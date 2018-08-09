[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/08 107/08/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53010 10.52950 0.00060 0.00570 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.07100 10.08250 -0.01150 -0.11406 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.07080 10.08240 -0.01160 -0.11505 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.02710 10.04020 -0.01310 -0.13048 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02690 10.04000 -0.01310 -0.13048 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35120 9.36420 -0.01300 -0.13883 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61490 9.62690 -0.01200 -0.12465 中國信託台灣活力基金 15.48000 15.67000 -0.19000 -1.21251 中國信託台灣優勢基金 18.18000 18.41000 -0.23000 -1.24932 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84760 9.84150 0.00610 0.06198 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25350 9.24780 0.00570 0.06164 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25490 10.24620 0.00870 0.08491 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.60320 9.59510 0.00810 0.08442 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52570 10.51460 0.01110 0.10557 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18910 9.17940 0.00970 0.10567 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06250 10.99950 0.06300 0.57275 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98530 9.92840 0.05690 0.57310 中國信託智能運動基金-台幣 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 中國信託智能運動基金-美元 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98380 10.98370 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.50610 9.51130 -0.00520 -0.05467 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19130 9.19630 -0.00500 -0.05437 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64950 9.65280 -0.00330 -0.03419 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32560 9.32880 -0.00320 -0.03430 中國信託精穩基金 18.58050 18.60860 -0.02810 -0.15101 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 66.37000 66.50000 -0.13000 -0.19549 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.12690 39.28170 -0.15480 -0.39408 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.19000 17.68000 0.51000 2.88462 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38850 11.38760 0.00090 0.00790 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51760 10.44990 0.06770 0.64785 元大上證50基金 27.79000 28.09000 -0.30000 -1.06800 元大大中華TMT基金-人民幣 11.85000 11.54000 0.31000 2.68631 元大大中華TMT基金-新台幣 10.58000 10.23000 0.35000 3.42131 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.60000 13.52000 0.08000 0.59172 元大大中華價值指數基金-美元 12.84300 12.68400 0.15900 1.25355 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.21500 17.00700 0.20800 1.22303 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.64100 10.42500 0.21600 2.07194 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.25000 9.98000 0.27000 2.70541 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 2.97000 0.04000 1.34680 元大中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.22000 0.25000 1.89107 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.18820 46.16410 0.02410 0.05221 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47790 10.48110 -0.00320 -0.03053 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71680 9.71970 -0.00290 -0.02984 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65420 9.59690 0.05730 0.59707 元大巴西指數基金 5.89400 5.96700 -0.07300 -1.22340 元大巴菲特基金 30.00000 30.04000 -0.04000 -0.13316 元大日經225基金 28.48000 28.51000 -0.03000 -0.10523 元大台商收成基金 25.12000 25.13000 -0.01000 -0.03979 元大台灣50單日反向1倍基金 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565 元大台灣50單日正向2倍基金 40.74000 40.14000 0.60000 1.49477 元大台灣中型100基金 34.74000 34.47000 0.27000 0.78329 元大台灣加權股價指數基金 26.11400 25.89600 0.21800 0.84183 元大台灣卓越50基金 86.30000 85.37000 0.93000 1.08938 元大台灣金融基金 18.12000 17.98000 0.14000 0.77864 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.53000 32.24000 0.29000 0.89950 元大台灣高股息基金 27.73000 27.59000 0.14000 0.50743 元大台灣電子科技基金 37.83000 37.48000 0.35000 0.93383 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 元大全球ETF穩健組合基金 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613 元大全球不動產證券化基金-美元 12.62900 12.62600 0.00300 0.02376 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.86000 8.76000 0.10000 1.14155 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.68000 0.08000 1.19760 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.75200 9.67400 0.07800 0.80628 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 元大全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.66000 0.10000 0.73206 元大全球農業商機基金 17.53000 17.43000 0.10000 0.57372 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大印尼指數基金 8.84200 8.87100 -0.02900 -0.32691 元大印度指數基金 10.35800 10.33600 0.02200 0.21285 元大印度基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 元大多多基金 20.31000 20.72000 -0.41000 -1.97876 元大多福基金 58.13000 58.50000 -0.37000 -0.63248 元大亞太成長基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59220 8.56650 0.02570 0.30001 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09550 7.07420 0.02130 0.30109 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.76900 9.67600 0.09300 0.96114 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10700 10.05700 0.05000 0.49717 元大卓越基金 51.27000 51.35000 -0.08000 -0.15579 元大店頭基金 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 元大泛歐成長基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25750 10.25690 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52500 9.52580 -0.00080 -0.00840 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.48400 31.50910 -0.02510 -0.07966 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.58220 37.83270 -0.25050 -0.66213 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30790 19.18800 0.11990 0.62487 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.68190 18.91800 -0.23610 -1.24802 元大美國政府7至10年期債券基金 38.37370 38.48910 -0.11540 -0.29983 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.44680 20.40530 0.04150 0.20338 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.45620 17.45620 0.00000 0.00000 元大高科技基金 21.13000 21.33000 -0.20000 -0.93765 元大得利貨幣市場基金 16.25030 16.25010 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97950 11.97940 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.13000 14.29000 -0.16000 -1.11966 元大華夏中小基金 7.56000 7.31000 0.25000 3.41997 元大新中國基金-人民幣 9.78000 9.50000 0.28000 2.94737 元大新中國基金-美元 9.25100 8.92800 0.32300 3.61783 元大新中國基金-新台幣 9.15000 8.83000 0.32000 3.62401 元大新主流基金 28.25000 28.81000 -0.56000 -1.94377 元大新東協平衡基金-美元 9.49200 9.44000 0.05200 0.55085 元大新東協平衡基金-新台幣 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.43990 10.44870 -0.00880 -0.08422 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.75910 9.70350 0.05560 0.57299 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35720 10.30130 0.05590 0.54265 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06410 9.01520 0.04890 0.54242 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.82770 9.82630 0.00140 0.01425 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45940 9.45810 0.00130 0.01374 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90820 9.90970 -0.00150 -0.01514 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53970 9.54110 -0.00140 -0.01467 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57640 9.57610 0.00030 0.00313 元大新興亞洲基金 11.59000 11.50000 0.09000 0.78261 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.13430 9.10220 0.03210 0.35266 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.90720 8.87600 0.03120 0.35151 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32030 9.29030 0.03000 0.32292 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.08810 9.05890 0.02920 0.32233 元大萬泰貨幣市場基金 15.09840 15.09820 0.00020 0.00132 元大經貿基金 41.33000 41.58000 -0.25000 -0.60125 元大實質多重資產基金-人民幣 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780 元大實質多重資產基金-美元 9.02700 9.11500 -0.08800 -0.96544 元大實質多重資產基金-新台幣 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 元大滬深300單日反向1倍基金 16.00000 15.72000 0.28000 1.78117 元大滬深300單日正向2倍基金 13.08000 13.61000 -0.53000 -3.89420 元大摩臺基金 40.02000 39.56000 0.46000 1.16279 元大標普500基金 26.32000 26.26000 0.06000 0.22848 元大標普500單日反向1倍基金 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 元大標普500單日正向2倍基金 34.98000 34.75000 0.23000 0.66187 元大標智滬深300基金 16.07000 16.27000 -0.20000 -1.22926 元大歐洲50基金 25.19000 25.02000 0.17000 0.67946 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65670 9.65940 -0.00270 -0.02795 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17570 10.17540 0.00030 0.00295 元大績效基金 58.45000 59.63000 -1.18000 -1.97887 元大韓國KOSPI200基金 22.36000 22.30000 0.06000 0.26906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.85000 15.97000 -0.12000 -0.75141 日盛上選基金 36.51000 36.78000 -0.27000 -0.73409 日盛小而美基金 19.17000 19.30000 -0.13000 -0.67358 日盛中國內需動力基金 9.78000 9.58000 0.20000 2.08768 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62980 11.62340 0.00640 0.05506 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78750 9.78220 0.00530 0.05418 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63610 11.62790 0.00820 0.07052 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78690 9.78000 0.00690 0.07055 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55750 10.55250 0.00500 0.04738 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.86450 8.86030 0.00420 0.04740 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.80000 10.49000 0.31000 2.95520 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.32000 10.02000 0.30000 2.99401 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.58000 10.28000 0.30000 2.91829 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 日盛日盛基金 14.41000 14.54000 -0.13000 -0.89409 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12390 10.10820 0.01570 0.15532 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.54030 9.52540 0.01490 0.15642 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.93550 9.92190 0.01360 0.13707 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36500 9.35220 0.01280 0.13687 日盛全球新興債券基金A 10.68220 10.67760 0.00460 0.04308 日盛全球新興債券基金B 8.31680 8.31310 0.00370 0.04451 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42040 2.41910 0.00130 0.05374 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68810 1.68720 0.00090 0.05334 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36550 0.36530 0.00020 0.05475 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25570 0.25560 0.00010 0.03912 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12910 12.12350 0.00560 0.04619 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34820 8.34430 0.00390 0.04674 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.12000 0.10000 1.40449 日盛首選基金 18.12000 18.20000 -0.08000 -0.43956 日盛高科技基金 19.78000 19.96000 -0.18000 -0.90180 日盛貨幣市場基金 14.76630 14.76620 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 42.08000 42.46000 -0.38000 -0.89496 日盛精選五虎基金 39.04000 39.24000 -0.20000 -0.50968 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48160 13.48140 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.18000 34.85000 -0.67000 -1.92253 台新MSCI中國基金 20.74000 20.43000 0.31000 1.51738 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.45000 17.59000 -0.14000 -0.79591 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.46000 23.10000 0.36000 1.55844 台新大眾貨幣市場基金 14.15800 14.15780 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40910 10.46130 -0.05220 -0.49898 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55990 10.54440 0.01550 0.14700 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07150 10.05900 0.01250 0.12427 台新中國通基金 46.87000 47.40000 -0.53000 -1.11814 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48220 0.47010 0.01210 2.57392 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.74300 14.37600 0.36700 2.55287 台新中國精選中小基金-美元 0.36120 0.35080 0.01040 2.96465 台新中國精選中小基金-新台幣 11.06000 10.75000 0.31000 2.88372 台新主流基金 24.40000 24.78000 -0.38000 -1.53349 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66330 0.66570 -0.00240 -0.36052 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49510 0.49690 -0.00180 -0.36225 台新台灣中小基金 36.67000 36.95000 -0.28000 -0.75778 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94850 9.98970 -0.04120 -0.41242 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28450 9.29330 -0.00880 -0.09469 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36630 10.37610 -0.00980 -0.09445 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46240 10.43950 0.02290 0.21936 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25460 11.23010 0.02450 0.21816 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 台新印度基金 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 台新亞美短期債券基金 10.91230 10.89630 0.01600 0.14684 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58590 8.57910 0.00680 0.07926 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28630 0.28590 0.00040 0.13991 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87180 11.86230 0.00950 0.08009 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39030 0.38990 0.00040 0.10259 台新真吉利貨幣市場基金 11.08860 11.08840 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.49660 30.42540 0.07120 0.23402 台新智慧生活基金-美元 10.45130 10.34680 0.10450 1.00997 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58900 8.59300 -0.00400 -0.04655 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.71730 8.72390 -0.00660 -0.07565 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18730 9.19150 -0.00420 -0.04569 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33280 9.33990 -0.00710 -0.07602 台新新興市場債券基金(A類型) 10.69620 10.70490 -0.00870 -0.08127 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34460 0.34470 -0.00010 -0.02901 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01300 8.01960 -0.00660 -0.08230 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27170 0.27190 -0.00020 -0.07356 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.56000 5.49000 0.07000 1.27505 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.92000 20.95000 -0.03000 -0.14320 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.86100 10.77900 0.08200 0.76074 未來資產台灣新趨勢基金 21.21000 21.83000 -0.62000 -2.84013 未來資產全球大消費基金 15.49000 15.40000 0.09000 0.58442 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78970 11.78000 0.00970 0.08234 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55690 9.54910 0.00780 0.08168 未來資產亞洲新富基金 20.57000 20.37000 0.20000 0.98184 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56330 12.56320 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 13.17000 13.54000 -0.37000 -2.73264 未來資產新興市場債券基金A 8.76300 8.77210 -0.00910 -0.10374 未來資產新興市場債券基金B 6.69620 6.70320 -0.00700 -0.10443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08550 11.08460 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.84650 9.83230 0.01420 0.14442 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35580 9.35570 0.00010 0.00107 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59890 10.59880 0.00010 0.00094 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.93330 7.92130 0.01200 0.15149 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.04930 9.03550 0.01380 0.15273 永豐中小基金 56.63000 57.13000 -0.50000 -0.87520 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77350 1.77310 0.00040 0.02256 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33490 2.33420 0.00070 0.02999 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04710 8.03390 0.01320 0.16430 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.27930 10.26240 0.01690 0.16468 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.97000 4.87000 0.10000 2.05339 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.24000 21.76000 0.48000 2.20588 永豐主流品牌基金 18.25000 18.04000 0.21000 1.16408 永豐永豐基金 38.01000 38.09000 -0.08000 -0.21003 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.99540 9.97110 0.02430 0.24370 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99390 9.96960 0.02430 0.24374 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.95580 9.93200 0.02380 0.23963 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.95550 9.93170 0.02380 0.23964 永豐亞洲民生消費基金 11.40000 11.20000 0.20000 1.78571 永豐南非幣2021保本基金 12.92360 12.90930 0.01430 0.11077 永豐高科技基金 25.89000 26.52000 -0.63000 -2.37557 永豐貨幣市場基金 13.87960 13.87940 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13830 2.14250 -0.00420 -0.19603 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51930 2.52420 -0.00490 -0.19412 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81770 7.82230 -0.00460 -0.05881 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45120 10.45730 -0.00610 -0.05833 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17240 7.16850 0.00390 0.05440 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99990 10.99390 0.00600 0.05458 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.46000 9.26000 0.20000 2.15983 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.49000 7.33000 0.16000 2.18281 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.16000 16.79000 0.37000 2.20369 永豐臺灣加權ETF基金 57.04000 56.55000 0.49000 0.86649 永豐領航科技基金 42.32000 42.98000 -0.66000 -1.53560 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 永豐趨勢平衡基金 48.40000 48.97000 -0.57000 -1.16398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55410 11.55310 0.00100 0.00866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44410 9.43660 0.00750 0.07948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69610 9.68840 0.00770 0.07948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45650 9.45310 0.00340 0.03597 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.62770 9.62420 0.00350 0.03637 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46470 9.45780 0.00690 0.07296 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84610 9.83890 0.00720 0.07318 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44100 9.43690 0.00410 0.04345 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68980 9.68570 0.00410 0.04233 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.72000 10.54000 0.18000 1.70778 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.28000 0.20000 2.15517 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.15000 9.94000 0.21000 2.11268 兆豐國際中小基金 16.58000 16.65000 -0.07000 -0.42042 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.11000 13.73000 0.38000 2.76766 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.70000 18.15000 0.55000 3.03030 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.63000 18.08000 0.55000 3.04204 兆豐國際生命科學基金 16.51000 16.40000 0.11000 0.67073 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42260 10.39330 0.02930 0.28191 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68670 10.65410 0.03260 0.30599 兆豐國際全球基金 32.13000 31.99000 0.14000 0.43764 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26270 10.26210 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97730 9.97840 -0.00110 -0.01102 兆豐國際國民基金 23.48000 23.57000 -0.09000 -0.38184 兆豐國際第一基金 13.87000 13.81000 0.06000 0.43447 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00880 10.00640 0.00240 0.02398 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96830 7.96640 0.00190 0.02385 兆豐國際萬全基金 21.40000 21.35000 0.05000 0.23419 兆豐國際電子基金 26.97000 27.15000 -0.18000 -0.66298 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.05000 22.82000 0.23000 1.00789 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859 兆豐國際豐台灣基金 33.56000 33.41000 0.15000 0.44897 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49960 12.49940 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15830 11.15020 0.00810 0.07264 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00460 11.99430 0.01030 0.08587 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78520 10.77550 0.00970 0.09002 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55510 11.54620 0.00890 0.07708 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15990 8.19140 -0.03150 -0.38455 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50150 9.54950 -0.04800 -0.50264 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06120 9.08700 -0.02580 -0.28392 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.99370 9.03870 -0.04500 -0.49786 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.33670 9.37500 -0.03830 -0.40853 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 合庫全球新興市場基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 合庫貨幣市場基金 10.12740 10.12730 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.54520 9.54060 0.00460 0.04821 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.80810 9.80830 -0.00020 -0.00204 合庫新興多重收益基金A類型 10.10530 10.10690 -0.00160 -0.01583 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.55320 11.55280 0.00040 0.00346 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47010 13.47530 -0.00520 -0.03859 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.87740 8.92390 -0.04650 -0.52107 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54200 9.58210 -0.04010 -0.41849 合庫新興多重收益基金B類型 7.94580 7.98030 -0.03450 -0.43231 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.84680 8.89870 -0.05190 -0.58323 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05780 10.12930 -0.07150 -0.70587 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96480 10.96390 0.00090 0.00821 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92370 9.92230 0.00140 0.01411 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70900 9.71050 -0.00150 -0.01545 安聯中國東協基金 15.56000 15.40000 0.16000 1.03896 安聯中國策略基金 13.82000 13.39000 0.43000 3.21135 安聯中華新思路基金-人民幣 14.03000 13.71000 0.32000 2.33406 安聯中華新思路基金-美元 13.10000 12.81000 0.29000 2.26386 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.21000 11.94000 0.27000 2.26131 安聯台灣大壩基金 29.08000 29.06000 0.02000 0.06882 安聯台灣科技基金 49.03000 49.14000 -0.11000 -0.22385 安聯台灣貨幣市場基金 12.48870 12.48850 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.22000 32.20000 0.02000 0.06211 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15730 10.15210 0.00520 0.05122 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10990 15.10310 0.00680 0.04502 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67650 9.67210 0.00440 0.04549 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.38970 12.37740 0.01230 0.09937 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17650 10.16800 0.00850 0.08360 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29050 12.28080 0.00970 0.07899 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54220 9.53330 0.00890 0.09336 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38950 9.38170 0.00780 0.08314 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06750 9.06030 0.00720 0.07947 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09180 12.07910 0.01270 0.10514 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99110 10.98080 0.01030 0.09380 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65840 10.64890 0.00950 0.08921 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95790 8.94890 0.00900 0.10057 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74300 8.73470 0.00830 0.09502 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45260 8.44510 0.00750 0.08881 安聯全球人口趨勢基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.09000 9.93000 0.16000 1.61128 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.69000 37.13000 0.56000 1.50821 安聯全球油礦金趨勢基金 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 安聯全球計量平衡基金 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03060 12.03200 -0.00140 -0.01164 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42920 10.43040 -0.00120 -0.01150 安聯全球新興市場基金 17.83000 17.63000 0.20000 1.13443 安聯全球農金趨勢基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 安聯亞洲動態策略基金 23.63000 23.52000 0.11000 0.46769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04040 10.03970 0.00070 0.00697 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79710 9.79630 0.00080 0.00817 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.51250 83.49580 0.01670 0.02000 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.42420 12.41000 0.01420 0.11442 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.51430 65.48400 0.03030 0.04627 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66470 9.65370 0.01100 0.11395 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57180 2.57150 0.00030 0.01167 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.43810 10.41860 0.01950 0.18717 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18850 2.19090 -0.00240 -0.10954 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66310 8.64690 0.01620 0.18735 宏利台灣動力基金 33.46000 33.72000 -0.26000 -0.77106 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.28160 10.24080 0.04080 0.39841 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01620 9.97860 0.03760 0.37681 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09940 8.06720 0.03220 0.39915 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04030 8.00980 0.03050 0.38078 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 宏利全球債券組合基金 13.06330 13.06000 0.00330 0.02527 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78340 2.77950 0.00390 0.14031 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73070 11.71720 0.01350 0.11522 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70180 8.69150 0.01030 0.11851 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43040 2.43520 -0.00480 -0.19711 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88830 10.87740 0.01090 0.10021 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.92510 3.90430 0.02080 0.53275 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63390 0.63070 0.00320 0.50737 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.33000 18.24000 0.09000 0.49342 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80820 11.79780 0.01040 0.08815 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.50900 10.49800 0.01100 0.10478 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18350 10.17500 0.00850 0.08354 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97750 8.96870 0.00880 0.09812 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56850 8.56050 0.00800 0.09345 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47620 8.46920 0.00700 0.08265 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.53470 8.51090 0.02380 0.27964 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78960 2.79450 -0.00490 -0.17534 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40490 0.40550 -0.00060 -0.14797 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.28700 12.30870 -0.02170 -0.17630 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92360 0.92500 -0.00140 -0.15135 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.47110 7.48430 -0.01320 -0.17637 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06700 2.07020 -0.00320 -0.15457 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29740 0.29790 -0.00050 -0.16784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.15900 9.17520 -0.01620 -0.17656 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33450 0.33520 -0.00070 -0.20883 宏利萬利貨幣市場基金 13.63920 13.63910 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.68000 2.65000 0.03000 1.13208 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376 宏利臺灣股息收益基金 29.11000 29.04000 0.07000 0.24105 宏利澳幣保本基金 12.04440 12.04480 -0.00040 -0.00332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16460 10.22230 -0.05770 -0.56445 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49910 9.49020 0.00890 0.09378 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86700 8.86130 0.00570 0.06432 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54670 10.54000 0.00670 0.06357 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 貝萊德新台幣基金 12.93210 12.93200 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.30000 27.16000 0.14000 0.51546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20580 11.19820 0.00760 0.06787 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85560 9.79810 0.05750 0.58685 保德信大中華基金-人民幣 9.78000 9.63000 0.15000 1.55763 保德信大中華基金-美元 9.73000 9.52000 0.21000 2.20588 保德信大中華基金-新台幣 28.75000 28.14000 0.61000 2.16773 保德信中小型股基金 48.89000 49.47000 -0.58000 -1.17243 保德信中國中小基金-人民幣 9.15000 8.92000 0.23000 2.57848 保德信中國中小基金-美元 8.88000 8.60000 0.28000 3.25581 保德信中國中小基金-新臺幣 8.51000 8.25000 0.26000 3.15152 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.18390 9.04470 0.13920 1.53902 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24070 9.10690 0.13380 1.46922 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.31270 9.17730 0.13540 1.47538 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02800 9.88220 0.14580 1.47538 保德信中國品牌基金-人民幣 8.81000 8.47000 0.34000 4.01417 保德信中國品牌基金-美元 8.78000 8.46000 0.32000 3.78251 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.18000 0.34000 3.70370 保德信台商全方位基金 37.17000 37.19000 -0.02000 -0.05378 保德信全球中小基金 30.56000 30.40000 0.16000 0.52632 保德信全球消費商機基金 18.55000 18.46000 0.09000 0.48754 保德信全球基礎建設基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 保德信全球資源基金 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 保德信全球醫療生化基金-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.54000 33.45000 0.09000 0.26906 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.84940 9.83350 0.01590 0.16169 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.63380 10.61660 0.01720 0.16201 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28360 9.27130 0.01230 0.13267 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00850 9.99530 0.01320 0.13206 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26100 8.25890 0.00210 0.02543 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84860 10.84590 0.00270 0.02489 保德信亞太基金 21.73000 21.51000 0.22000 1.02278 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52070 8.52120 -0.00050 -0.00587 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24330 11.24410 -0.00080 -0.00711 保德信店頭市場基金 35.52000 36.06000 -0.54000 -1.49750 保德信拉丁美洲基金 7.14000 7.13000 0.01000 0.14025 保德信金平衡基金 30.64000 30.45000 0.19000 0.62397 保德信金滿意基金 44.41000 44.33000 0.08000 0.18046 保德信科技島基金 27.50000 27.50000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 97.02000 96.82000 0.20000 0.20657 保德信第一基金 27.64000 27.63000 0.01000 0.03619 保德信貨幣市場基金 15.76480 15.76460 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65830 10.63330 0.02500 0.23511 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75900 10.73690 0.02210 0.20583 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90600 10.87950 0.02650 0.24358 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.30800 10.28600 0.02200 0.21388 保德信新世紀基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10090 8.10300 -0.00210 -0.02592 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89250 10.89530 -0.00280 -0.02570 保德信新興趨勢組合基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 保德信瑞騰基金 15.54330 15.54340 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78830 9.79430 -0.00600 -0.06126 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01700 10.02300 -0.00600 -0.05986 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72650 9.73240 -0.00590 -0.06062 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83620 9.84280 -0.00660 -0.06705 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95400 9.97180 -0.01780 -0.17850 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95390 9.97160 -0.01770 -0.17750 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79350 9.80810 -0.01460 -0.14886 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79640 9.81090 -0.01450 -0.14779 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.07370 10.08880 -0.01510 -0.14967 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.11890 10.13640 -0.01750 -0.17265 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11860 10.13600 -0.01740 -0.17167 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.99080 10.00580 -0.01500 -0.14991 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.99080 10.00580 -0.01500 -0.14991 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72850 9.75170 -0.02320 -0.23791 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56420 9.58410 -0.01990 -0.20764 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95170 1.95280 -0.00110 -0.05633 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65760 2.65880 -0.00120 -0.04513 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29380 0.00040 0.13615 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43490 0.43430 0.00060 0.13815 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40830 8.39790 0.01040 0.12384 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65750 11.64310 0.01440 0.12368 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50260 9.50820 -0.00560 -0.05890 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62800 11.63630 -0.00830 -0.07133 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62620 8.61490 0.01130 0.13117 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57900 10.56510 0.01390 0.13157 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18930 10.20310 -0.01380 -0.13525 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10920 10.12280 -0.01360 -0.13435 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11050 10.11550 -0.00500 -0.04943 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67190 10.67730 -0.00540 -0.05057 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02070 10.02560 -0.00490 -0.04887 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82010 9.82620 -0.00610 -0.06208 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12440 10.13060 -0.00620 -0.06120 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79430 9.80060 -0.00630 -0.06428 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99590 10.00180 -0.00590 -0.05899 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.70220 10.74580 -0.04360 -0.40574 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.27910 6.28640 -0.00730 -0.11612 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77880 10.79140 -0.01260 -0.11676 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64750 11.64740 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263 施羅德樂活中小基金-I類型 4640.24000 4656.56000 -16.32000 -0.35047 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.27320 10.15610 0.11710 1.15300 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30870 11.17690 0.13180 1.17922 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.55300 10.43030 0.12270 1.17638 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13880 9.03460 0.10420 1.15334 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.58120 9.46950 0.11170 1.17958 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.39180 9.28260 0.10920 1.17639 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47410 10.35470 0.11940 1.15310 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.04360 10.91490 0.12870 1.17912 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.98670 10.85900 0.12770 1.17598 柏瑞五國金勢力建設基金 6.60000 6.57000 0.03000 0.45662 柏瑞巨人基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65180 13.65170 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.35000 16.26000 0.09000 0.55351 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.52820 13.53640 -0.00820 -0.06058 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90410 11.90960 -0.00550 -0.04618 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51660 12.52200 -0.00540 -0.04312 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.93060 8.93610 -0.00550 -0.06155 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81720 6.82130 -0.00410 -0.06011 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82140 8.82540 -0.00400 -0.04532 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45530 8.46240 -0.00710 -0.08390 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81900 10.82370 -0.00470 -0.04342 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35970 8.37350 -0.01380 -0.16481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08060 12.08620 -0.00560 -0.04633 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.71980 11.72690 -0.00710 -0.06054 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77700 11.78690 -0.00990 -0.08399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39400 11.39900 -0.00500 -0.04386 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03410 9.03960 -0.00550 -0.06084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.85640 9.86100 -0.00460 -0.04665 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66450 9.67270 -0.00820 -0.08477 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62230 9.62650 -0.00420 -0.04363 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44960 9.46520 -0.01560 -0.16481 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26410 10.26570 -0.00160 -0.01559 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13400 10.13430 -0.00030 -0.00296 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02040 10.02030 0.00010 0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10080 10.10090 -0.00010 -0.00099 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01840 10.01990 -0.00150 -0.01497 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82450 9.82470 -0.00020 -0.00204 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77680 9.77670 0.00010 0.00102 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85790 9.85790 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24500 10.24660 -0.00160 -0.01561 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13400 10.13420 -0.00020 -0.00197 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02040 10.02030 0.00010 0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10100 10.10100 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01840 10.01990 -0.00150 -0.01497 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82460 9.82480 -0.00020 -0.00204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77690 9.77680 0.00010 0.00102 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85790 9.85800 -0.00010 -0.00101 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66080 10.65860 0.00220 0.02064 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85410 11.85020 0.00390 0.03291 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26510 11.26100 0.00410 0.03641 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04900 9.04720 0.00180 0.01990 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75200 9.74870 0.00330 0.03385 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61790 9.61440 0.00350 0.03640 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37380 10.37170 0.00210 0.02025 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03750 11.03380 0.00370 0.03353 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88330 10.87940 0.00390 0.03585 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04930 9.04740 0.00190 0.02100 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75240 9.74910 0.00330 0.03385 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61830 9.61480 0.00350 0.03640 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.34000 13.20000 0.14000 1.06061 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.44000 13.31000 0.13000 0.97671 柏瑞拉丁美洲基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39830 11.42090 -0.02260 -0.19788 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46780 7.48260 -0.01480 -0.19779 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45380 11.47130 -0.01750 -0.15255 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12200 11.13800 -0.01600 -0.14365 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.24360 10.25780 -0.01420 -0.13843 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39520 8.40800 -0.01280 -0.15224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45210 9.46580 -0.01370 -0.14473 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.47790 9.49090 -0.01300 -0.13697 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.69880 10.71420 -0.01540 -0.14373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05850 10.07390 -0.01540 -0.15287 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.22690 10.24100 -0.01410 -0.13768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79250 9.80660 -0.01410 -0.14378 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.07100 9.08490 -0.01390 -0.15300 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93580 8.94860 -0.01280 -0.14304 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.50210 9.51520 -0.01310 -0.13767 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95750 11.99190 -0.03440 -0.28686 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42840 11.45980 -0.03140 -0.27400 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85480 10.88390 -0.02910 -0.26737 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.12930 7.14980 -0.02050 -0.28672 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93140 8.95590 -0.02450 -0.27356 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.54130 9.56690 -0.02560 -0.26759 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27880 10.30840 -0.02960 -0.28714 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87210 10.90120 -0.02910 -0.26694 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66600 9.69260 -0.02660 -0.27444 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.09130 9.11750 -0.02620 -0.28736 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.74450 9.77070 -0.02620 -0.26815 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19000 11.18790 0.00210 0.01877 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76940 11.76560 0.00380 0.03230 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.79920 10.79560 0.00360 0.03335 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14980 9.14810 0.00170 0.01858 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68960 9.68660 0.00300 0.03097 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.68320 9.67990 0.00330 0.03409 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09320 11.08970 0.00350 0.03156 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98390 9.98210 0.00180 0.01803 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29000 10.28650 0.00350 0.03403 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.51660 9.51480 0.00180 0.01892 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30360 9.30180 0.00180 0.01935 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91000 9.90690 0.00310 0.03129 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44450 9.44130 0.00320 0.03389 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.44000 18.41000 0.03000 0.16295 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.27000 17.23000 0.04000 0.23215 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94860 12.94360 0.00500 0.03863 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.84690 10.81900 0.02790 0.25788 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.77370 11.74780 0.02590 0.22047 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.35730 12.32570 0.03160 0.25637 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.28700 11.25950 0.02750 0.24424 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86640 9.84100 0.02540 0.25810 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.40560 10.38260 0.02300 0.22152 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28850 10.26220 0.02630 0.25628 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29070 10.26550 0.02520 0.24548 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00740 9.98160 0.02580 0.25848 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20030 10.17780 0.02250 0.22107 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.84850 11.81820 0.03030 0.25638 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23140 10.20640 0.02500 0.24494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.73000 14.45000 0.28000 1.93772 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 26.06000 -1.01000 -3.87567 國泰大中華基金 21.38000 21.50000 -0.12000 -0.55814 國泰小龍基金 16.17000 16.11000 0.06000 0.37244 國泰中小成長基金 46.38000 46.60000 -0.22000 -0.47210 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.09040 4.01950 0.07090 1.76390 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.37000 17.94000 0.43000 2.39688 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69340 0.67690 0.01650 2.43758 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65520 0.63960 0.01560 2.43902 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18700 2.19910 -0.01210 -0.55023 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64330 9.63550 0.00780 0.08095 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18710 8.18050 0.00660 0.08068 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31620 0.31590 0.00030 0.09497 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48810 11.48710 0.00100 0.00871 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68040 1.66930 0.01110 0.66495 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95600 9.91790 0.03810 0.38415 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33010 0.32870 0.00140 0.42592 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.34710 4.26140 0.08570 2.01108 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.51000 19.00000 0.51000 2.68421 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63190 0.61540 0.01650 2.68118 國泰中港台基金人民幣級別 3.19860 3.12910 0.06950 2.22109 國泰中港台基金台幣級別 14.36000 13.96000 0.40000 2.86533 國泰中港台基金美元級別 0.47070 0.45750 0.01320 2.88525 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.76000 27.77000 -0.01000 -0.03601 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.57000 36.59000 -0.02000 -0.05466 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30910 10.30580 0.00330 0.03202 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.30930 10.30600 0.00330 0.03202 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30960 10.30620 0.00340 0.03299 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33630 0.33610 0.00020 0.05951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33640 0.33610 0.00030 0.08926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33640 0.33620 0.00020 0.05949 國泰台灣貨幣市場基金 12.40970 12.40960 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.66000 29.02000 -0.36000 -1.24052 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47460 2.47970 -0.00510 -0.20567 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36310 0.36150 0.00160 0.44260 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49170 0.49180 -0.00010 -0.02033 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47070 0.46800 0.00270 0.57692 國泰全球資源基金台幣級別 5.94000 5.90000 0.04000 0.67797 國泰全球資源基金美元級別 0.19110 0.18960 0.00150 0.79114 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41510 0.41370 0.00140 0.33841 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37530 0.37400 0.00130 0.34759 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43980 0.43830 0.00150 0.34223 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50570 0.50630 -0.00060 -0.11851 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.95000 20.95000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.14000 21.92000 0.22000 1.00365 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50260 2.50660 -0.00400 -0.15958 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29920 11.24590 0.05330 0.47395 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16110 10.11320 0.04790 0.47364 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36820 0.36640 0.00180 0.49127 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33110 0.32950 0.00160 0.48558 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49530 0.49520 0.00010 0.02019 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39940 0.39650 0.00290 0.73140 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.88000 18.78000 0.10000 0.53248 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61650 0.61300 0.00350 0.57096 國泰科技生化基金 37.38000 37.88000 -0.50000 -1.31996 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.19000 27.07000 0.12000 0.44330 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.79970 39.06670 -0.26700 -0.68345 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.75010 19.63120 0.11890 0.60567 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.95500 19.19470 -0.23970 -1.24878 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.10910 40.28040 -0.17130 -0.42527 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.63950 40.71480 -0.07530 -0.18495 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.04270 43.01130 0.03140 0.07300 國泰紐幣2021保本基金 12.12940 12.11850 0.01090 0.08995 國泰紐幣八年期保本基金 12.41630 12.40200 0.01430 0.11530 國泰紐幣保本基金 12.39900 12.39580 0.00320 0.02582 國泰高科技基金 13.68000 13.89000 -0.21000 -1.51188 國泰國泰基金台幣I級別 24.85000 24.93000 -0.08000 -0.32090 國泰國泰基金台幣級別 24.85000 24.93000 -0.08000 -0.32090 國泰富時中國A50基金 17.86000 18.08000 -0.22000 -1.21681 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33630 0.00040 0.11894 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46270 0.46430 -0.00160 -0.34460 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37310 0.37140 0.00170 0.45773 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51280 0.51280 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35120 0.35000 0.00120 0.34286 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48260 0.48320 -0.00060 -0.12417 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.66750 10.65620 0.01130 0.10604 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65830 7.65010 0.00820 0.10719 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36050 0.36010 0.00040 0.11108 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25680 0.25660 0.00020 0.07794 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22770 2.23500 -0.00730 -0.32662 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96310 9.93350 0.02960 0.29798 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32440 0.32340 0.00100 0.30921 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.22980 40.04260 0.18720 0.46750 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.95000 19.22000 -0.27000 -1.40479 國泰新興市場基金台幣級別 11.91000 11.70000 0.21000 1.79487 國泰新興市場基金美元級別 0.38900 0.38200 0.00700 1.83246 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26260 2.27910 -0.01650 -0.72397 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49100 1.50190 -0.01090 -0.72575 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34220 0.34240 -0.00020 -0.05841 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36840 0.36860 -0.00020 -0.05426 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22770 0.22790 -0.00020 -0.08776 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49810 10.50680 -0.00870 -0.08280 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.78820 6.79390 -0.00570 -0.08390 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.56000 13.66000 -0.10000 -0.73206 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.83000 37.29000 0.54000 1.44811 國泰價值卓越基金 16.24000 16.50000 -0.26000 -1.57576 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38480 0.38140 0.00340 0.89145 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.63920 38.62000 0.01920 0.04972 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.68000 20.57000 0.11000 0.53476 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.73000 19.58000 0.15000 0.76609 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.89000 19.74000 0.15000 0.75988 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10110 12.09810 0.00300 0.02480 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39700 0.39690 0.00010 0.02520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62280 9.64130 -0.01850 -0.19188 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28660 8.26190 0.02470 0.29896 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.69560 10.71640 -0.02080 -0.19410 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31680 9.28910 0.02770 0.29820 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17340 11.17260 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76690 9.77180 -0.00490 -0.05014 第一金大中華基金 28.57000 28.62000 -0.05000 -0.17470 第一金小型精選基金 40.73000 41.39000 -0.66000 -1.59459 第一金中國世紀基金-人民幣 13.19000 12.97000 0.22000 1.69622 第一金中國世紀基金-美元 8.29460 8.10240 0.19220 2.37214 第一金中國世紀基金-美元-N 8.29540 8.10320 0.19220 2.37190 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.68000 9.46000 0.22000 2.32558 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.68000 9.46000 0.22000 2.32558 第一金中概平衡基金 26.71000 26.81000 -0.10000 -0.37300 第一金台灣貨幣市場基金 15.24810 15.24790 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.81900 177.81600 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00980 10.03330 -0.02350 -0.23422 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00980 10.03330 -0.02350 -0.23422 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.23390 14.19800 0.03590 0.25285 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.23450 14.19860 0.03590 0.25284 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.58000 13.55000 0.03000 0.22140 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87840 9.86490 0.01350 0.13685 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88180 9.86840 0.01340 0.13579 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51510 9.50410 0.01100 0.11574 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.52900 0.01100 0.11544 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35630 10.34230 0.01400 0.13537 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98570 9.97420 0.01150 0.11530 第一金全球大趨勢基金 23.54000 23.45000 0.09000 0.38380 第一金全球不動產證券化基金A 8.26680 8.25110 0.01570 0.19028 第一金全球不動產證券化基金B 5.87870 5.86760 0.01110 0.18917 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.61690 9.59110 0.02580 0.26900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.61800 9.59220 0.02580 0.26897 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.98330 9.95660 0.02670 0.26816 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.98460 9.95780 0.02680 0.26914 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67220 8.65850 0.01370 0.15823 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24920 10.23310 0.01610 0.15733 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70730 9.69970 0.00760 0.07835 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70650 9.69890 0.00760 0.07836 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98950 7.97670 0.01280 0.16047 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85780 8.84520 0.01260 0.14245 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85820 8.84560 0.01260 0.14244 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.20510 11.19630 0.00880 0.07860 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.20600 11.19720 0.00880 0.07859 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02480 10.00880 0.01600 0.15986 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.81690 14.79580 0.02110 0.14261 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.98800 13.91310 0.07490 0.53834 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.00540 13.93020 0.07520 0.53983 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 第一金亞洲科技基金 19.50000 19.31000 0.19000 0.98395 第一金亞洲新興市場基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686 第一金店頭市場基金 10.29000 10.51000 -0.22000 -2.09324 第一金創新趨勢基金 25.96000 26.45000 -0.49000 -1.85255 第一金電子基金 35.92000 36.31000 -0.39000 -1.07408 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.13000 20.85000 0.28000 1.34293 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.74000 18.88000 -0.14000 -0.74153 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.01000 8.85000 0.16000 1.80791 統一大中華中小基金(美元) 8.29000 8.13000 0.16000 1.96802 統一大中華中小基金(新台幣) 12.16000 11.92000 0.24000 2.01342 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 統一大東協高股息基金(美元) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 統一大滿貫基金-A類型 36.30000 36.44000 -0.14000 -0.38419 統一大滿貫基金-I類型 36.30000 36.44000 -0.14000 -0.38419 統一大龍印基金 15.31000 15.09000 0.22000 1.45792 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.55000 9.29000 0.26000 2.79871 統一大龍騰中國基金(美元) 8.80000 8.55000 0.25000 2.92398 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.92000 9.64000 0.28000 2.90456 統一中小基金 27.51000 27.71000 -0.20000 -0.72176 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82340 9.88620 -0.06280 -0.63523 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20340 9.24750 -0.04410 -0.47689 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90240 8.94480 -0.04240 -0.47402 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67140 11.68620 -0.01480 -0.12665 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86230 10.85830 0.00400 0.03684 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50210 10.50000 0.00210 0.02000 統一台灣動力基金 18.55000 18.93000 -0.38000 -2.00740 統一全天候基金-A類型 116.56000 117.06000 -0.50000 -0.42713 統一全天候基金-I類型 116.56000 117.06000 -0.50000 -0.42713 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.08580 9.11450 -0.02870 -0.31488 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.81910 8.83250 -0.01340 -0.15171 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77270 8.78740 -0.01470 -0.16728 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.39820 9.39250 0.00570 0.06069 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.12220 9.10170 0.02050 0.22523 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.07420 9.05540 0.01880 0.20761 統一全球債券組合基金 11.99160 11.99460 -0.00300 -0.02501 統一全球新科技基金(人民幣) 16.15000 16.01000 0.14000 0.87445 統一全球新科技基金(美元) 15.29000 15.13000 0.16000 1.05750 統一全球新科技基金(新台幣) 14.55000 14.40000 0.15000 1.04167 統一亞太基金 26.34000 26.04000 0.30000 1.15207 統一亞洲大金磚基金 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297 統一奔騰基金 63.44000 64.06000 -0.62000 -0.96784 統一強棒貨幣市場基金 16.65650 16.65630 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613 統一強漢基金(美元) 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716 統一強漢基金(新台幣) 25.04000 24.73000 0.31000 1.25354 統一統信基金 34.17000 34.54000 -0.37000 -1.07122 統一黑馬基金 63.40000 64.05000 -0.65000 -1.01483 統一新亞洲科技能源基金 18.90000 18.53000 0.37000 1.99676 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.02130 8.05800 -0.03670 -0.45545 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18970 10.19270 -0.00300 -0.02943 統一經建基金 49.30000 49.55000 -0.25000 -0.50454 統一龍馬基金 74.87000 75.59000 -0.72000 -0.95251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.83000 24.45000 -0.62000 -2.53579 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.57000 50.91000 -0.34000 -0.66785 野村中國機會基金 13.34000 13.03000 0.31000 2.37913 野村巴西基金 5.61000 5.68000 -0.07000 -1.23239 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.32000 12.17000 0.15000 1.23254 野村台灣高股息基金 23.82000 23.80000 0.02000 0.08403 野村台灣運籌基金 38.44000 38.62000 -0.18000 -0.46608 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.56520 9.57040 -0.00520 -0.05433 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51670 9.52090 -0.00420 -0.04411 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.56800 9.57380 -0.00580 -0.06058 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77240 9.77760 -0.00520 -0.05318 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67480 9.67910 -0.00430 -0.04443 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63680 9.64270 -0.00590 -0.06119 野村平衡基金 19.91000 20.02000 -0.11000 -0.54945 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 野村全球生技醫療基金 18.04000 17.89000 0.15000 0.83846 野村全球品牌基金 28.28000 28.08000 0.20000 0.71225 野村全球氣候變遷基金 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.32000 13.24000 0.08000 0.60423 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.91000 19.79000 0.12000 0.60637 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04380 10.03450 0.00930 0.09268 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48000 10.46780 0.01220 0.11655 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37890 10.36870 0.01020 0.09837 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61420 9.67250 -0.05830 -0.60274 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36800 9.41680 -0.04880 -0.51822 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.94170 8.99290 -0.05120 -0.56934 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31140 11.29760 0.01380 0.12215 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80030 10.78750 0.01280 0.11866 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37130 10.36120 0.01010 0.09748 野村成長基金 30.05000 29.72000 0.33000 1.11036 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.97800 9.01200 -0.03400 -0.37727 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.98750 9.01130 -0.02380 -0.26411 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.12090 9.14650 -0.02560 -0.27989 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.46300 9.41920 0.04380 0.46501 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.37740 9.33210 0.04530 0.48542 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.51840 9.47490 0.04350 0.45911 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.56000 12.39000 0.17000 1.37207 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49520 9.53880 -0.04360 -0.45708 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55360 9.58650 -0.03290 -0.34319 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63650 9.67180 -0.03530 -0.36498 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04470 10.03510 0.00960 0.09566 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01470 10.00420 0.01050 0.10496 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10750 10.09950 0.00800 0.07921 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63650 8.68080 -0.04430 -0.51032 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23200 9.28910 -0.05710 -0.61470 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10050 9.14710 -0.04660 -0.50945 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15700 13.15360 0.00340 0.02585 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.19540 12.19140 0.00400 0.03281 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93740 9.93260 0.00480 0.04833 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22120 10.26940 -0.04820 -0.46936 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88160 9.92010 -0.03850 -0.38810 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41780 9.45900 -0.04120 -0.43556 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24240 11.22900 0.01340 0.11933 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19340 10.17670 0.01670 0.16410 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26690 11.24920 0.01770 0.15734 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76690 10.74970 0.01720 0.16000 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.52430 10.50850 0.01580 0.15035 野村泰國基金 41.43000 41.07000 0.36000 0.87655 野村高科技基金 12.26000 12.56000 -0.30000 -2.38854 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26480 10.23230 0.03250 0.31762 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43610 10.44120 -0.00510 -0.04884 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59360 10.63310 -0.03950 -0.37148 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.78710 9.78240 0.00470 0.04805 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67990 9.67820 0.00170 0.01757 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57030 9.57940 -0.00910 -0.09500 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00740 11.97010 0.03730 0.31161 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.11610 13.09850 0.01760 0.13437 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.93510 10.89700 0.03810 0.34964 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.82210 10.78720 0.03490 0.32353 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95690 10.92580 0.03110 0.28465 野村貨幣市場基金 16.26370 16.26350 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.12000 15.90000 0.22000 1.38365 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05360 10.05530 -0.00170 -0.01691 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97310 9.95300 0.02010 0.20195 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.94230 9.92510 0.01720 0.17330 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84800 9.85130 -0.00330 -0.03350 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80950 9.81000 -0.00050 -0.00510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80430 9.80660 -0.00230 -0.02345 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84800 9.85130 -0.00330 -0.03350 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80950 9.81000 -0.00050 -0.00510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80430 9.80660 -0.00230 -0.02345 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04440 10.07010 -0.02570 -0.25521 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.00000 10.02070 -0.02070 -0.20657 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.97660 9.99950 -0.02290 -0.22901 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.04440 10.07010 -0.02570 -0.25521 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.00000 10.02070 -0.02070 -0.20657 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.97660 9.99950 -0.02290 -0.22901 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11750 10.10890 0.00860 0.08507 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96560 7.99020 -0.02460 -0.30788 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80760 11.79960 0.00800 0.06780 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.60000 7.54000 0.06000 0.79576 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 野村精選貨幣市場基金 12.07750 12.07740 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 野村歐洲高股息基金季配型 8.12000 8.03000 0.09000 1.12080 野村歐洲高股息基金累積型 11.51000 11.37000 0.14000 1.23131 野村積極成長基金 12.68000 12.54000 0.14000 1.11643 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.11000 35.45000 -0.34000 -0.95910 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29950 10.28740 0.01210 0.11762 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60550 8.64030 -0.03480 -0.40276 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94150 7.96690 -0.02540 -0.31882 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86330 7.89040 -0.02710 -0.34346 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.67960 11.66400 0.01560 0.13374 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52870 10.51610 0.01260 0.11982 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45770 10.44720 0.01050 0.10051 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 野村環球基金-人民幣計價 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762 野村環球基金-美元計價 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.61000 17.51000 0.10000 0.57110 野村鴻利基金 22.93000 23.09000 -0.16000 -0.69294 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85740 16.85730 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.87000 20.98000 -0.11000 -0.52431 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15620 10.15280 0.00340 0.03349 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32580 13.32140 0.00440 0.03303 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.63900 9.66910 -0.03010 -0.31130 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62490 9.65410 -0.02920 -0.30246 凱基台商天下基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 凱基台灣精五門基金 21.03000 21.08000 -0.05000 -0.23719 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81740 10.77590 0.04150 0.38512 凱基亞太高股息基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 凱基亞洲四金磚基金 17.04000 16.78000 0.26000 1.54946 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.81000 13.68000 0.13000 0.95029 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.55220 12.39420 0.15800 1.27479 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54120 11.54110 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.60000 27.62000 -0.02000 -0.07241 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.31000 22.23000 0.08000 0.35987 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.74870 21.66680 0.08190 0.37800 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.76000 17.63000 0.13000 0.73738 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.07110 16.94520 0.12590 0.74298 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95010 11.92060 0.02950 0.24747 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.67720 11.67560 0.00160 0.01370 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 凱基護城河基金-台幣計價A 13.31000 13.23000 0.08000 0.60469 凱基護城河基金-美元計價B 13.12100 13.03920 0.08180 0.62734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.20000 35.91000 0.29000 0.80757 富邦NASDAQ-100基金 31.22000 31.14000 0.08000 0.25690 富邦上証180基金 27.29000 27.57000 -0.28000 -1.01560 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20240 0.19720 0.00520 2.63692 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.20000 6.04000 0.16000 2.64901 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.94000 7.81000 0.13000 1.66453 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.53000 35.87000 -1.34000 -3.73571 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.36530 11.27570 0.08960 0.79463 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.51520 10.41470 0.10050 0.96498 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09980 9.96270 0.13710 1.37613 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95970 9.88120 0.07850 0.79444 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14120 9.05370 0.08750 0.96646 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.78730 8.66810 0.11920 1.37516 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.47440 20.41100 0.06340 0.31062 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32660 11.32560 0.00100 0.00883 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37180 10.30630 0.06550 0.63553 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88210 12.88590 -0.00380 -0.02949 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89690 1.89640 0.00050 0.02637 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44250 9.44530 -0.00280 -0.02964 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43830 1.43790 0.00040 0.02782 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.73830 11.73670 0.00160 0.01363 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71410 1.70980 0.00430 0.25149 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16170 10.16030 0.00140 0.01378 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50270 1.49900 0.00370 0.24683 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.53000 23.59000 -0.06000 -0.25435 富邦日本東証基金 22.36000 22.40000 -0.04000 -0.17857 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.44000 44.11000 0.33000 0.74813 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.01000 49.88000 0.13000 0.26063 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.41000 52.81000 0.60000 1.13615 富邦台灣心基金 23.38000 23.44000 -0.06000 -0.25597 富邦台灣釆吉50基金 49.77000 49.23000 0.54000 1.09689 富邦台灣科技指數基金 55.76000 54.73000 1.03000 1.88197 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.25400 41.44630 -0.19230 -0.46397 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.36780 41.37260 -0.00480 -0.01160 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29710 0.29620 0.00090 0.30385 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50350 2.51850 -0.01500 -0.59559 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33860 0.00050 0.14767 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.54100 10.52480 0.01620 0.15392 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17510 2.18820 -0.01310 -0.59867 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32530 0.32480 0.00050 0.15394 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09830 9.08430 0.01400 0.15411 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.47000 24.53000 -0.06000 -0.24460 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.87000 32.92000 -0.05000 -0.15188 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63740 15.63720 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99790 39.99820 -0.00030 -0.00075 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99580 39.99640 -0.00060 -0.00150 富邦長紅基金 67.16000 67.32000 -0.16000 -0.23767 富邦科技基金 26.11000 26.32000 -0.21000 -0.79787 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.15130 40.20600 -0.05470 -0.13605 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.33670 39.62570 -0.28900 -0.72932 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.90190 39.04510 -0.14320 -0.36676 富邦恒生國企ETF基金 20.40000 20.34000 0.06000 0.29499 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.25000 28.18000 0.07000 0.24840 富邦高成長基金 25.66000 25.60000 0.06000 0.23438 富邦基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 富邦深証100基金 8.91000 9.08000 -0.17000 -1.87225 富邦富時歐洲ETF基金 20.97000 20.84000 0.13000 0.62380 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41130 0.41090 0.00040 0.09735 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31650 12.30560 0.01090 0.08858 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56010 9.55160 0.00850 0.08899 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30630 0.30600 0.00030 0.09804 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90620 8.89820 0.00800 0.08991 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.51610 9.49370 0.02240 0.23595 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97770 9.95720 0.02050 0.20588 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44400 9.42190 0.02210 0.23456 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88900 9.86860 0.02040 0.20672 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.01000 20.76000 0.25000 1.20424 富邦精準基金 48.53000 49.02000 -0.49000 -0.99959 富邦精銳中小基金 12.27000 12.41000 -0.14000 -1.12812 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.06000 20.11000 -0.05000 -0.24863 富邦臺灣公司治理100基金 22.34000 22.06000 0.28000 1.26927 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.35000 16.12000 0.23000 1.42680 富邦標普美國特別股ETF基金 19.79000 19.81000 -0.02000 -0.10096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.39850 10.38860 0.00990 0.09530 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.34780 10.25440 0.09340 0.91083 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41790 10.32810 0.08980 0.86947 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13490 10.12530 0.00960 0.09481 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.03940 9.94880 0.09060 0.91066 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08920 10.00220 0.08700 0.86981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.52000 31.30000 0.22000 0.70288 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.77570 8.76270 0.01300 0.14836 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25040 9.23500 0.01540 0.16676 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98670 8.97290 0.01380 0.15380 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77020 9.75480 0.01540 0.15787 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71280 9.69660 0.01620 0.16707 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43780 9.42330 0.01450 0.15387 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50830 9.49350 0.01480 0.15590 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52330 8.53450 -0.01120 -0.13123 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.48980 9.50120 -0.01140 -0.11998 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98580 8.99780 -0.01200 -0.13337 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59230 10.60700 -0.01470 -0.13859 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28320 10.29550 -0.01230 -0.11947 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80890 9.82190 -0.01300 -0.13236 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10620 9.11820 -0.01200 -0.13160 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.63620 9.64890 -0.01270 -0.13162 富達卓越領航全球組合基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72520 8.74160 -0.01640 -0.18761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37060 9.38710 -0.01650 -0.17577 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06850 9.08570 -0.01720 -0.18931 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.93130 9.95000 -0.01870 -0.18794 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82650 9.84380 -0.01730 -0.17575 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54660 9.56460 -0.01800 -0.18819 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15670 9.17380 -0.01710 -0.18640 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61330 9.63130 -0.01800 -0.18689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.52000 9.36000 0.16000 1.70940 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.29000 10.05000 0.24000 2.38806 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.98000 8.77000 0.21000 2.39453 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.08000 7.89000 0.19000 2.40811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.32000 9.05000 0.27000 2.98343 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.05000 8.78000 0.27000 3.07517 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67660 9.69400 -0.01740 -0.17949 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15880 9.15300 0.00580 0.06337 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75620 8.75230 0.00390 0.04456 富蘭克林華美中華基金 13.24000 12.82000 0.42000 3.27613 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.81000 21.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.96000 20.94000 0.02000 0.09551 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91770 7.91360 0.00410 0.05181 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05690 9.05070 0.00620 0.06850 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73740 9.73070 0.00670 0.06885 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27300 9.26810 0.00490 0.05287 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11950 11.10140 0.01810 0.16304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78380 8.76950 0.01430 0.16307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.21160 9.19660 0.01500 0.16310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.24030 13.22540 0.01490 0.11266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26730 10.25580 0.01150 0.11213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15610 10.14030 0.01580 0.15581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70180 7.68990 0.01190 0.15475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17500 9.16080 0.01420 0.15501 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72100 10.70650 0.01450 0.13543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59230 7.58210 0.01020 0.13453 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06360 9.05130 0.01230 0.13589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45030 10.43420 0.01610 0.15430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74680 7.73480 0.01200 0.15514 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20960 8.20850 0.00110 0.01340 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22710 9.22420 0.00290 0.03144 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00220 9.99910 0.00310 0.03100 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63230 12.63050 0.00180 0.01425 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.31280 13.24930 0.06350 0.47927 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 富蘭克林華美第一富基金 42.25000 42.46000 -0.21000 -0.49458 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30140 10.30120 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.47000 15.39000 0.08000 0.51982 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04520 7.97290 0.07230 0.90682 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.96290 10.90630 0.05660 0.51897 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.68320 9.71000 -0.02680 -0.27600 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.10250 11.13320 -0.03070 -0.27575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96510 6.96330 0.00180 0.02585 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17680 9.17300 0.00380 0.04143 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27250 10.26830 0.00420 0.04090 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.66430 10.66170 0.00260 0.02439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.34000 20.33000 0.01000 0.04919 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 復華人民幣貨幣市場基金 11.61410 11.61330 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 39.58250 39.88280 -0.30030 -0.75296 復華大中華中小策略基金 9.41000 9.15000 0.26000 2.84153 復華中小精選基金 79.48000 80.84000 -1.36000 -1.68234 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.05000 8.89000 0.16000 1.79978 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.08000 7.88000 0.20000 2.53807 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.60000 10.45000 0.15000 1.43541 復華六年到期新興市場債券基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華台灣智能基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 復華全方位基金 32.81000 33.09000 -0.28000 -0.84618 復華全球大趨勢基金-美元 13.91000 13.74000 0.17000 1.23726 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.68000 21.42000 0.26000 1.21382 復華全球平衡基金-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 復華全球平衡基金-新臺幣 20.38000 20.34000 0.04000 0.19666 復華全球物聯網科技基金-美元 16.96000 16.84000 0.12000 0.71259 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408 復華全球原物料基金 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 復華全球消費基金-新臺幣 13.71000 13.55000 0.16000 1.18081 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47010 11.46870 0.00140 0.01221 復華全球債券基金 13.40590 13.41780 -0.01190 -0.08869 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 復華有利貨幣市場基金 13.43390 13.43370 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312 復華亞太成長基金 15.52000 15.32000 0.20000 1.30548 復華亞太神龍科技基金-美元 10.25000 10.06000 0.19000 1.88867 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.77000 10.57000 0.20000 1.89215 復華東協世紀基金 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 復華南非幣長期收益基金A 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775 復華美國新星基金-新臺幣 13.16000 13.02000 0.14000 1.07527 復華恒生基金 21.08000 21.01000 0.07000 0.33317 復華恒生單日反向一倍基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 復華恒生單日正向二倍基金 32.10000 32.04000 0.06000 0.18727 復華神盾基金 26.80850 27.11300 -0.30450 -1.12308 復華高成長基金 70.50000 71.19000 -0.69000 -0.96924 復華高益策略組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 復華貨幣市場基金 14.39460 14.39450 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.31000 19.50000 -0.19000 -0.97436 復華富時台灣高股息低波動基金 53.01000 52.63000 0.38000 0.72202 復華復華基金 22.15000 22.38000 -0.23000 -1.02770 復華華人世紀基金 18.02000 17.54000 0.48000 2.73660 復華傳家二號基金 31.44680 31.52970 -0.08290 -0.26293 復華傳家基金 25.95840 26.58250 -0.62410 -2.34779 復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.30000 14.23000 0.07000 0.49192 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.31000 19.33000 -0.02000 -0.10347 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 復華新興市場高收益債券基金B 5.62000 5.62000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 復華滬深300 A股基金 20.29000 20.57000 -0.28000 -1.36121 復華數位經濟基金 63.01000 64.58000 -1.57000 -2.43109 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.19000 11.03000 0.16000 1.45059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79250 9.80840 -0.01590 -0.16211 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63200 9.64870 -0.01670 -0.17308 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94720 9.96330 -0.01610 -0.16159 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75400 9.77090 -0.01690 -0.17296 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.70900 9.72950 -0.02050 -0.21070 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.14600 10.17040 -0.02440 -0.23991 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.71280 9.74070 -0.02790 -0.28643 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.15080 10.20820 -0.05740 -0.56229 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.71190 9.73980 -0.02790 -0.28645 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.15340 10.21080 -0.05740 -0.56215 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.97570 10.01700 -0.04130 -0.41230 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.02800 10.06510 -0.03710 -0.36860 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.00390 9.97800 0.02590 0.25957 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.97570 10.01700 -0.04130 -0.41230 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.02800 10.06510 -0.03710 -0.36860 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.00390 9.97800 0.02590 0.25957 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.97620 9.95330 0.02290 0.23007 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30980 9.32760 -0.01780 -0.19083 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.45240 8.41180 0.04060 0.48266 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36530 8.32760 0.03770 0.45271 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57870 11.60080 -0.02210 -0.19050 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.53340 10.48290 0.05050 0.48174 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54710 10.49960 0.04750 0.45240 景順主流基金 19.11000 19.07000 0.04000 0.20975 景順台灣科技基金 33.28000 33.36000 -0.08000 -0.23981 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 景順全球科技基金 22.68000 22.63000 0.05000 0.22095 景順全球康健基金 19.15000 19.10000 0.05000 0.26178 景順貨幣市場基金 15.93470 15.93450 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.12000 35.01000 0.11000 0.31420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71260 8.71540 -0.00280 -0.03213 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99240 7.96440 0.02800 0.35156 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11960 11.12350 -0.00390 -0.03506 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17850 10.14290 0.03560 0.35098 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.85000 7.70000 0.15000 1.94805 華南永昌中國A股基金(美元) 7.56000 7.41000 0.15000 2.02429 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.01000 10.79000 0.22000 2.03892 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41880 9.44150 -0.02270 -0.24043 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54160 9.56740 -0.02580 -0.26967 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70510 9.72840 -0.02330 -0.23950 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.83430 9.86090 -0.02660 -0.26975 華南永昌永昌基金 19.80000 19.82000 -0.02000 -0.10091 華南永昌全球亨利組合基金 14.32480 14.33040 -0.00560 -0.03908 華南永昌全球神農水資源基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 華南永昌全球精品基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.79000 13.71000 0.08000 0.58352 華南永昌物聯網精選基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 華南永昌策略報酬基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20090 16.20070 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.97190 24.80060 0.17130 0.69071 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93500 11.93480 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15360 10.15000 0.00360 0.03547 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06920 10.00290 0.06630 0.66281 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.81130 9.80780 0.00350 0.03569 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.69720 9.63340 0.06380 0.66228 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97990 9.97570 0.00420 0.04210 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83720 9.77170 0.06550 0.67030 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73710 9.73300 0.00410 0.04212 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59150 9.52770 0.06380 0.66963 華頓中小型基金 27.91000 28.03000 -0.12000 -0.42811 華頓中國多重機會平衡基金 11.78440 11.57990 0.20450 1.76599 華頓台灣基金 30.17000 30.83000 -0.66000 -2.14077 華頓平安貨幣市場基金 11.51730 11.51720 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.39000 17.37000 0.02000 0.11514 華頓全球高收益債券基金A 13.44950 13.45470 -0.00520 -0.03865 華頓全球高收益債券基金B 8.33710 8.34030 -0.00320 -0.03837 華頓全球黑鑽油源基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62400 2.56700 0.05700 2.22049 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.77090 11.44150 0.32940 2.87899 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38440 0.37350 0.01090 2.91834 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.36320 11.27590 0.08730 0.77422 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.34360 10.27600 0.06760 0.65784 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.13380 9.99160 0.14220 1.42320 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.14780 9.01940 0.12840 1.42360 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.41580 10.26660 0.14920 1.45326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.44600 9.31020 0.13580 1.45862 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.70000 9.54000 0.16000 1.67715 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.48000 10.30000 0.18000 1.74757 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49790 2.50090 -0.00300 -0.11996 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05390 2.06420 -0.01030 -0.49898 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72910 11.66560 0.06350 0.54434 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52170 9.47020 0.05150 0.54381 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36530 0.36330 0.00200 0.55051 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30320 0.30150 0.00170 0.56385 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.33000 0.04000 1.20120 匯豐中國動力基金(台幣) 15.12000 14.85000 0.27000 1.81818 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 25.27000 25.09000 0.18000 0.71742 匯豐全球趨勢組合基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 匯豐全球關鍵資源基金 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135 匯豐安富基金 26.20000 26.06000 0.14000 0.53722 匯豐成功基金 41.93000 41.50000 0.43000 1.03614 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57620 2.59050 -0.01430 -0.55202 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34730 2.36200 -0.01470 -0.62235 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.53690 11.52510 0.01180 0.10239 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90870 7.89670 0.01200 0.15196 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37810 0.37770 0.00040 0.10590 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33680 0.33640 0.00040 0.11891 匯豐金磚動力基金 14.21000 14.03000 0.18000 1.28297 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97920 14.97910 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 4.99000 -0.02000 -0.40080 匯豐新鑽動力基金 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51710 5.50940 0.00770 0.13976 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11720 9.10970 0.00750 0.08233 匯豐龍鳳基金-A類型 54.40000 53.98000 0.42000 0.77807 匯豐龍鳳基金-I類型 54.40000 53.98000 0.42000 0.77807 匯豐龍騰電子基金 39.01000 39.02000 -0.01000 -0.02563 匯豐雙高收益債券組合基金 12.26910 12.27040 -0.00130 -0.01059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.94000 20.26000 -0.32000 -1.57947 新光中國成長基金(人民幣) 10.34000 10.01000 0.33000 3.29670 新光中國成長基金(美元) 10.41000 10.09000 0.32000 3.17146 新光中國成長基金(新臺幣) 10.31000 9.99000 0.32000 3.20320 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.56550 10.56640 -0.00090 -0.00852 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.77200 9.79230 -0.02030 -0.20731 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99740 10.02870 -0.03130 -0.31210 新光台灣富貴基金 23.80000 23.64000 0.16000 0.67682 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01590 10.02860 -0.01270 -0.12664 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71180 9.73430 -0.02250 -0.23114 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65020 9.66240 -0.01220 -0.12626 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34610 9.36770 -0.02160 -0.23058 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 新光吉星貨幣市場基金 15.44100 15.44080 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 新光多重資產基金(A累積)美元 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 新光亞洲精選基金-美金 22.78000 22.63000 0.15000 0.66284 新光亞洲精選基金-新台幣 22.90000 22.78000 0.12000 0.52678 新光兩岸優勢基金 11.88000 11.60000 0.28000 2.41379 新光店頭基金 26.93000 27.20000 -0.27000 -0.99265 新光南非幣保本基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 新光特選內需收益ETF基金 20.37000 20.28000 0.09000 0.44379 新光創新科技基金 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80970 9.79030 0.01940 0.19816 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05870 10.05850 0.00020 0.00199 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70580 9.70590 -0.00010 -0.00103 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28670 9.26830 0.01840 0.19853 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.52930 9.52410 0.00520 0.05460 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19260 9.19260 0.00000 0.00000 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 新光澳幣十年期保本基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 新光澳幣保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11370 10.10870 0.00500 0.04946 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.78850 9.86260 -0.07410 -0.75132 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73250 9.79460 -0.06210 -0.63402 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99910 9.99510 0.00400 0.04002 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95040 9.94510 0.00530 0.05329 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68260 9.74340 -0.06080 -0.62401 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65830 9.71430 -0.05600 -0.57647 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92530 9.91520 0.01010 0.10186 瑞銀全球創新趨勢基金 7.64000 7.59000 0.05000 0.65876 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80380 9.79210 0.01170 0.11948 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37340 9.41970 -0.04630 -0.49152 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.73540 9.72400 0.01140 0.11724 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.36320 9.40100 -0.03780 -0.40208 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.43310 9.47490 -0.04180 -0.44117 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87310 9.86370 0.00940 0.09530 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.79160 13.77760 0.01400 0.10161 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47310 8.50820 -0.03510 -0.41254 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.68410 37.85470 -0.17060 -0.45067 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.38050 38.58990 -0.20940 -0.54263 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.63710 39.78270 -0.14560 -0.36599 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17950 11.17860 0.00090 0.00805 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92080 9.92560 -0.00480 -0.04836 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.06960 12.79960 0.27000 2.10944 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.80680 9.60680 0.20000 2.08186 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.08000 9.87000 0.21000 2.12766 群益大印度基金-人民幣 14.48610 14.50430 -0.01820 -0.12548 群益大印度基金-美元 13.67700 13.69790 -0.02090 -0.15258 群益大印度基金-新臺幣 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.93120 12.83990 0.09130 0.71106 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.51890 12.43390 0.08500 0.68361 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.95280 11.86850 0.08430 0.71028 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.55960 10.48800 0.07160 0.68268 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.37720 10.30390 0.07330 0.71138 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.20420 9.14170 0.06250 0.68368 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.98230 9.91190 0.07040 0.71026 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.15060 9.08860 0.06200 0.68217 群益中小型股基金 50.40000 51.01000 -0.61000 -1.19584 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.85160 9.78580 0.06580 0.67240 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.18190 9.12300 0.05890 0.64562 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.55040 8.49800 0.05240 0.61662 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67930 8.62120 0.05810 0.67392 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08870 8.03680 0.05190 0.64578 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.53310 7.48700 0.04610 0.61573 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98840 10.97620 0.01220 0.11115 群益中國高收益債券基金-美元 10.64730 10.63690 0.01040 0.09777 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82150 9.81480 0.00670 0.06826 群益中國新機會基金N-人民幣 8.86240 8.67310 0.18930 2.18261 群益中國新機會基金N-美元 8.16950 7.99720 0.17230 2.15450 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.67000 8.49000 0.18000 2.12014 群益中國新機會基金-人民幣 7.85960 7.69180 0.16780 2.18154 群益中國新機會基金-美元 8.73510 8.55090 0.18420 2.15416 群益中國新機會基金-新臺幣 8.27000 8.10000 0.17000 2.09877 群益平衡王基金 19.61490 19.69190 -0.07700 -0.39102 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.98000 -0.01000 -0.16722 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.16140 11.15270 0.00870 0.07801 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.69520 10.68980 0.00540 0.05052 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00920 10.00140 0.00780 0.07799 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59080 9.58600 0.00480 0.05007 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07090 10.07420 -0.00330 -0.03276 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86540 9.86950 -0.00410 -0.04154 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41840 9.42140 -0.00300 -0.03184 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33010 9.33400 -0.00390 -0.04178 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12920 10.13250 -0.00330 -0.03257 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17490 10.17910 -0.00420 -0.04126 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58430 9.58740 -0.00310 -0.03233 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98260 9.98680 -0.00420 -0.04206 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.19850 10.21480 -0.01630 -0.15957 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.38460 7.39640 -0.01180 -0.15954 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14230 10.13230 0.01000 0.09869 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04750 10.03820 0.00930 0.09265 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.18680 10.17870 0.00810 0.07958 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02400 10.01410 0.00990 0.09886 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94710 9.93790 0.00920 0.09257 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08500 10.07700 0.00800 0.07939 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14240 10.13240 0.01000 0.09869 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04750 10.03820 0.00930 0.09265 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.18680 10.17870 0.00810 0.07958 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02410 10.01420 0.00990 0.09886 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94710 9.93790 0.00920 0.09257 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08500 10.07700 0.00800 0.07939 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 群益全球關鍵生技基金-美元 16.03070 15.95110 0.07960 0.49903 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.62000 0.08000 0.51216 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 群益印度中小基金N-美元 10.10860 10.09750 0.01110 0.10993 群益印度中小基金N-新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 16.23840 16.21600 0.02240 0.13814 群益印度中小基金-美元 14.45790 14.44200 0.01590 0.11010 群益印度中小基金-新臺幣 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 群益多重資產組合基金 15.51000 15.45000 0.06000 0.38835 群益安家基金 26.30110 26.54400 -0.24290 -0.91508 群益安穩貨幣市場基金 16.08130 16.08110 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.18000 23.91000 0.27000 1.12923 群益亞太中小基金 12.49000 12.24000 0.25000 2.04248 群益亞太新趨勢平衡基金 16.74000 16.62000 0.12000 0.72202 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70470 9.71380 -0.00910 -0.09368 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45320 7.46020 -0.00700 -0.09383 群益店頭市場基金 105.86000 107.67000 -1.81000 -1.68106 群益東方盛世基金 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 群益東協成長基金-人民幣 13.50340 13.32450 0.17890 1.34264 群益東協成長基金-美元 11.89880 11.74440 0.15440 1.31467 群益東協成長基金-新臺幣 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.29470 11.26380 0.03090 0.27433 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72440 10.69680 0.02760 0.25802 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16940 10.14500 0.02440 0.24051 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.88670 9.85960 0.02710 0.27486 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39060 9.36650 0.02410 0.25730 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90260 8.88110 0.02150 0.24209 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.67530 9.64880 0.02650 0.27465 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.55780 9.53320 0.02460 0.25805 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94560 9.92160 0.02400 0.24190 群益長安基金 30.47000 30.37000 0.10000 0.32927 群益美國新創亮點基金N-美元 10.08110 10.03710 0.04400 0.43837 群益美國新創亮點基金-美元 15.25000 15.18340 0.06660 0.43864 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.62000 14.56000 0.06000 0.41209 群益真善美基金 17.18970 17.40920 -0.21950 -1.26083 群益馬拉松基金 127.63000 128.94000 -1.31000 -1.01598 群益深証中小板基金 12.06000 12.28000 -0.22000 -1.79153 群益創新科技基金 33.63000 33.99000 -0.36000 -1.05914 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.59600 9.38170 0.21430 2.28423 群益華夏盛世基金N-美元 8.86580 8.67020 0.19560 2.25600 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.17000 8.97000 0.20000 2.22965 群益華夏盛世基金-人民幣 10.44990 10.21660 0.23330 2.28354 群益華夏盛世基金-美元 9.77580 9.56020 0.21560 2.25518 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.00000 15.65000 0.35000 2.23642 群益奧斯卡基金 28.48000 28.57000 -0.09000 -0.31502 群益新興金鑽基金-美元 12.24950 12.08360 0.16590 1.37294 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 群益葛萊美基金 24.30000 24.56000 -0.26000 -1.05863 群益道瓊美國地產ETF基金 20.40000 20.47000 -0.07000 -0.34196 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.37000 14.17000 0.20000 1.41143 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.70330 11.66210 0.04120 0.35328 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.28560 11.24840 0.03720 0.33071 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19930 11.16700 0.03230 0.28925 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.53080 8.50080 0.03000 0.35291 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11130 9.08120 0.03010 0.33145 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71100 8.68590 0.02510 0.28897 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12220 10.08880 0.03340 0.33106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.71000 30.90000 -0.19000 -0.61489 德信中國精選成長基金 10.93000 10.71000 0.22000 2.05415 德信台灣主流中小基金 20.28000 20.58000 -0.30000 -1.45773 德信新興股票組合基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 德信萬保貨幣市場基金 11.93080 11.93070 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75190 10.76040 -0.00850 -0.07899 德信數位時代基金 29.07000 29.03000 0.04000 0.13779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65920 11.65910 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.72000 16.80000 -0.08000 -0.47619 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.51000 0.05000 0.25628 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.39380 10.45640 -0.06260 -0.59868 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.87280 14.97980 -0.10700 -0.71430 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12080 8.11850 0.00230 0.02833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.03240 11.02590 0.00650 0.05895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34080 11.33430 0.00650 0.05735 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01980 13.01620 0.00360 0.02766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.55000 18.41000 0.14000 0.76046 摩根中小基金 25.14000 25.07000 0.07000 0.27922 摩根中國A股基金 13.00000 12.61000 0.39000 3.09278 摩根中國A股基金(美元) 10.28000 9.97000 0.31000 3.10933 摩根中國亮點基金 13.26000 12.99000 0.27000 2.07852 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.05540 10.87740 0.17800 1.63642 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.25520 12.11240 0.14280 1.17896 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.40370 9.25130 0.15240 1.64734 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.40690 12.16570 0.24120 1.98262 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.24260 14.01840 0.22420 1.59933 摩根台灣金磚基金-累積型 21.50000 21.36000 0.14000 0.65543 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.50000 21.36000 0.14000 0.65543 摩根台灣增長基金 53.34000 52.99000 0.35000 0.66050 摩根平衡基金 29.06000 28.83000 0.23000 0.79778 摩根全球α基金 19.56000 19.46000 0.10000 0.51387 摩根全球平衡基金 15.26580 15.21050 0.05530 0.36356 摩根全球發現基金 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77120 9.78040 -0.00920 -0.09407 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74740 10.78150 -0.03410 -0.31628 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15770 10.16680 -0.00910 -0.08951 摩根多元入息成長基金-累積型 11.46420 11.42870 0.03550 0.31062 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.06240 10.03080 0.03160 0.31503 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61580 10.55200 0.06380 0.60462 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.57800 13.49640 0.08160 0.60461 摩根亞洲基金 56.59000 56.23000 0.36000 0.64023 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46420 8.48720 -0.02300 -0.27100 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85690 9.89900 -0.04210 -0.42530 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.73110 8.75410 -0.02300 -0.26273 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.27490 12.25660 0.01830 0.14931 摩根東方內需機會基金 17.92000 17.81000 0.11000 0.61763 摩根東方科技基金 34.74000 34.52000 0.22000 0.63731 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336 摩根金龍收成基金 21.76000 21.44000 0.32000 1.49254 摩根第一貨幣市場基金 15.07630 15.07620 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.61000 14.48000 0.13000 0.89779 摩根新金磚五國基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264 摩根新絲路基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 摩根新興35基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416 摩根新興日本基金 24.85000 24.70000 0.15000 0.60729 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.44970 7.50340 -0.05370 -0.71568 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71980 9.80580 -0.08600 -0.87703 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46980 9.53740 -0.06760 -0.70879 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.69960 10.71320 -0.01360 -0.12695 摩根新興科技基金 59.84000 59.48000 0.36000 0.60525 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34230 8.37220 -0.02990 -0.35713 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57180 10.57790 -0.00610 -0.05767 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66260 8.65630 0.00630 0.07278 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44130 9.44920 -0.00790 -0.08360 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.89090 8.88320 0.00770 0.08668 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.93590 9.89550 0.04040 0.40827 摩根龍揚基金 32.51000 32.05000 0.46000 1.43526 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 摩根環球股票收益基金-累積型 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34310 9.35020 -0.00710 -0.07593 摩根總收益組合基金-累積型 11.27770 11.26200 0.01570 0.13941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.75000 25.90000 -0.15000 -0.57915 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79110 11.78130 0.00980 0.08318 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04830 11.03750 0.01080 0.09785 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00380 9.99620 0.00760 0.07603 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30220 10.29360 0.00860 0.08355 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70360 9.69420 0.00940 0.09697 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78060 8.77390 0.00670 0.07636 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.38180 10.34360 0.03820 0.36931 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36940 10.33430 0.03510 0.33965 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.79410 9.75290 0.04120 0.42244 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87480 9.83610 0.03870 0.39345 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57600 9.53570 0.04030 0.42262 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65450 9.61670 0.03780 0.39307 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.30710 11.27260 0.03450 0.30605 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09130 11.05910 0.03220 0.29116 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19300 10.16600 0.02700 0.26559 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75220 10.71940 0.03280 0.30599 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53050 10.49990 0.03060 0.29143 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68050 9.65490 0.02560 0.26515 聯邦金鑽平衡基金 24.23860 24.50230 -0.26370 -1.07623 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.71460 9.67580 0.03880 0.40100 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.96080 9.92400 0.03680 0.37082 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.71460 9.67580 0.03880 0.40100 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96080 9.92400 0.03680 0.37082 聯邦貨幣市場基金 13.16070 13.16060 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07170 16.06610 0.00560 0.03486 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.79050 12.73400 0.05650 0.44369 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.33920 12.26320 0.07600 0.61974 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.85190 11.77880 0.07310 0.62061 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77800 11.77740 0.00060 0.00509 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03400 11.03430 -0.00030 -0.00272 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55400 10.55350 0.00050 0.00474 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63060 8.63070 -0.00010 -0.00116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.61000 38.36000 0.25000 0.65172 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.50000 15.43000 0.07000 0.45366 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.77000 20.72000 0.05000 0.24131 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.90000 18.85000 0.05000 0.26525 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.70000 15.67000 0.03000 0.19145 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.70000 15.66000 0.04000 0.25543 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.07000 14.03000 0.04000 0.28510 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博貨幣市場基金 14.99450 14.99440 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.48620 10.50510 -0.01890 -0.17991 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.81730 13.84030 -0.02300 -0.16618 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58700 7.60070 -0.01370 -0.18025 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.49000 23.65000 -0.16000 -0.67653 瀚亞中國基金-人民幣 11.88000 11.55000 0.33000 2.85714 瀚亞中國基金-新台幣 12.41000 12.06000 0.35000 2.90216 瀚亞巴西基金 4.89000 4.94000 -0.05000 -1.01215 瀚亞外銷基金 44.76000 44.98000 -0.22000 -0.48911 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.70100 10.67370 0.02730 0.25577 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.37360 10.36720 0.00640 0.06173 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28370 12.27750 0.00620 0.05050 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13760 10.13620 0.00140 0.01381 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.55840 7.53920 0.01920 0.25467 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.04950 8.04450 0.00500 0.06215 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14420 8.14020 0.00400 0.04914 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15120 7.15010 0.00110 0.01538 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.90470 8.90020 0.00450 0.05056 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.29900 9.27520 0.02380 0.25660 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.40980 9.40410 0.00570 0.06061 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.28170 9.27710 0.00460 0.04958 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.98390 9.99660 -0.01270 -0.12704 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.03410 10.05160 -0.01750 -0.17410 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.98230 9.99210 -0.00980 -0.09808 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.98390 9.99660 -0.01270 -0.12704 瀚亞印度基金-人民幣 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954 瀚亞印度基金-美元 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352 瀚亞印度基金-新台幣 30.88000 30.95000 -0.07000 -0.22617 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.99000 11.91000 0.08000 0.67170 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.12000 15.01000 0.11000 0.73284 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 瀚亞亞太基礎建設基金 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.91870 11.86090 0.05780 0.48732 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.08130 13.01360 0.06770 0.52022 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.91600 10.86790 0.04810 0.44259 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.66120 10.61660 0.04460 0.42010 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.66640 11.66040 0.00600 0.05146 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.22300 9.23180 -0.00880 -0.09532 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.67210 9.68360 -0.01150 -0.11876 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.09620 9.09380 0.00240 0.02639 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.87360 8.87330 0.00030 0.00338 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.12770 9.17770 -0.05000 -0.54480 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.59190 14.56580 0.02610 0.17919 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.94750 10.96100 -0.01350 -0.12316 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.81270 10.81750 -0.00480 -0.04437 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.75460 12.76370 -0.00910 -0.07130 瀚亞非洲基金-南非幣 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.64000 21.41000 0.23000 1.07426 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55980 13.55960 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.33000 27.23000 0.10000 0.36724 瀚亞高科技基金 61.21000 61.00000 0.21000 0.34426 瀚亞理財通基金 27.96000 27.89000 0.07000 0.25099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.76000 9.95000 -0.19000 -1.90955 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 瀚亞菁華基金 24.37000 24.30000 0.07000 0.28807 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.14840 13.10350 0.04490 0.34266 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.27350 9.29740 -0.02390 -0.25706 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.69840 10.66420 0.03420 0.32070 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.38510 10.38820 -0.00310 -0.02984 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.55380 10.52770 0.02610 0.24792 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.90200 9.88040 0.02160 0.21861 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.97340 10.00180 -0.02840 -0.28395 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.53170 8.55420 -0.02250 -0.26303 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.96000 8.01590 -0.05590 -0.69736 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05350 9.06880 -0.01530 -0.16871 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.37880 8.39550 -0.01670 -0.19892 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.89280 7.96180 -0.06900 -0.86664 瀚亞電通網基金 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.72390 13.72040 0.00350 0.02551 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.51070 10.52770 -0.01700 -0.16148 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.97800 9.99860 -0.02060 -0.20603 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.53150 11.55740 -0.02590 -0.22410 瀚亞歐洲基金 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------