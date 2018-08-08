較7月高點慘跌逾20% 比特幣摜破6500美元

根據《彭博社》報導，美國證券交易委員會 (SEC) 把審核比特幣 ETF 上市與否的時程，延後至 9 月 30 日，受此消息影響，今 (8) 日比特幣價格摜破 6500 美元，較 7 月高點大跌逾 20%。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週三下午 4 點 31 分，比特幣下跌 3.46 %，至 6484.92 美元；以太幣下跌 2.86%，至 369.47 美元；萊特幣下跌 3.56%，至 65.84 美元；瑞波幣下跌 8.08%，至 0.35 美元。

SEC 聲明稱，要到 9 月 30 日，才會決議是否批准「芝加哥期權交易所全球市場公司」(Cboe Global Markets) 提議的規則變更，該規則將決定比特幣 ETF 上市與否。

先前受惠於期待比特幣 ETF 通過審核的樂觀氛圍，以及貝萊德 (BlackRock) 成立工作小組，對區塊鏈技術、加密貨幣進行評估等利多消息，比特幣於 7 月份，反彈至 8000 美元之上。

不過，在比特幣 ETF 上市審核延後的情況下，市場樂觀情緒迅速冷卻，比特幣價格應聲走跌，與 7 月高點相比，已重挫逾 20%。

高盛 (Goldman Sachs)8 月初於報告中表示，比特幣跌勢未止，年底前恐再下探。

報告強調，比特幣的跌勢，不至於對金融資產造成負面影響，原因在於，截至 2018 年中旬，加密貨幣僅占全球 GDP 的 0.3%。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 認為，加密貨幣沒有任何背書，與現實生活無直接關聯；其價值來自「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

克魯曼說，假如投資人心生疑慮，突然開始擔心，比特幣將一文不值，「比特幣就真的會一文不值」。