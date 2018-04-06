貿易戰？美國股市為何再度上漲？

美國股市週四再度走高，道瓊上漲逾 300 點，擴大近來的反彈走勢。週三，道瓊收復早場 510 點的跌幅，終場收高 230 點。

專家說，投資人似乎並不太擔憂中國與美國之間以牙還牙的關稅大戰。這一切可能只是一場戲。

TD Ameritrade 公司分析師齊納漢 (JJ Kinahan) 說：「美國與中國就像場內二個最頑皮的小孩，但他們並不真想打起來。」

白宮首席經濟顧問庫卓 (Larry Kudlow) 說，這項關稅還只是提案。該談話使得投資人稍加寬心。週四，他重申了這項觀點，他告訴記者說，目前並沒有具體的關稅計畫。

此外，華爾街對川普總統的虛張聲勢推文，並未太過在意。交易員認為，政府中理智的官員將能發揮作用。

基於此，投資人焦點可能開始聚集到美國企業財報。大型銀行將於週五為財報季揭開序幕。

根據 FactSet 研究機構調查顯示，分析師預期 S&P 500 企業第一季獲利將較去年同期上升 17%，創七年來最大成長幅度。

強勁的財報有助激勵投資人。EP Wealth Advisors 公司主管菲利浦 (Adam Phillips) 說：「儘管關稅問題位舊持續，但強勁的基本面不會很快改變。短期內，影響股市的因素將是企業財報。企業在第一季的表現可能良好，亮麗的財報有助股市反彈。」