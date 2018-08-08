歐股盤中─指數漲跌互見、零售類股疲軟 泛歐 Stoxx 600%跌0.16%

今 (7) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，零售類股表現不佳，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.16%。

台北時間週三下午 5 點 51 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.16%，德國 DAX 指數下跌 0.18%，法國 CAC 40 指數下跌 0.11%，英國 FTSE 指數上漲 0.43%。

週三早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，其中以零售類股表現最差。

連鎖超市 Ahold Delhaize 第 2 季營收不如預期，股價跌逾 1.5%。

醫療類股亦承壓，在公布拓展中國市場的相關計畫後，丹麥製藥公司 H. Lundbeck 股價重挫 8%；諾和諾德 (Novo Nordisk) 第 2 季營收表現不佳，股價大跌 5%。

輪胎公司 Nokian Renkaat 財報優於分析師預期，股價上漲近 3%；荷蘭銀行 (ABN AMRO) 第 2 季獲利優於預期，股價上漲近 4%。

美中貿易戰不斷升級，上週五，中國宣布，對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

週二，美國再度出手，公布價值 160 億美元的中國進口商品加徵關稅清單，稅率為 25%，8 月 23 日起生效。

在此之前，美國已從 7 月 6 日開始，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅。

除上述 500 億美元中國商品外，美國政府還計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅，且稅率可能由原定的 10%，提高至 25%。