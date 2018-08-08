【亞洲投顧】有沒有說要買亞泥和大成鋼？都創高囉！

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，站穩 11012 點，正式止跌轉強，當然還是多方控盤，這一波大盤 7/9 出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號之後，龍哥一直強調，盤勢都是多方控盤，多方目標 10886 點和 10941 點缺口，最後的多方目標 11088 點，全部達陣，再來多方目標是 11261 點，轉空點為 10893 點，沒有帶量跌破轉空點都是多方控盤，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，很早就提醒大家，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大，例如，蘋概股和 PCB 和傳產等等，看看 2383 台光電，1102 亞泥，2027 大成鋼，都強勢攻擊，希望大家一起獲利。

優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，5371 中光電，2383 台光電，6269 台郡，2439 美律等等，大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，隨時佈局新主力股。

今天外資期貨多單增加 3211 口，自營商期貨空單增加 863 口，外資選擇權避險佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，法人籌碼偏向多方佈局，持續上看 11261 點。

【籌碼穩定的主力股】5371 中光電，2383 台光電，5469 瀚宇博，8069 元太，2313 華通 2439 美律，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟 1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10893 點；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估