看好多元配置需求 外銀紛推美元、新台幣高定存優利方案

隨著全球各經濟體成長、通膨趨勢漸行分歧下，外銀表示，採多元配置的財富管理策略，較能控制風險，因此，看好投資人不只擁一種外幣投資標的，市面上包括匯豐、渣打和花旗銀等，都有推出 3 月期、6 月期，或是 12 月期的美元、新台幣、人民幣等優利定存方案。

匯豐銀行財富管理業務部資深副總裁王金生表示，隨著外匯市場持續修正今 (2018) 年上半年過於看跌美元的觀點，加上美國聯準會對經濟前景展望樂觀，近期全球貿易較為緊張的局面，也讓美元持續具有避險魅力，而本波美元的上漲幅度還不算太大，美元的牛市趨勢可望繼續。

此外，在貿易戰升溫，加上全球各經濟體成長和通膨趨勢漸行分歧下，匯豐銀認為，採用多元配置的財富管理策略，較能控制風險，因此，除了美元之外，匯豐針對卓越理財與運籌理財專戶客戶，提供人民幣 12 個月期及 3 個月期年利率 4.0% 及 3.5% 的優惠。



另有新台幣存款需求的民眾，匯豐銀有 3 個月期、年化利率 1.1% 的定存專案，單筆最低承作金額新台幣 50 萬元，美元部分則有 1% 的年化利率。

花旗 (台灣) 銀行則同步推出新台幣和美元定存優利方案，民眾 8 月 6 日至 10 月 31 日自他行匯入或存入新資金，再透過分行或電話理財服務中心辦理新臺幣 1 年期優勢定存，最高可享年利率 1.5%，單筆最低承作金額為新台幣 100 萬元。

花旗銀美金 6 個月期定存，最高年利率 3.38%，單筆最低承作金額為 3 萬美金，同一客戶最高總承作金額為 12 萬美金。

渣打銀則推出業界首創定存利息兌換航空哩程「尊榮哩遇」服務，一般理財客戶的優利定存方案中，美元 12 月期年利率 3.2%，最低起存金額 5 萬美元；人民幣 12 個月期年利率 3.8%，最低起存金額 65 萬；新台幣則 6 個月期年利率 1.5%，最低起存金額 250 萬元。