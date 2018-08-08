台股盤前—美中貿易添疑慮 被動元件題材不斷 指數區間整理

台股昨 (7) 日指數終場收最低 10983.44 點，下跌 40.66 點，失守 11000 點和五日線，成交值 1188.28 億元。被動元件龍頭國巨今 (8) 將召開法說會，華新科今日除息等題材不斷，法人認為，受到美中貿易戰影響觀望氣憤濃厚，市場心態偏向整理，指數各指標走弱，多方上攻量能不足，被動元件仍是今日觀察指標。

美股財報季表現亮麗，主要指數全面走揚，納斯達克走揚 23.99 點、0.31%，道瓊工業指出收漲 126.73 點、0.5%，標準普爾指數上漲 8.05 點、0.28%，而生技指數 NBI 上漲 44.2 點、1.20%。

美國今天中國大陸價值 160 億美元的 279 項產品、課徵 25% 關稅，8 月 23 日起實施，部分清單含半導體及步份鋼鋁產品，美中貿易戰變數仍為市場帶來濃厚觀望氣氛。

台積電病毒事件影響，由台積電總裁魏家哲親上火線說明，不過昨日股價尚未止跌。鴻海則是 10 天完成填息，速度史上第二快。不過昨日外資集中出脫權值股，今日將成為盤面走勢焦點。

被動元件廠陸續公告第 2 季獲利及 7 月營收創高，龍頭大廠國巨第 2 季每股純益逾 3 個股本，華新科 7 月每股純益高達半個股本，加上國巨將在今日舉行法說、華新科則有除息題材，被動元件股價是否能順利反攻，再度成為盤面主流，市場高度關注。

矽晶圓廠營運暢旺，環球晶昨日股價上攻 500 元大關，第 2 季單季純益 34.99 億元，每股純益 8 元，再寫單季新高；合晶第 2 季純益 4.6 億元，季增 90%，年增 6.5 倍，每股純益 0.95 元，已經超越去年全年表現。

光學股亞光上半年稅後純益 3.84 億元，年增 70%，每股純益 1.37 元，玉晶光 7 月營收月增 30%，光學股基本面吸睛，有望再度受到市場青睞。

法人表示，目前觀望美中貿易戰，多方上攻力道不足，只有補量才有助指數攻高，而市場觀望氣氛濃厚，指數短期將處於區間整理，類股可觀察 MOSFET、矽晶圓、鋼鐵、航運及被動元件，電動車及生技產業類股受政策加持，也可多加留意。