艾美特Q2轉盈上半年仍虧 每股虧損0.07元

艾美特 - KY(1626-TW) 第 2 季轉盈，單季稅後純益 0.47 億元，每股純益 0.38 元，但累計上半年稅後虧損 0.1 億元，每股虧損 0.07 元；董事長兼集團總經理史瑞斌今 (8) 日坦言，上半年表現不理想，將成立投資評估小組開源節流，減少不必要浪費，下半年在秋冬新品推出下，有機會在今年冬季發揮最大銷售綜效。

艾美特第 2 季合併營收 38.03 億元，季增 45.93%，年增 7.42%，營業毛利 4.71 億元，毛利率 12.39%，季減 3.78 個百分點，年減 6.38 個百分點，營業利益 0.42 億元，營益率轉正為 1.12%，較上季負數改善，年減 3.77 個百分點。

艾美特第 2 季稅後純益 0.47 億元，較首季稅後虧損 0.55 億元改善，但年減 62.99%，每股純益 0.38 元，較首季每股虧損 0.45 元優，但較去年同期每股純益 1.04 元低；累計上半年合併營收 65.63 億元，毛利率 16%，營業利益 0.33 億元，稅後虧損 0.1 億元，每股虧損 0.07 元。

艾美特今日首次在海南三亞舉行 2018 年秋冬新品發佈會暨全國經銷商大會，董事長史瑞斌表示，現在面臨艱難時刻，如何將公司帶往新的方向，是最大的使命，今年上半年表現並不理想，未來將把管理重點放在內外銷資源整合、共享部門合併，成立投資評估小組開源節流，將資源活化並減少不必要浪費，讓公司有全新的展望。

奧維雲網市場分析近年中國家電行業的表現，大數據顯示中國家電零售業自 2014 年開始面臨成長趨緩的挑戰，今年上半年，除三、五、六月外都呈現負成長，今年中國家電市場操作仍充滿挑戰。

艾美特指出，今年充分備戰，推出第三代旗艦移動地暖電暖器，延續去年新品發展概念，讓室內快速且均勻升溫，可以讓室內升溫速度有效提升 50%；從市場研究的需求發現，地暖取暖設備需求從 2016 年急速成長，預估今年成長率將高達 200%，在全新旗艦款推出下，有機會在今年冬季發揮最大銷售綜效。

艾美特從台灣到中國 45 年，在中國市場深耕 21 年，是中國馳名商標且是美譽度最高的品牌之一，去年中國市場營收占比超過總營收 55%，中國市場銷售各式小家電超過 820 萬台，銷售額人民幣 13 億元，其中電暖器銷售超過 200 萬台，艾美特品牌在中國市場占比超過 20%，線上占比超過中國市場營收 50%。

史瑞斌是艾美特創辦人史鴻堯長子，在今年股東會後接任董事長，他曾表示，維持毛利率穩定很重要，去年整體毛利率約 18-19%，希望今年可拉升到 20% 以上，獲利則要回以往的水準。