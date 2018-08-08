訊連「U 簡報」線上直播平台獲工研院採用

訊連 (5203) 宣布，專為企業直播及線上研討會設計之「U 簡報」服務獲得工業技術研究院（簡稱工研院）採用，作為院內大型研討會的線上直播工具。工研院日前透過「U 簡報」進行院內演講活動直播，吸引現場及線上超過 200 名觀眾參與。工研院是國際級的應用科技研發機構，擁有超過 6000 位科技研發尖兵。為提升學習無界、分享無限，同時解決跨地域及國界之溝通效率，工研院長年來不斷覓求合適的工具供國內外、北中南各類科技及專業人員使用。



訊連董事長暨總經理黃肇雄表示，企業與組織以演講、研討會等活動進行教育訓練與資訊分享已行之有年。近年來，研討會已由線下逐步走向線上。線上研討會可突破時間、地域限制外，亦可將會議內容進行數位化保存，供後續觀看。訊連「U 簡報」提供高品質、簡單易用之直播功能，在線下活動進行時，可同步進行線上直播、活動結束後可即刻以視訊隨選服務回看，更能使企業活動效益極大化。



工研院日前導入訊連科技「U 簡報」直播服務，透過「U 簡報」穩定的直播品質和即時聊天室功能，進行活動直播及線上互動。對於無法親臨現場之研究人員，可透過 iOS/Android 行動裝置、Windows/Mac 專用軟體或網路瀏覽器等觀看直播並參與討論。於研討會直播時亦可同時錄影，活動後上傳至 VOD 雲端隨選服務，讓無法同時參與的研究人員能夠回看直播。



「U 簡報」目前累積國內外上百個知名企業與機構啟用其服務，成功舉辦過超過五萬場次的線上直播活動。「U 簡報」整合式的軟體介面，支援直播、錄影和線上互動討論功能，為大型研討會提供完美解決方案。

