〈億元中獎人調查〉逾6成採電腦選號 有5成花不到500元就中大獎

台彩總經理蔡國基今 (8) 日表示，根據台彩統計，今年上半年電腦型彩券總銷售 309.43 億元，頭獎總中獎注數 215 注、總獎金為 57.58 億元。若進一步觀察高額中獎人購買習慣和金額部分，發現 5 成以上的中獎人單次購買金額為 100~500 元，且有 6 成以上億元中獎人習慣採用電腦選號。

蔡國基表示，根據台彩統計，上半年全臺北、中，南皆有開出頭獎，而開出注數前五名的縣市，以台北市 39 注稱冠，新北市與高雄市同為 26 注拿下第二名，另外桃園市 24 注以及台中市 16 注分別拿下四、五名。

另頭獎金額開出前五名的縣市排名，由台南市 11.4 億元稱冠，彰化縣 8.8 億元居次，新北市 6.8 億元、台北市 4.9 億元、基隆市 4.3 億元分居三、四、五名。

蔡國基指出，觀察中獎人的購買習慣，發現有近 8 成 (78.2%) 的高額中獎人 (中獎金額超過 500 萬元者) 有定期固定購買彩券的習慣，其中 4 成以上每期都會買 (43.6%)，而億元以上的中獎人每期都買的頻率更高達 6 成以上 (61.9%)。

在購買金額方面， 5 成以上的高額中獎人單次購買金額為 100~500 元 (50.8%)，億元中獎人單次購買金額在 100~500 元以上者高達 6 成 7(66.7%)；另外，有 5 成以上的億元中獎人習慣在住家附近的投注站買彩券 (52.4%)。

至於如何選號碼，6 成以上億元中獎人習慣採用電腦選號 (61.9%)，另有接近 3 成的人偏好用自選的方式購買彩券 (28.6%)，自選號碼的來源多是親友的生日或結緍紀念日 (55.6%)。