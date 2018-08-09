美股盤中─中國對美國商品加稅 股市再度受到壓力

美國股市週三中場下滑，中國宣布對美國商品加徵關稅，為股市帶來部份壓力。

中國商務部宣布，對 160 億美元的美國商品課徵關稅 25%。被中國鎖定的商品包括車輛，如大型客車與摩托車。各種燃料亦在清單之上，還有光纖電纜。

台北時間 00:29

道瓊工業平均指數下跌 62.29 點或 0.24% 至 25566.62。

Nasdaq 指數下跌 3.59 點或 0.05% 至 7880.07。

S&P 500 指數下跌 2.05 點或 0.08% 至 2856.40。

先前，美國貿易代表辦公室公布了對 160 億美元中國商品提高關稅的最終清單。該清單將於 8 月 23 日生效。這份美國最新清單公布後，被課徵 25% 關稅的中國商品金額達到 500 億美元。

全球投資人都密切關注中美貿易發展。他們也消化美國強勁的基本面，即企業獲利強勁。

分析師說，美國股市越過了貿易緊張，轉而注意基本面。但本週，基本面似乎已反應完畢。由於缺少影響股市因素，貿易緊張可能再被重視。

最近的財報季已進入尾聲。近 90% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，根據 FactSet 機構統計，其中 76.36% 獲利優於預期。若財報季結束後，至少有 80% 企業獲利優於預期，將為 FactSet 自 2008 年開始追踪該數據以來的最高百分比。

分析師說，已公布財報的 S&P 500 企業，營收與獲利大多優於第一季。本季獲利優於預期的企業亦增加。

週二收盤為止，S&P 500 距記錄高點僅約 0.5%。若該指數突破 2872.87 點，將為自 1 月 26 日以來，首度突破歷史高點。Nasdaq 距記錄高點亦不及 1%，道瓊距歷史高點則仍逾 3.7%。