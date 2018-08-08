7月業績欲振乏力 動力首次啟動庫藏股 看好H2電競換機潮帶動成長

動力 - KY(6591)7 月合併營收 7314.9 萬元，雖較上月增加 16.41%，但較去年同期大減 47.85%，連續兩個月疲弱，公司決祭出 400 張庫藏股維護股價。動力 - KY 表示，輝達 (NVIDIA) 預計 8 月下旬發表新款電競用繪圖晶片系列，預估將較目前架構的運算效能明顯提升，可望帶動電競產品新一波升級潮， 並大幅提升散熱產品的需求。該公司近期也開始為下游客戶設計開發新世代晶片相關的散熱產品，業績動能漸增。



動力 - KY 表示，以目前客戶開發新款晶片相關硬體產品的進度來看，預估隨 NVIDIA 新繪圖晶片第三季末正式問世，這波電競升級潮將可望延續至第四季的聖誕購物旺季，中高階電競用顯示卡將會是該公司今年營運主要成長動能之一。今年的中高階電競用風扇出貨量可望達全球市場份額的兩成以上， 持續站穩專業電競用 PC 散熱風扇的龍頭地位。



該公司說，上海 China Joy 展出各式最新款的電競 PC 遊戲及創新硬體產品，下游系統客戶微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 等均推出新款電競相關硬體產品參展，隨 NVIDIA 新款高效能繪圖晶片推出，以及下半年重磅電競遊戲問市，下半年電競相關散熱產品出貨量可望逐步成長。



除電競用散熱風扇出貨量成長外，該公司下半年將積極拓展車用、工控及家電等利基型市場領域。在車用部分，下半年高單價的車內空調風扇將完成車廠認證，年底前開始小量出貨；家電應用方面，下半年將切入高階掃地機器人，智慧家電產品出貨將較上半年成長。



此外，該公司今年在工控利基型產品市場亦有新的斬獲，下半年高單價的專業影像後製剪接機台用散熱風扇開始放量出貨。由於利基型產品的技術及認證門檻較高，將有助優化產品組合，降低淡旺季波動影響，並擴大客戶族群至車用、家電、娛樂及工業等多元領域。

