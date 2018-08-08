美國緝毒局：比特幣多用於投機而非犯罪

美國緝毒局 (DEA) 調查員 Lilita Infante 對比特幣使用概況指出，比特幣的合法與非法活動比例已經下降，目前投機客才是比特幣主要使用族群。

今 (8 日) 日下午，比特幣價格小跌 3.53%，來到 6.479.87 美元，近五年價格飆漲逾 66 倍。

五年前，美國緝毒局因比特幣犯罪案件層出不窮， Infante 就投入區塊鏈資料分析，她表示：先前 90% 犯罪活動交易以加密貨幣進行交易。如今非法活動已大幅縮水至約 10%，投機客才是比特幣主要使用族群。

但這不代表罪犯停止使用比特幣。自 2013 年，非法使用比特幣的總交易量大幅上升。

Infante 表示：「犯罪案件數量成長，活動中比特幣交易金額也年年大幅增長，但比例有所下降，近期比特幣交易大多是用於價格投機。」

這項分析結果與美國一般民眾對比特幣的印象背道而馳，人們普遍認為，比特幣主要是不法之徒使用的犯罪工具。

以惡名昭彰的黑市購物網站絲路 (Silk Road) 為例，犯罪者透過這個網站匿名進行不法交易，凸顯地下市場是比特幣持有者實際發揮其功能的地方。

此外，比特幣去中心化分帳的特性消弭銀行和政府的必要性，意味著沒有人或是公司行號能被傳喚接受調查。

比特幣和其他區塊鏈是公開、不可更改的，但也提供執法單位追蹤交易模式的寶貴資源。利用區塊鏈這個「雙刃劍」特性，現在執法單位也可以進行犯罪追蹤。

Infante 表示，該區塊鏈實際上提供了很多工具能夠辨識他人。就算人們使用隱私性較高的加密貨幣如 Monero 和 Zcash，我們仍然有辦法追蹤它們。