[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*1333 恩得利 20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

*1814 東光訊 20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)

*2748 雲品 20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)

3257 虹冠電 20180810 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會會議室)

*6422 君耀 - KY 20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

*8287 英格爾 20180810 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓

*6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

*2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

*4923 力士 20180816 新北市五股區中興路一段 10 號 9 樓之 1

*5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)

*2303 聯電 20180820 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)

*3117 年程 20180824 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號

*4702 中美實 20180824 台北市大安區新生南路三段 30 號 (福華國際文教會館)

*6284 佳邦 20180824 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)

*6291 沛亨 20180824 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)

*6684 安格 20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室

*6475 岱煒 20180828 本公司 (新北市土城區民權街 17 號)

*2528 皇普 20180905 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)

*4752 聯超 20180905 台北市南京東路 2 段 206 號 14 樓 (和益化工會議室)

*5426 振發 20180905 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)

*8466 美 (吉吉)-KY20180905 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

*8454 富邦媒 20180907 台北市內湖區洲子街 96 號 8 樓

*8490 利得 20180907 台北市承德路二段 81 號 B1 中國生產力中心第十教室

*1704 榮化 20180910 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心 - 經國紀念堂集賢廳)

*2401 凌陽 20180912 新竹科學工業園區工業東二路 1 號牛頓廳

*4803 VHQ-KY 20180912 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)

*6569 醫揚 20180918 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

*5203 訊連 20180920 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)

*5229 立宇 20180927 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)

*5340 建榮 20180927 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)

3521 鴻翊 20181019 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋喜來登酒店

*6222 上揚 20181023 新北市汐止區中興路 32 號 2 樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

