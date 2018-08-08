六師大舉西進 台灣精英留不住？

文╱陳承璋

台灣專業人才，面對廣大市場的吸力，「大陸」似乎已成為不能拒絕的選項。不論是建築師、會計師、律師、機師、醫師、大學教師，近年來陸續爆發出走潮。

這些各自擁有專業的精英們離鄉背井工作，必然是為了打造更美好的將來。但是異地工作的辛苦在於，外來者必須融入當地的社會文化，否則無法適應也只能認輸。更不用提大陸的人口眾多，從來就不缺優秀的人才，西進的台灣精英們面對的競爭更是異常激烈。

即便艱辛，台灣精英為何仍前仆後繼地往大陸市場移動？2018 年西進調查發現，詢問台灣人前往大陸發展的原因，許多台灣專業人才的答案是「爭取更多舞台」與「看好成長潛力」。

面對大陸的吸力，人才的移動或許在所難免，但這也讓我們不禁想問，台灣為何留不住專業人才？

夏日向晚，天空鑲上落日金邊，天色深藍的好像能掐出水來。位在上海虹橋商業園區「建滔廣場」上，名為「Shanghai Kingboard Phase Two」辦公大樓，其通透玻璃，無聲倒映絢麗天光，四周的建築都因它而黯淡失色。

設計這棟大樓的人，是「發生建築設計諮詢公司」創辦人姜宇捷，他站在戶外空橋上正神采飛揚介紹設計理念，「業主說希望早點認識我，因為大樓外型好看，很快就吸引客戶進駐，」他難掩自豪分享，這大樓還得了「中國亞太房地產大獎」。

姜宇捷今年 43 歲，來自台灣苗栗，畢業於美國賓州大學建築研究所，建築資歷長達 16 年，已榮獲近 20 項建築大獎，曾待過美國大型建築事務所 SOM（Skidmore, Owings & Merrill LLP），2010 年加入英國 Aedas 設計公司上海分所，一路做到執行董事，見證大陸規模從 30 人增加近十倍的榮景，也在大陸留下不少代表作。

場景再拉到上海恆隆廣場畢馬威會計師事務所（KPMG）辦公室。今年 50 歲的劉許友，36 歲當上台灣安侯建業合伙人，2004 年到上海，目前是畢馬威中國中區合伙人。

十多年前西進上海，是因為他觀察台灣產業外移，已預見會計市場萎縮，所以到上海闖蕩。

中國第一大律師事務所盈科，也看得到台灣人身影，今年 36 歲的侯智騫，東吳法律系畢業，2008 年在大陸尚未開放台灣律師考照時，就西進攻讀法律碩博士，2010 年他考取大陸律師執照，進入盈科當執業律師，他的太太台灣人，同樣有大陸律師資格，一家三口定居在上海。

以上三個在建築、會計、法律頗有資歷的專業人才，都選擇在十年前西進拚搏，都是預見台灣市場正在萎縮。十年後的今天，他們的預測成真，導致像他們一樣西進的台灣年輕三師，愈來愈多！

「光政大校友在上海的會計師群組，人數就有 400 多人，台灣會計師大批往大陸市場移動，早不是新聞，」馬施云大華聯合會計事務所合伙人王世銘認為，由於台灣會計市場競爭激烈，會計人才自然往成長性高的市場移動。

「去國外念建築相關科系的台灣人才，七成西進，兩成去其他國家，只有一成留在台灣！」台灣建築改革社社長徐岩奇分享，台灣建築產業早已進入蕭條期，出走大陸已是必然。

台灣建築事務所新鮮人 起薪不到 30K

三師西進熱潮，主因為台灣環境推力太強。以建築產業來看，台灣建築業早已面臨長年低薪困境。

職場新鮮人若進入台灣建築師事務所，起薪大多不超過 3 萬元，2 萬 4000 元至 2 萬 8000 元是正常。

徐岩奇指出，尤以南部的行情，如果薪水要達 3 萬元，就得天天加班，「很多人做到 40 幾歲，領到的薪資甚至只有 4 萬多元，」他分析。

形非建築設計總監張仁聰，今年 42 歲，成功大學建築系畢業的他，初出社會時，就職於一間小型事務所，當年起薪 2 萬 4000 元，他的太太初家怡，也是成大建築系畢業，起薪 2 萬 8000 元。如今距離他們畢業已經十幾年，但新鮮人薪水毫無長進。

張仁聰夫婦畢業五年內決定離台。2005 年，張仁聰決定到大元建築師事務所上海分所。初家怡則赴美國哈佛大學建築與城市設計系就讀碩士。

律師人數暴增 台灣想實習得付費

「哈佛畢業後，我直接到上海 AECOM 工作，年薪約 5 萬美元，」她坦言。目前她的事務所聘請新鮮人，行情落在 8000 至 1 萬元人民幣；兩年經驗薪水可達 1 萬 2000 元，都比台灣高。

中華民國全國建築師公會理事長鄭宜平感慨，以台北市來說，去年建案僅僅 200 餘棟，「你要建築師的薪水，如何好得起來？」他語重心長。

而過去號稱「金飯碗」的律師，也面臨如同建築師的困境。禍首就是近幾年來律師錄取名額暴增！以 2011 年為分水嶺，1989 到 2010 年，每年律師平均錄取人數大約 400 至 500 人，當時已引來錄取率過高的質疑。沒想到 2011 年律師資格考改制，導致往後每年率取名額，更暴增至 800、900 人，截至 2017 年，台灣律師領照人數已達人 1 萬 6000 多人。

海峽兩岸法律交流協會祕書長廖尉均觀察，依規定，考上律師後必須先至事務所實習，才能取得律師執照。過去律所都要付錢給實習律師，但由於錄取人數太多了，律所景氣又差，導致愈來愈多實習律師還要「倒貼」錢給事務所。

「意思是，我培養你當實習律師，我讓你學習，你應當要付我錢才是，」廖尉均已聽到不少案例。

除了實習要倒貼錢，實習後的起薪也不斷貶值。中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥指出，目前台北事務所給的起薪，大約落在 5 萬元，且日後調薪的幅度不大，除非自己接案，但現在市場擁擠，很難開創新案源。

大陸會計分工多元 晉升速度相對快

會計專業人才情況類似。以會計師來說，台灣的四大會計師事務所，大學畢業生起薪約落在 3 萬 4000 元左右，碩士畢業生約落在 3 萬 8000 元。

一般來說，只要是經理等級，大陸四大會計師事務所平均薪資已落在 3 萬、4 萬人民幣，台灣頂多台幣 7 萬元，八、九年資歷，那薪水更是天差地遠，大都落在 200 萬至 300 萬台幣區間。

此外，大陸市場廣大，審計、稅務、諮詢，每個項目都可獨立分開，還可再細分行業別、地區等，分工很細，代表位置多。「所以大陸 30 至 35 歲之間，晉升為合伙人是正常歲數，」劉許友指出。在台灣，因為市場小，所以多半一人身兼多職，部門無法如此細分，晉升速度相對慢，一般而言，台灣會計師若要成為合伙人，通常至少要 16 年資歷。

大陸對建築產業的拉力更大。就拿張仁聰初期到上海為例，因為市場大，相對案量也多，同一時間就要監控三個工地。「台灣是一個案子可以做好幾年，但這裡就是快，以前你工地有問題，還能回去想想，但在這邊要馬上處理，」這是他初入大陸的第一個震撼。

2011 年，張仁聰自立門戶「形非建築」，多次拿下台灣市場幾乎無法想像的開發設計案。位在安徽大別山陡沙河 畔一處荒郊野嶺，距離合肥約兩個小時車程，因為是溫泉泉源所在，多年前被開發商相中，才短短兩年，一座仿日式古鎮的「溫泉小鎮」，共 12 萬平方公尺，竟橫空出世。

這是結合購物商場、商店街、旅館、度假酒店等功能的度假村，投資達 10 億人民幣，更帶動當地產業發展。此案就是由張仁聰與初家怡拿下。

他們負責過的案件，不少規模都如造鎮般龐大，動輒十幾萬平方公尺，包括 2014 年落成的蘇州昆山市雲立方社會住宅，加上商店街，總開發面積達 13 萬平方公尺。「我們現在不僅做建築本身設計，更有興趣的是城市總體規劃，這在台灣，機會很渺茫，」他們想回台灣，但未必有施展手腳的空間。

機師、醫師、大學教師 出走搶賺人民幣

大量西進的三師人才，無疑讓台灣的專業人才荒更趨嚴重。目前台灣四大會計事務所就深怕大陸挖牆腳，尤其兩岸因台資業務有密切往來，台灣會計師時常會飛大陸查帳，「大家都怕人到了大陸，就一去不復返」。現在四大，人能留就盡量留，倘申請轉調大陸，那更是想盡方法說服留人。

其實台灣專業人才出走，豈止會計師、建築師、律師三師。一向高薪的台灣醫師、大學教授、機師等，也陸續驚見出走潮。六師出走大陸，已是台灣不能迴避的人才議題。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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