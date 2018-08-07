港交所首7月日均成交額 證券年增56% 牛熊證暴增83%

據港交所 (0388-HK) 官方網站公佈，2018 年證券市場首 7 個月的平均每日成交金額為港幣 1211 億元，年增 56%；衍生權證平均每日成交金額為港幣 173 億元，年增 66%；牛熊證平均每日成交金額為港幣 75 億元，按年暴增 83%。

港交所今 (7) 日股價開高走低，截至發稿，報港幣 224.4 元，漲 0.179%。

圖：新浪財經

期內首次公開招股集資金額為港幣 1184 億元，年增 66%；總集資金額為港幣 2729 億元，年增 35%；共 142 家新上市公司 (含創業板轉主機板)，較去年同期的 101 家上升 41%。

衍生產品市場方面，期內期貨及期權平均每日成交量為 1207294 張合約，年升 51%；股市指數期貨平均每日成交量為 490193 張合約，年升 68%；股市指數期權平均每日成交量為 159395 張合約，年升 26%；股票期權平均每日成交量為 547597 張合約，上升 45%。

人民幣貨幣期貨平均每日成交量為 6854 張合約，牛升 141%；美元兌人民幣 (香港) 期貨成交亦於 2018 年 7 月 3 日創下 21686 張合約的歷史新高。2018 年 7 月及 20 日及 31 日，人民幣貨幣期權 - 美元兌人民幣 (香港) 期權的成交及未平倉合約分別創下 1127 張及 6043 張合約的歷史新高。