.46000    1.43526
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34310    9.35020  -0.00710   -0.07593
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.27770   11.26200   0.01570    0.13941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     25.75000   25.90000  -0.15000   -0.57915
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79110   11.78130   0.00980    0.08318
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04830   11.03750   0.01080    0.09785
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.00380    9.99620   0.00760    0.07603
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.30220   10.29360   0.00860    0.08355
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70360    9.69420   0.00940    0.09697
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78060    8.77390   0.00670    0.07636
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.38180   10.34360   0.03820    0.36931
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36940   10.33430   0.03510    0.33965
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.79410    9.75290   0.04120    0.42244
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.87480    9.83610   0.03870    0.39345
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.57600    9.53570   0.04030    0.42262
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.65450    9.61670   0.03780    0.39307
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.30710   11.27260   0.03450    0.30605
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.09130   11.05910   0.03220    0.29116
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.19300   10.16600   0.02700    0.26559
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75220   10.71940   0.03280    0.30599
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.53050   10.49990   0.03060    0.29143
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.68050    9.65490   0.02560    0.26515
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.23860   24.50230  -0.26370   -1.07623
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.71460    9.67580   0.03880    0.40100
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.96080    9.92400   0.03680    0.37082
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.71460    9.67580   0.03880    0.40100
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96080    9.92400   0.03680    0.37082
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16070   13.16060   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   13.02000   13.15000  -0.13000   -0.98859
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07170   16.06610   0.00560    0.03486
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.79050   12.73400   0.05650    0.44369
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.33920   12.26320   0.07600    0.61974
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.85190   11.77880   0.07310    0.62061
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77800   11.77740   0.00060    0.00509
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.03400   11.03430  -0.00030   -0.00272
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55400   10.55350   0.00050    0.00474
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63060    8.63070  -0.00010   -0.00116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.61000   38.36000   0.25000    0.65172
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.61000   15.60000   0.01000    0.06410
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.11000   12.04000   0.07000    0.58140
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.50000   15.43000   0.07000    0.45366
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.47000   15.42000   0.05000    0.32425
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.77000   20.72000   0.05000    0.24131
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.90000   18.85000   0.05000    0.26525
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.02000   12.98000   0.04000    0.30817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.70000   15.67000   0.03000    0.19145
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.40000   16.39000   0.01000    0.06101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.52000   15.47000   0.05000    0.32321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.70000   15.66000   0.04000    0.25543
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.07000   14.03000   0.04000    0.28510
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.09000   14.05000   0.04000    0.28470
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.77000   14.73000   0.04000    0.27155
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.29000   17.30000  -0.01000   -0.05780
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.16000   14.20000  -0.04000   -0.28169
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博貨幣市場基金                                                   14.99450   14.99440   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.48620   10.50510  -0.01890   -0.17991
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.81730   13.84030  -0.02300   -0.16618
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58700    7.60070  -0.01370   -0.18025
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.96000   13.96000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.49000   23.65000  -0.16000   -0.67653
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.88000   11.55000   0.33000    2.85714
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.41000   12.06000   0.35000    2.90216
瀚亞巴西基金                                                        4.89000    4.94000  -0.05000   -1.01215
瀚亞外銷基金                                                       44.76000   44.98000  -0.22000   -0.48911
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.70100   10.67370   0.02730    0.25577
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.37360   10.36720   0.00640    0.06173
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.28370   12.27750   0.00620    0.05050
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.13760   10.13620   0.00140    0.01381
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.55840    7.53920   0.01920    0.25467
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.04950    8.04450   0.00500    0.06215
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.14420    8.14020   0.00400    0.04914
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15120    7.15010   0.00110    0.01538
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.90470    8.90020   0.00450    0.05056
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.29900    9.27520   0.02380    0.25660
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.40980    9.40410   0.00570    0.06061
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.28170    9.27710   0.00460    0.04958
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.98390    9.99660  -0.01270   -0.12704
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.03410   10.05160  -0.01750   -0.17410
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.98230    9.99210  -0.00980   -0.09808
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.98390    9.99660  -0.01270   -0.12704
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.80000   14.84000  -0.04000   -0.26954
瀚亞印度基金-美元                                                  14.02000   14.05000  -0.03000   -0.21352
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.88000   30.95000  -0.07000   -0.22617
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.99000   11.91000   0.08000    0.67170
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.12000   15.01000   0.11000    0.73284
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.91870   11.86090   0.05780    0.48732
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.08130   13.01360   0.06770    0.52022
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.91600   10.86790   0.04810    0.44259
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.66120   10.61660   0.04460    0.42010
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.66640   11.66040   0.00600    0.05146
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.22300    9.23180  -0.00880   -0.09532
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.67210    9.68360  -0.01150   -0.11876
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09620    9.09380   0.00240    0.02639
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.87360    8.87330   0.00030    0.00338
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.12770    9.17770  -0.05000   -0.54480
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.59190   14.56580   0.02610    0.17919
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.94750   10.96100  -0.01350   -0.12316
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.81270   10.81750  -0.00480   -0.04437
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.75460   12.76370  -0.00910   -0.07130
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.42000   11.33000   0.09000    0.79435
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                21.64000   21.41000   0.23000    1.07426
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.55980   13.55960   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.33000   27.23000   0.10000    0.36724
瀚亞高科技基金                                                     61.21000   61.00000   0.21000    0.34426
瀚亞理財通基金                                                     27.96000   27.89000   0.07000    0.25099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.11000    9.19000  -0.08000   -0.87051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                9.01000    9.09000  -0.08000   -0.88009
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.76000    9.95000  -0.19000   -1.90955
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.89000    8.96000  -0.07000   -0.78125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    9.07000  -0.07000   -0.77178
瀚亞菁華基金                                                       24.37000   24.30000   0.07000    0.28807
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.14840   13.10350   0.04490    0.34266
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.27350    9.29740  -0.02390   -0.25706
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.69840   10.66420   0.03420    0.32070
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.38510   10.38820  -0.00310   -0.02984
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.55380   10.52770   0.02610    0.24792
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.90200    9.88040   0.02160    0.21861
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.97340   10.00180  -0.02840   -0.28395
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.53170    8.55420  -0.02250   -0.26303
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.96000    8.01590  -0.05590   -0.69736
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              9.05350    9.06880  -0.01530   -0.16871
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.37880    8.39550  -0.01670   -0.19892
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89280    7.96180  -0.06900   -0.86664
瀚亞電通網基金                                                     15.82000   15.78000   0.04000    0.25349
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.72390   13.72040   0.00350    0.02551
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.51070   10.52770  -0.01700   -0.16148
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97800    9.99860  -0.02060   -0.20603
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.53150   11.55740  -0.02590   -0.22410
瀚亞歐洲基金                                                       11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
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