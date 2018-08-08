美元指數快速走低 人民幣中間價上調118點報6.8313

美元指數快速走低，人民幣中間價報 6.8313，上一交易日中間價報 6.8431，上調 118 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8340。

7 月人民幣貶值超 3% 外儲卻逆勢微漲 58 億美元

儘管人民幣兌美元匯率在 7 月下跌幅度超過 3%，但 7 月以美元和 SDR 計值的外匯儲備卻都出現小幅度增加，超出市場預期。

8 月 7 日下午，中國人民銀行公佈數據顯示，截至 2018 年 7 月末，以美元計值的中國外匯儲備為 31179.46 億美元，較 6 月末上漲 58.17 億美元，且漲幅有所擴大；以 SDR 計值的外匯儲備為 22193.89 億 SDR，較 6 月小幅度增加 68.27 億 SDR。

國家外匯管理局有關負責人就 2018 年 7 月份外匯儲備規模變動情況答記者問時表示，未來國際經濟金融環境複雜嚴峻，全球貿易保護主義持續升溫，主要國家宏觀政策出現分化，國際金融市場波動加大。但我國經濟基本面和政策基本面依然穩健，跨境資金流動和外匯市場運行有條件保持總體平穩，我國外匯儲備規模將在波動中保持總體穩定。

國際收支狀況向好是人民幣匯率企穩的重要基礎

國家外匯管理局 8 月 6 日發布的數據顯示，二季度我國國際收支呈現 “雙順差”，經常賬戶順差 58 億美元，非儲備性質的金融賬戶順差 182 億美元。在“雙順差” 的推動下，二季度儲備資產增加 239 億美元。自 2017 年二季度以來，儲備資產連續 5 個季度增長。相應地，外匯儲備穩中有增。央行 8 月 7 日發布的數據顯示，7 月末我國外匯儲備規模較 6 月末上升 58 億美元，連續兩個月上升。這些數據說明，當前我國國際收支狀況較好，收支基本平衡。

6 月中旬以來，人民幣對美元匯率經歷了一波幅度較大的貶值。其主要原因不是我國國際收支狀況不好，而是由人民幣貶值預期引導。匯率作為一種市場價格，是由供求關係決定的，國際收支是基本面，決定供求關係的基本狀況；而預期則能在短時間內使供求關係脫離基本面。在中美摩擦升級之後，宏觀經濟政策也有調整的跡象，使得人民幣貶值預期升溫，一些市場主體在即期或遠期市場主動購入美元，推動了美元對人民幣升值。但是，由於中國央行在過去幾年展現了維護人民幣匯率穩定的強大能力，而且中國國際收支狀況較好，目前做空人民幣的力量還並不強。8 月 3 日晚間，央行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為 20%，人民幣匯率就走出了一波升值。

外匯風險準備金率上調至 20% 逆週期調控政策逐步回歸

為防范宏觀金融風險，促進金融機構穩健經營，加強宏觀審慎管理，中國人民銀行決定自 2018 年 8 月 6 日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%。興業研究外匯高級分析師郭嘉沂表示，這標誌著逆週期調控政策逐步回歸。

郭嘉沂表示，對於即期美元兌人民幣，遠期售匯準備金上調從情緒上支撐人民幣相對美元升值，且購匯力量受到削弱，結匯盤陸續湧現，有助於推升人民幣匯率。短期內美元兌人民幣快速、大幅升值的行情將告一段落，甚至會出現一波人民幣升值反彈。然而，考慮到美元指數短線繼續維持強勢，中美貨幣政策分化延續，以及貿易摩擦的不確定性，不宜過早斷言美元兌人民幣年內高點已現。

中信證券固定收益首席分析師明明：外匯風險準備金是常規工具，逆週期因子藏於匣中。調整銀行遠期售匯業務外匯風險準備金率早已成為央行外匯市場工具之一，匯率調節效果較好。面對人民幣快速貶值，設置外匯風險準備金率為 20%，遠期結售匯逆差顯著縮小，貶值趨勢有所遏制。