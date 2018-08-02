Q3旺季＋法人估上半年獲利看俏 統一邁向填息之路

統一 (1216) 今(2)日除息，每股含息 5.5 元，除息參考價為 73.3 元；看好國內烘焙業每年 600 億元商機，統一集團積極搶攻烘焙市場商機，由於菠蘿麵包用料簡單紮實，統一麵包平均每 4.3 秒就可以賣出一顆菠蘿麵包，看好此商機，統一昨 (1) 日也發表菱格香菠蘿產品，希望吸引更多消費者上門，強化統一在麵包市場競爭力。此外，儘管上半年財報尚未出爐，不過法人預期統一轉投資統一中控第二季也將交出漂亮成績單，加上第三季為傳統飲料旺季以及中元節對泡麵供品需求因素下，市場預估統一第三季業績將不錯，激勵早盤股價以上漲 0.2 元開出，股價邁向填息之路。統一集團近年積極布局烘焙市場，包含上中下游，從麵粉進口、統清油脂、半成品冷凍麵團，通路販售的包裝麵包包括統一麵包、貝洛邦、新感覺、晨光、瑞穗鮮奶吐司、蛋糕屋、Amelies Bagel 等 7 個品牌，此外也投資現烤麵包坊包括 Semeur 聖娜、昂舒巴黎等。法人估統一麵包，全年出貨量約達 1 億個。



看好「菠蘿麵包」連續多年蟬聯最受歡迎的台式麵包，是各家麵包店的長銷款；統一超 (2912) 推出新出一款統一麵包「菱格香菠蘿」，強調菠蘿皮酥香、麵包柔軟、蛋香味濃厚，令消費者驚豔。統一麵包表示，新推出的菱格香菠蘿，以黃金比例的菱格紋平均包覆軟 Q 麵包，讓消費者每口咬下都吃到美味菠蘿皮，預計將掀起搶購熱潮。