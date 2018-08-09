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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*1333  恩得利   20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
*1814  東光訊   20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)          
*2748  雲品     20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)             
 3257  虹冠電   20180810 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會會議室)
*6422  君耀 - KY  20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)               
*8287  英格爾   20180810 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*4923  力士     20180816 新北市五股區中興路一段 10 號 9 樓之 1
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)          
*2303  聯電     20180820 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)     
*3117  年程     20180824 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號
*4702  中美實   20180824 台北市大安區新生南路三段 30 號 (福華國際文教會館)        
*6284  佳邦     20180824 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)                
*6291  沛亨     20180824 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)           
*6684  安格     20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室                 
*6475  岱煒     20180828 本公司 (新北市土城區民權街 17 號)
*2528  皇普     20180905 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)        
*4752  聯超     20180905 台北市南京東路 2 段 206 號 14 樓 (和益化工會議室)            
*5426  振發     20180905 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)  
*8466  美 (吉吉)-KY20180905 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
*8454  富邦媒   20180907 台北市內湖區洲子街 96 號 8 樓
*8490  利得     20180907 台北市承德路二段 81 號 B1 中國生產力中心第十教室          
*1704  榮化     20180910 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心 - 經國紀念堂集賢廳)
*2401  凌陽     20180912 新竹科學工業園區工業東二路 1 號牛頓廳
*4803  VHQ-KY   20180912 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)
*6569  醫揚     20180918 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
*5203  訊連     20180920 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)        
*5229  立宇     20180927 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)             
*5340  建榮     20180927 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)            
 3521  鴻翊     20181019 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋喜來登酒店              
*6222  上揚     20181023 新北市汐止區中興路 32 號 2 樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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