[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 6510 精測 - 794.00 -88.00 1,116 185 447 262 6240 松崗 - 33.60 -3.70 479 135 943 808 4402 福大 - 6.43 -0.71 393 332 479 147 8906 花王 + 6.90 0.62 60 60 1,200 1,140 8059 凱碩 + 8.85 0.80 1,481 1,364 1,740 376 6171 亞銳士 + 12.95 1.15 383 297 316 19 4609 唐鋒 + 15.15 1.35 1,686 714 1,100 386 3268 海德威 + 15.75 1.40 330 271 3,344 3,073 4171 瑞基 + 21.65 1.95 310 84 769 685 3285 微端 + 23.70 2.15 552 299 2,260 1,961 3219 倚強 + 24.35 2.20 28 23 44 21 6114 久威 + 34.65 3.15 393 346 860 514 5386 青雲 + 56.30 5.10 1,246 282 1,361 1,079
[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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