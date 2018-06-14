卓越股東會通過配7元股利 創歷年新高紀錄

卓越 (2496) 上午舉行股東會，會中承認 2017 年財報及通過配發現金股利 6.5 元及股票股利 0.5 元，合計配發 7 元股利，創公司歷年新高，股利配發率達 75%。卓越 2017 年合併營收達 8.22 億元，年成長 276.35%，稅後淨利為 1.59 億元，年增 434.32%，每股盈餘 9.37 元，營收及獲利均創新高紀錄。



卓越 2017 年教育事業及光纖事業分別占整體營收比重為 75.65%、24.35%，旗下「陳立教育」事業透過集團師資、行銷、教材、以及線上數位學習服務系統 APP 等資源整合策略發酵，以及光纖事業近年持續優化銷售結構、以及自動化生產製程等效益顯現，2017 年全年合併毛利率、營益率分別為 49.43%、18.08%。



展望 2018 年，卓越旗下最大教育品牌「陳立教育」將進一步完善 K-12(幼稚園到高中) 的垂直整合架構，以逐步提升台灣分校數量、擴大兩岸教育市場市佔率，並持續規劃實體課程組合及數位學習產品，以期提高虛實教學相互支援之成效，並同步積極尋求異業結合的合作機會，希望能在可見的未來為整體教育市場提供更多樣化的服務，挹注未來營運成長動能。

