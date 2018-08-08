櫻花上半年每股賺1.57元創新高 預計三年內展60家四代店

櫻花 (9911) 第二季淨利 1.48 億元，年增 22%，毛利率 32.9%，EPS 0.68 元；上半年淨利 3.43 億元，年增 22%，毛利率 34.2%，EPS 1.57 元。櫻花表示，受惠於產品組合轉佳，上半年毛利率維持 34% 以上水準，加上櫻花中國上半年獲利增長明顯，帶動上半年每股盈餘創歷史新高；而今年在台灣及中國動能充足，營收有望上看 60 億，有望帶動銷售及獲利再創新高。櫻花今日於台中開出第 105 家廚藝生活館 - 河南店，櫻花指出，櫻花整體廚房現已發展到第三代店，而河南店則為第一家的四代店。櫻花整體廚房事業處謝宗楠副總表示，四代店主要的核心改變是新零售模式的開展，主要的內容包含品牌的重新定義，生活型態的區分及設計指引。



櫻花提到，去年 103 家的廚藝生活館創造了近 10 億零售額，在未來三年預計發展出 60 家新型態的四代店，2019 年整體零售額預計成長 15-20%，三年內希望達到 15 億左右的目標。



法人表示，櫻花過去五年力推智能商品，除單機商品的持續推動外，未來成長重心進一步擴大至整體廚房領域，而新零售模式將有助於提升來客數與成交率，帶動整體廚房事業成長，未來也可望進軍居家空間產業。