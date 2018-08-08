文╱邱莉燕

近年來，台灣面臨諸多挑戰，13 億人口的大陸市場，被不少人視為跳板，不論是社會新鮮人、職場老鳥，還是擁有證照的專業人士，經常會問自己：我該不該去大陸？

《遠見雜誌》32 週年社慶，特地和 104 資訊科技合作進行「2018 台灣人才西進滿意度」大調查，完整剖析國人西進最新趨勢；並與大陸人力資源平台 HRoot 協力發布「大陸企業招聘台籍員工偏好度」等調查，披露兩岸最新職場生態。

為了掌握台灣人西進的實況，《遠見》團隊更走訪大陸各地，挖掘許多成功與失敗者的奮鬥故事，並製作成五支精采影音特輯，與讀者分享。

不管你喜不喜歡大陸，去不去大陸發展？在這股趨勢浪潮下，你都不得不提前做功課、才能知己知彼、百戰百勝。現在請跟著《遠見》，一起洞悉台灣人的機會與挑戰！

南京市，靠近長江的高級住宅區內，一戶歐風裝潢豪宅，三位專業清潔員正在洗洗擦擦。

三個人都穿著整齊制服，幾個小時後，屋內就好像新家一樣，尤其原本灰暗髒汙的水晶燈，每一顆燈飾被反覆擦得「重獲光明」。

制服下的這三張臉龐都很年輕。35 歲的吳嘉玟、33 歲的吳嘉祥與 29 歲的吳嘉錦是三姊弟。令人意外的是，他們竟然來自台灣桃園。

不再是製造工廠裡常見的台幹、或是一般企業內的白領上班族，現在連大陸的清潔人員也可能來自台灣！

三姊弟以成為清潔職人為志。眼看大陸市場比台灣大，2017 年 9 月三姊弟帶著 80 萬台幣，落腳南京，創立「丸十保潔公司」。

即便很苦很累，但他們尚未放棄。沒有能力購車，他們把打掃用具，包括一個吸塵器，統統裝進背包，從地鐵站走到客戶家，往往一走就是兩、三公里。「每天走路走到鐵腿，」健行科技大學畢業、擔任丸十總經理的吳嘉錦說。

更艱辛的是市場很難打開。南京清潔阿姨的行情，一般是一小時 20～30 元人民幣，但丸十標榜日式精緻服務，櫥櫃、吊飾都仔細打掃，並使用純天然清潔劑，收費比較貴。很多人一聽到每小時清潔費 100～120 元人民幣時，還是掉頭就走。

八個月後，80 萬台幣快要燒完，幸好一位大陸投資人很欣賞他們，入股公司，才讓營運出現生機。

「我們感覺會愈來愈好，」吳嘉錦還是十分樂觀：「我的夢想在台灣實現不了，但在大陸遍地機遇，這是最大的差異。」

前仆後繼找尋機會 200 萬台灣人在大陸

近年來為了追求更大舞台而西進的台灣人，已不分年齡大小與資歷多寡。

1963 年生、擁有 25 年的美國稅法實務經驗的會計師周思齊，也在 2016 年從台灣轉戰上海，成為普華永道上海分公司諮詢稅務服務合伙人。

「做稅務工作的人，很害怕沒有更多的案子可以接，稅務知識會慢慢退步，」周思齊從美國返台工作了七年，強烈感受到台灣前往美國投資併購案件量與交易金額銳減，令他有陷入瓶頸的感覺。

擁有美國、台灣會計師執照及美國三州律師執照的周思齊，到了大陸發現業務量與台灣截然不同，「客戶做不完，十八般武藝終於派上用場。」

過去 30 年來，台灣人西進，可說是一波接著一波。如今又到了新的關鍵階段。

1980 年代後期，兩岸開放探親，帶動第一波傳統中小企業西進。那時的大陸缺乏人才，管理階層均來自台灣，台商與台幹，是第一波人才西進的主流。

2000 年左右，第二波台商出走，以高科技大廠為主，當時大陸高科技產業人才不足，長三角、珠三角常見台灣技術人才的身影。

近年來，西進又到出現了第三波熱潮。由於大陸不斷對台灣人才釋出誘因，提出惠台政策，加上台灣景氣不佳、薪資停滯，愈來愈多台灣年輕人一畢業就西進就業與創業。

此外，近來許多師級的專業人士，如律師、會計師、建築師、醫師、大學教師等，也因為台灣缺乏舞台，而大陸機會崛起，已開啟新一波西進熱。

迄今，究竟有多少台灣人在大陸定居及工作？兩岸政府缺乏完整的統計。2016 年 10 月兩岸和平發展論壇中曾有一個數字，居住在大陸的台灣民眾，包括台商、台幹、台生、台眷等約為 200 萬人，將近台灣總人口的 9％。

「去大陸闖一闖，是因為台灣民眾普遍欠機會，」長期觀察兩岸人才移動、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯指出。欠機會，包括進入職場的機會、職涯升遷的機會、與世界舞台連結的機會。

台灣人才西進，目前已出現六大趨勢：

趨勢 1〉西進年輕化，23％畢業新鮮人登陸

104 人力銀行中國區總經理鄧炳生指出，根據 2017 年 11 月 104 資訊科技在大陸調查，發現西進的台灣人中，有 23％是在畢業後一年內直接到大陸找工作，另有 51.9％在大陸工作的年數少於五年，年紀變輕，跟以往中壯年赴陸的情況完全改觀。

上海經睿人才服務公司經理許慈芳，2013 年開始從事獵頭行業，她曾聽老闆描述：「台灣 30 多歲的年輕人都不見了，可以做為人才推薦給在台的企業愈來愈少，而且少得很可怕。」

她在 2015 年底外派大陸，參加一場台灣人聚會時，遇到一大群 30 歲出頭在蘋果、P＆G 中國等任職的台灣人，「滿場都是我們老闆說『都不見了的人』，」許慈芳接著補充了一句，而且近三年仍「前仆後繼」西進。

趨勢 2〉外派台幹減少，裸辭西進求職增加

從 104 資訊科技資料庫的分析，從 2009 到 2018 年上半年，台灣企業提供的整體工作職缺，增加了 4.6 倍，但大陸港澳地區的工作機會只增加 1.7 倍、占整體工作數的占比也從 2009 年的 3.6％，下降為 1.7％。

這代表台商在 104 平台上徵求外派的台幹已趨緩，轉而錄用當地人才。但外派台幹減少，並不代表西進人才減少，取而代之的是直接到大陸找工作的台灣人增加了。

近來更出現不少人裸辭西進。裸辭，是指尚未找好新工作就辭職，代表離開的決心。

不願具名的台大華東校友會微信群群主，十年前開始為常駐長三角周邊的台大校友，陸續利用微信成立了αβγ三群，迄今共 1200 人一起分享登陸資訊及體驗。

身為台資大廠總經理的群主觀察到一個有趣現象：愈來愈多台大的學弟妹是買了機票搬到上海後才開始找工作，而不是先在台灣找到大陸的工作才過來。「儘管上海居大不易，但是裸辭過來的人數明顯增多，」這位群主說。

趨勢 3〉專業人才稀缺，台灣精英大舉西進

兩岸知名人力資源專家、一勢諮詢聯合創始人黃至堯預料，台灣的醫師、金融從業人員、航空機師、建築師、會計師等，近年都有大舉西進的現象，「這些人才在大陸非常稀缺，」黃至堯說。

例如醫師，過去幾十年來台灣培養出的大批優秀醫生，碰上富裕起來的大陸人需要好的醫療品質，已逐漸吸走台灣的醫生。

今年以來大陸各城也已出現加大「招募台灣醫師」現象。上海辰新醫院徵求台灣兒科主治醫師，開出保障年薪 420 萬～600 萬台幣；廈門長庚醫院也招募了眾多在大陸考取醫生執照的台灣人；北上廣深的醫美診所，更對台灣醫師趨之若鶩。

會計師也正大舉西進。「光政大校友在上海的會計師群組，人數就有 400 多人，台灣會計師大批往大陸市場移動，早不是新聞，」馬施云大華聯合會計事務所合伙人王世銘表示。

趨勢 4〉資優台生卡位，掀起赴陸求學熱

2018 年還看到一個新現象，是台灣高中畢業生紛紛西進讀大學。大陸教育部統計顯示，今年赴大陸申請入學的台灣學生，上海交通大學 600 餘名，廈門大學 500 餘名。申請上海復旦大學的台生人數則是往年的三倍。

海峽資本執行合伙人暨執行長盧一言分析，這些台生全是頂標生，都是台灣十年後的精英。

「提早西進的現象滿合理，」盧一言表示，有可能這群高中生的父母大多擁有大陸經驗，深感大陸是將來機會的所在之處。

趨勢 5〉製造業退燒，文創與互聯網變熱門領域

不管是投資或人才，最新一波的西進潮不再是製造業為主，而是文創與互聯網為主，這兩大領域是目前大陸產業發展的主軸。

台商資源國際集團創辦人楊惠琪，今年 32 歲，西進近四年，在大陸接了 50 餘個項目，全是文創相關，包括美麗鄉村、田園綜合體與特色小鎮，以及刀劍博物館、糕餅文化館等企業文化館，還有純粹非物質文化遺產的案子。

擁有碩士學歷的李佩珍，是曾在台大城鄉發展基金會從事規劃師的台灣精英。2014 年，廈門展開「美麗廈門鄉村建設」的戰略規劃，邀請台大城鄉發展基金會到廈門從事社區總體營造。李佩珍便跟著團隊進駐到海滄區的青礁村，負責其中一個村落的農村復興，一來就此不想離開。

改造過程中產生了濃厚的感情，李佩珍住在鄉下，經常到村民家裡走訪，瞭解社區民意，並對村子裡的公共建設建言獻策，還推動了社區書院。她的服務精神深受當地人認可，便由區政府以「購買服務」的合約，聘為台胞社區顧問。「在廈門的這份工作，是我進入職場以來最舒服的狀態，」李佩珍說。

此外，大陸互聯網蓬勃，很缺相關人才，成為台灣人西進的重點領域。

大陸人力資源機構 HRoot 總經理唐秋勇指出，目前大陸程式設計師的薪資已不亞於美國矽谷，甚至有人預測未來 5～10 年將超越矽谷。「懂得編碼與程式語言的台灣畢業大學生，到大陸來一定是供不應求。」

趨勢 6〉未必執著北上廣深，新一線城市漸崛起

傳統上台灣人才西進，絕大多數往北京、上海、廣州、深圳集中，但現在已經不一樣了。

2018 年第一季，大陸多間人才招聘網站相繼發表跳槽調查報告，異口同聲指出成都、杭州、南京、武漢、西安等「新一線城市」，首度超越北上廣深，成為白領尋找新工作地點的首選。

一則因為一線城市生活費太貴、工作壓力大，二來新一線城市處於高速發展階段，人才需求增長明顯，加上食衣住行花費相對較低，吸引大量求職者。這樣的趨勢也將帶動台灣人才的遷徙途徑。

儘管西進已成熱潮，但台灣人西進前，還是要審慎評估。

競爭多了 60 倍 刷掉、淘汰是家常便飯

若以為西進就能享有大舞台、薪水高、機會多，這是表相與迷思。大陸人口是台灣的 60 倍，代表競爭多 60 倍，西進的台灣人若是不努力，如何在大陸生存下來？

《遠見》訪問了 28 歲台大畢業、北大碩士周思妤，這麼棒的學歷在大陸找工作時，竟也曾被刷掉近 60 次，目前她就職的公司，一共應徵了四次才被錄取。目前，她還付高額學費進修線上英文課程，強迫充實自己，深怕被淘汰。

33 歲在大陸創業的林沄，開發了一款寵物線上教學平台犬客 App。他在最酷的中關村成立公司，推出試用版，馬上有 1 萬 2000 人下載，但投資人給他當頭棒喝，「沒有十萬用戶，根本不算什麼」，逼得他一天都不敢放鬆。

其實在大陸創業，的確比台灣氣氛更好、資本更多，但跟在其他地方一樣，「成功是偶然，失敗是必然」。不是到大陸當創客就一定成功。

中山醫學系畢業、已在台灣執醫 15 年的鍾榮，去年結束台灣工作，跑到深圳開診所，花了 1500 萬台幣，把診所開得漂漂亮亮。

「我很多的醫生朋友、同學，對大陸非常有興趣，但是他們怕錢丟進來，就噗通掉進水裡，一直觀望，觀望到現在還在觀望，」鍾榮說，西進是一種賭注，他算是少數勇敢的醫生。

的確，西進不一定功成名就，還可能成為可悲台流，回不來台灣。本期《遠見》在台商最早落腳的東莞，發現台流街，挖掘出不少台商與台幹最後流落在當地的心酸個案。

在西進熱潮下，西進有機會，也有風險，許多台灣人不禁心中自問：「我該不該去大陸？」

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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