光纖事業出貨遞延 卓越6月營收微減

卓越 (2496) 自結 6 月合併營收達 7207 萬元，較去年同期減少 5.15%，月減 3.61%；累計上半年合併營收達 4.49 億元，較去年同期成長 11.57%。卓越表示，由於受旗下光纖事業出貨遞延影響，使得 6 月營收較去年同期微幅減少，惟旗下教育事業在擴大全台分校、自高中向下架構 K-12(幼兒園至高中)教育系統，整體事業仍保持良好成長動能，尤其是 6 月份國中教育會考成績放榜，旗下陳立國中部學員高達九成以上達公立高中標準，其中每 4 人就有 1 位達前三志願明星學校之亮麗成績，凸顯陳立教育為國高中升學第一品牌之地位。



卓越指出，為致力打造華人教育事業第一品牌，旗下陳立教育已為全台唯一直營連鎖教育體系，亦為補教業第一符合公司化法規之教育事業，旗下全台共 14 所分校制度同步化，提供因地制宜的教學品質，整合集團師資、行銷、教材等資源，並持續架構線上的數位課程、影音詳答與線上解惑平台、以及線下授課名師、隨班教師與課後輔導老師各三個環節皆有專人服務之「三三師教學平台」，打造新型態之數位即時學習平台，滿足學員多元學習管道及提升學習效率，帶領卓越成為國際級的教育事業集團。



展望第三季，卓越指出，第三季因適逢暑假期間，國、高中學員已完成升學考試並取得學校入學通知資格，為銜接下一新學期之課程進行準備，係台灣補教業招生之傳統旺季，陳立教育除推出國、高中暑期課程以維持良好開班表現，亦同步強化廣告行銷宣傳策略運用，以期取得國、高中部良好招生率成績，整體營運可望成長。